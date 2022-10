La fusillade de Raleigh brise la paix du quartier calme

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Pour Marvin Judd, résident de Hedingham, Nicole Connors et son chien à poil dur bien-aimé, Sami, faisaient autant partie de sa routine que sa conduite quotidienne pour obtenir un biscuit aux œufs et au fromage pour le petit-déjeuner.

“Je la verrais promener ce chien”, a déclaré Judd, 76 ans, qui vit depuis 20 ans dans le quartier densément développé de la périphérie est de Raleigh. “Et je m’arrêtais et lui parlais en sortant et en rentrant.”

Judd parlait au spécialiste des ressources humaines « du Seigneur ». Lorsqu’elle a subi une microchirurgie à l’épaule gauche, il a offert à l’ancienne écolière catholique de 52 ans un réconfort spirituel.

“Je lui dirais que Dieu va la guérir”, a-t-il dit.

Connors a récemment dit à Judd qu’elle avait presque terminé sa rééducation. Et puis, elle était partie – et la paix de Hedingham a été brisée.

Selon la police, un garçon de 15 ans – vêtu de camouflage et armé d’un fusil de chasse, selon les appelants du 911 – a transformé les rues légèrement incurvées de Hedingham et la voie verte au bord de la rivière au-delà en une zone meurtrière. Lorsque la fusillade s’est terminée jeudi, cinq personnes, dont Connors, étaient mortes.

Sami, abréviation de Samantha, a été retrouvé mort aux pieds de Connors.

Bien que la police n’ait pas identifié le tireur, qui a été capturé quelques heures après les attentats et a été hospitalisé dans un état critique pour des raisons inconnues, des voisins disent croire qu’il vivait à Hedingham.

“C’est près de chez moi”, a déclaré Joshua Phillips, qui rejoignait souvent Connors lors de promenades avec son pit-bull, Buddy.

Hedingham ressemble à la plupart des quartiers américains. Vous ne connaissez peut-être pas le nom de chaque personne sur votre bloc, mais les gens se saluent à travers les allées et peuvent toujours trouver quelque chose à discuter.

Mais Phillips a déclaré que le massacre de jeudi était un « signal d’alarme ».

“Vous faire savoir à quel point c’est réel, où tout en est en ce moment. Et, je veux dire, vous ne pouvez pas baisser votre garde, c’est sûr », a déclaré Phillips vendredi, alors que la police terminait de traiter deux scènes de crime juste au coin de la rue. «Je veux dire, maintenant vous marchez avec un peu de prudence. Vous ne savez pas ce qui se passe, qui est dans quoi.

Le vaste parcours de 18 trous du Hedingham Golf Club sert de grande porte d’entrée à la communauté le long de sa frontière sud-ouest. Maintenant, les rebords de briques qui bordent son entrée – chacun lit HEDINGHAM en lettres majuscules dorées – sont empilés de bouquets de fleurs et de bougies, le drapeau de l’État flottant en berne à côté du mémorial de fortune.

Vendredi soir, des bénévoles ont distribué des repas gratuits en face de l’entrée du club de golf tandis que des conseillers et un golden retriever vêtu d’un gilet bleu pour chien de thérapie ont accueilli la communauté en deuil.

Avec son terrain de golf, son lac et sa piscine communautaire, le vaste quartier de maisons unifamiliales et de maisons en rangée est une oasis relativement abordable dans un marché immobilier en plein essor. Des bananiers, des azalées et des buissons de rhododendrons ornent des pelouses soignées, dont beaucoup sont parsemées de citrouilles, de fantômes et d’autres décorations d’Halloween.

Allison et Braden Greenawalt ont déménagé à Hedingham en 2019 peu de temps avant le début de la pandémie. Même si le COVID-19 obligeait les gens à rester plus près de chez eux, elle a trouvé le soutien de ses nouveaux amis.

“C’est une communauté très chaleureuse pour les gens qui se soutiennent”, a-t-elle déclaré.

C’était ce même réseau de soutien auquel elle s’accrochait jeudi soir.

La maison de ville du couple se trouve à quelques portes du domicile de l’officier de police de Raleigh, Gabriel Torres, l’un des tués. Alors que les agents recueillaient des preuves de la voiture criblée de balles de Torres, Allison Greenawalt a consulté un groupe Facebook communautaire pour les mises à jour.

“C’est une communauté très chaleureuse pour les gens qui se soutiennent”, a-t-elle déclaré, des larmes coulant sur ses joues alors que des clignotants de police bleus et blancs éclairaient la nuit. “Nous sommes un groupe de personnes qui se soucient les unes des autres et qui se serrent les coudes.”

L’un des trésors du quartier est la Neuse River Greenway, une piste cyclable et pédestre qui serpente derrière la maison des Greenawalt. Au moins deux des victimes y ont été retrouvées, selon les appels au 911.

Alors qu’elle marchait sur la voie verte vendredi après-midi, Sara Cutter, 31 ans, a déclaré avoir ressenti “une tristesse persistante à propos de Raleigh”.

Les promenades dans la nature font partie intégrante de sa routine de soins personnels, a-t-elle déclaré.

“C’est l’un des meilleurs endroits pour se sentir dans la nature en ville”, a déclaré Cutter, une vendeuse, alors qu’elle parcourait le chemin avec un ami. « Il est niché avec des arbres dans beaucoup d’endroits. Cela vous fait un peu oublier que vous êtes en ville pendant un moment.

Cette atmosphère de quiétude était d’autant plus importante qu’elle traite ce drame dans sa ville natale.

“J’ai vu des visages sombres pendant que je me promenais aujourd’hui”, a-t-elle déclaré. « Mais c’est aussi bien de voir les gens sortir. La communauté, c’est ce qui nous permettra de nous en sortir.

Malgré la tragédie, Cutter a déclaré qu’elle avait l’intention de continuer à utiliser le sentier. Mais, a-t-elle ajouté, “je n’irai probablement plus jamais seule.”

Tracey Howard a déclaré que lui et Connors, sa femme depuis cinq ans, s’étaient toujours sentis en sécurité à Hedingham.

Le couple, qui s’est rencontré sur Facebook, loue sa maison à deux étages depuis environ quatre ans. Mais ils prévoyaient de chercher une nouvelle maison après le Nouvel An.

“Quelque chose à la périphérie de Raleigh”, a déclaré le chauffeur du camion. “Quelque chose avec plus d’un mètre.”

Après ce qui s’est passé, il sait qu’il ne peut pas rester à Hedingham.

“Comment puis-je?” il a dit.

Judd a déclaré que la mort de Connors laisse un trou béant dans la communauté et son cœur.

“C’était une personne adorable”, a-t-il déclaré. « Elle avait bon cœur. Et elle était toujours gentille et douce avec tous ceux qu’elle rencontrait. Elle n’a pas rencontré d’étrangers. Tout le monde était un ami.

Mais Allison Greenawalt trouve toujours la beauté de l’endroit.

“Le calme est un peu rompu”, a-t-elle déclaré. « Et je sais que même si nous sommes peut-être un peu ébranlés en ce moment, nous reviendrons plus forts que jamais.

“Il faut tailler un buisson pour qu’il fleurisse.”

___

La rédactrice d’Associated Press, Hannah Schoenbaum, a contribué à ce rapport.

Allen G. Breed, Associated Press