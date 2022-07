La fusillade du centre commercial de Greenwood Park prend fin lorsqu’un civil armé tue un homme armé

Les fusillades de masse ont apparemment repris le cycle des nouvelles sur à peu près toutes les chaînes câblées au quotidien. Il y a soit des rapports faisant état d’un événement actif, des retombées de ceux qui se sont déjà produits, soit des appels à interdire les armes à feu “pour empêcher” le prochain. Le débat sur les armes à feu en Amérique a atteint son paroxysme et bien que la plupart des reportages se concentrent sur le mal que font les hommes (principalement des hommes blancs âgés de 18 à 25 ans), on parle souvent très peu des fusillades défensives. Voici une histoire sur les deux.

Une fusillade dans le centre commercial de Greenwood Park fait 4 morts et un tireur tué par un citoyen armé

Des coups de feu ont éclaté hier soir à l’intérieur du centre commercial Greenwood Park à Greenwood, dans l’Indiana. Le tireur “homme adulte” qui n’a pas encore été nommé a coûté la vie à 3 personnes et en a blessé 2 autres avant qu’un transporteur dissimulé ne riposte et ne mette fin à la menace. Selon WTHR, le coroner du comté de Johnson et le coroner du comté de Marion s’efforcent d’identifier toutes les victimes et les noms seront publiés à un moment donné aujourd’hui. Le chef de la police de Greenwood, James Ison, décrit le propriétaire légitime d’armes à feu, âgé de 22 ans, comme un “bon samaritain” qui a choisi de ne pas rester les bras croisés et de regarder les gens mourir comme le département de police d’Uvalde lors de la fusillade à l’école élémentaire Robb. Le maire de Greenwood, Mark Myers, a publié un message sur Facebook remerciant le jeune homme pour son intervention.





Des témoins disent avoir entendu 20 coups de feu tirés dans l’aire de restauration du centre commercial. La police n’a aucune piste sur le mobile du tireur





