Phillip Adams a peut-être suivi une nouvelle religion ou idéologie avant que l’ancien joueur de la NFL ne tire à mort sur six personnes, puis se suicide d’une blessure par balle auto-infligée, selon le bureau du shérif du comté de York qui enquête sur les meurtres du 7 avril à Rock Hill, Caroline du Sud.

Lors d’une perquisition dans la chambre d’Adams, où il s’est suicidé, les forces de l’ordre ont trouvé de nombreux cahiers avec «une écriture cryptique avec différents dessins et emblèmes», selon une copie d’un mandat de perquisition publié vendredi.

«Les détectives ne savaient pas s’il s’agissait d’un mobile potentiel ou s’il y avait un autre mobile en cause», selon le mandat de perquisition.

La sœur d’Adams, Lauren, a déclaré que son frère n’avait rien mentionné sur le fait de suivre une nouvelle religion ou idéologie. Elle a dit que son frère aimait Dieu et qu’après la récente mort de parents, il a exprimé sa foi.

«Il dirait simplement que Dieu nous a eu», a déclaré Lauren Adams à USA TODAY Sports.

Elle a également dit que son frère lui avait dit qu’il écrivait un livre mais qu’il ne partageait pas ce qu’il écrivait. Mais elle a dit qu’elle avait jeté un coup d’œil par-dessus son épaule quand il écrivait dans son journal et a remarqué que «son écriture a radicalement changé.

«Je n’ai jamais rien vu de tel», a-t-elle ajouté. «Ça me fait juste penser que quelque chose se passait dans sa tête. … C’était presque comme si une autre personne écrivait. »

Les enquêteurs pensent que les preuves liées au crime peuvent se trouver à l’intérieur d’un coffre-fort verrouillé découvert dans un appartement de Charlotte qu’Adams avait évacué, selon le mandat de perquisition.

Adams, qui a joué dans la NFL entre 2010 et 2015, était revenu dans la maison de ses parents à Rock Hill ces dernières semaines.

EN RELATION:La famille de Phillip Adams veut savoir si le football a amené l’ancien joueur de la NFL à tuer six personnes

Au cours des deux dernières années, le comportement d’Adams a radicalement changé, selon sa sœur.

«Sa santé mentale s’est dégradée rapidement et terriblement mal», a déclaré Lauren Adams. «Il y avait un comportement inhabituel. Je ne vais pas entrer dans tout ça (symptômes). Nous avons certainement remarqué des signes de maladie mentale extrêmement préoccupants, qui n’étaient pas comme nous en avions jamais vu. …

« Ce n’était pas un monstre. Il luttait avec sa santé mentale. »

Les détectives ont exécuté un mandat de perquisition à Riverview Family Medicine and Urgent Care, où le bureau du shérif pense qu’il pourrait trouver un motif pour les meurtres, selon une copie du mandat de perquisition. Le Dr Robert Lesslie, qui a commencé et travaillé à l’établissement de Rock Hill, était l’une des six victimes.

L’épouse de Lesslie, Barbara, et leurs deux petits-enfants – des filles de 9 ans et 5 ans – ont également été tués dans la fusillade.

Les enquêteurs ont recherché des dossiers médicaux non seulement pour Adams, mais aussi pour son père, Alonzo, et sa mère, Phyllis, selon le mandat de perquisition.

Alonzo Adams a déclaré à USA TODAY Sports qu’il avait été traité par Lesslie il y a plusieurs années dans le cadre d’un cas d’ouvrier qui avait entraîné une intervention chirurgicale. Mais Alonzo Adams, qui a déclaré qu’il était chauffeur de camion lorsqu’il a subi une blessure au dos, a refusé de discuter plus en détail de son traitement par Lesslie.

Alonzo Adams a déclaré qu’il ne savait pas si Phillip Adams avait été traité par Lesslie.

Les détectives ont également cherché une surveillance vidéo auprès de Riverview Family Medicine pendant les heures normales de bureau entre le 5 et le 7 avril, lorsque la fusillade a eu lieu.