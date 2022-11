La fusillade de Virginia Walmart s’ajoute au bilan des armes à feu de la nation

En raison de la taille et de la portée géographique de Walmart – il compte plus de 4 000 magasins répartis aux États-Unis – le détaillant est souvent le théâtre de crimes, dont certains sont violents. Pendant la pandémie de coronavirus, certains détaillants et leurs employés ont déclaré que la violence avait augmenté dans tous les types de magasins.

Walmart a déclaré avoir pris des mesures pour renforcer la sécurité dans certains magasins, comme l’installation de caméras dans les parkings et l’embauche de policiers en congé pendant les journées de shopping chargées.

Le magasin a également été fréquemment au centre du débat sur la violence armée. Bien que la chaîne vende des armes à feu, Walmart a imposé des restrictions de plus en plus strictes sur les ventes d’armes à feu à la suite des fusillades de masse. Ces dernières années, il a cessé de vendre des armes de poing et certains fusils, y compris des AR-15, et a relevé l’âge minimum pour acheter des armes à feu à 21 ans.

À Chesapeake, le Walmart a fourni une plaque tournante à de nombreux résidents. Certaines personnes interrogées mercredi ont déclaré s’être rendues quelques jours auparavant, se préparant pour Thanksgiving. D’autres ont déclaré qu’ils avaient prévu de se rendre soit le soir de la fusillade, soit plus tard dans la semaine.

Mercredi soir, deux victimes restaient dans un état critique, ont indiqué des responsables de l’hôpital. L’une d’elles était Sarah Walker, une employée de Walmart et mère de trois enfants, qui a subi cinq blessures par balle, selon Jennie Walp, une amie de Mme Walker.

“Elle a toujours été une force avec laquelle il faut compter, déterminée à travailler dur pour subvenir aux besoins de ses enfants et toujours bonne pour rire”, a déclaré Mme Walp. “C’est vraiment choquant de l’avoir frappé si près de chez nous, avec la violence continue qui continue de se produire dans tout notre pays.”

Le reportage a été fourni par Michael Corkery, Maggie Astor, Jesus Jimenez, Christine Chung, Jenna Russell et Rich Griset. Kitty Bennett a contribué à la recherche.