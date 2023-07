La fusillade de masse de Baltimore fait au moins deux morts et 28 blessés dont trois critiques dans le bain de sang du week-end du 4 juillet

Au moins deux personnes sont mortes et 28 ont été blessées après une fusillade de masse lors d’une fête de quartier à Baltimore.

Des coups de feu ont éclaté tôt dimanche matin dans le bloc 800 de Gretna Rechercher dans Brooklyn Maisons région du sud de Baltimore.

Deux adultes sont confirmés morts après la fusillade Crédit : Twitter / Police de Baltimore

Les agents ont transporté 10 victimes dans les hôpitaux voisins et 19 autres ont fait leur propre chemin Crédit : Twitter/FOX Baltimore

Des officiers du département de police de Baltimore ont été appelés sur les lieux juste après 00h30, a déclaré le commissaire par intérim Rich Worley.

Worley a confirmé qu’une femme, âgée de 18 ans, avait été retrouvée morte sur les lieux.

Un jeune de 20 ans homme a également été déclaré mort dans un hôpital local.

Trois des blessés seraient dans un état critique.

Les flics ont transporté neuf personnes dans les hôpitaux voisins tandis que 20 victimes « ont pénétré dans les hôpitaux de la région », selon un communiqué de la police.

La fusillade s’est produite lors d’un événement où des centaines de personnes s’étaient rassemblées pour le « Brooklyn Day », selon les nouvelles station WBFF-TV.

Des témoins ont déclaré à Fox 45 avoir entendu entre 20 et 30 coups de feu.

« Ils n’arrêtaient pas de partir », a déclaré l’un d’eux au point de vente.

Le maire Brandon Scott a qualifié l’incident d ‘ »insouciant ».

Il a déclaré: « C’est un acte imprudent et lâche qui s’est produit ici et qui a changé de façon permanente de nombreuses vies et coûté la vie à deux personnes.

« Je veux que ceux qui sont responsables m’entendent et m’entendent très clairement.

« Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne vous aurons pas trouvé et nous vous trouverons.

« Jusqu’à ce moment-là, j’espère qu’à chaque souffle que tu prend ça vous pensez aux vies que vous avez prises et vous pensez aux vies que vous avez impactées ici ce soir. »

Worley a déclaré lors d’un briefing sur les lieux que les détectives d’homicide « travaillaient sur une vaste scène de crime » et essayaient de déterminer un mobile.

Des agents ont été vus en train de fouiller la zone jonchée d’ordures et de débris, y compris la chaussure de quelqu’un.

Selon Fox45, les parents de ceux qui ont assisté à la fête de quartier ont commencé à arriver sur les lieux à la recherche de leurs enfants.

Si quelqu’un a des informations, il est invité à contacter les détectives des homicides au 410-396-2100.

Pour ceux qui ont des informations et qui souhaitent rester anonymeils peuvent appeler la ligne Metro Crime Stoppers au 1-866-7LOCKUP.