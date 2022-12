La fusillade de l’école de Sandy Hook 10 ans après

Ils vivaient une vie ordinaire et bien remplie dans la petite ville de Newtown, dans le Connecticut, en Nouvelle-Angleterre, sans être préparés à la dévastation qui allait se dérouler et occuper le reste de leurs jours.

Mark Barden était un musicien professionnel. Nicole Hockley était récemment arrivée à Newtown après une carrière en marketing d’entreprise au Royaume-Uni

Le matin du 14 décembre 2012, après avoir tué sa mère, un jeune de 20 ans isolé et obsédé par la violence, avec un accès illimité aux armes à feu, s’est frayé un chemin jusqu’à l’école élémentaire Sandy Hook. En 10 minutes, il a tiré et tué 20 élèves de première année et six adultes avant de mettre fin à ses jours.

Les vies de Daniel Barden, sept ans, et de Dylan Hockley, six ans, faisaient partie de celles qui ont été douloureusement écourtées ce jour-là. Mais au cours de la longue décennie qui s’est écoulée depuis, leur esprit et leur mémoire se sont perpétués dans le plaidoyer dévoué de leurs parents pour des communautés plus sûres.

Un mois après la fusillade, Mark Barden, Nicole Hockley et d’autres parents qui ont perdu des enfants ce jour-là ont lancé Sandy Hook Promise, une organisation dédiée à la protection des enfants contre la violence armée.

“Je ne savais pas quel serait le changement, mais nous en ferions partie”, a récemment déclaré Hockley à Alisyn Camerota de CNN pour le reportage spécial de CNN “Sandy Hook: Forever Remembered” diffusé à l’occasion du 10e anniversaire de la tragédie.

Le groupe Sandy Hook Promise a d’abord jeté son dévolu sur la réforme des armes à feu. Avec d’autres familles, ils ont demandé l’interdiction des armes d’assaut AR-15 et des chargeurs de grande capacité, tous deux achetés légalement par la mère du tireur et utilisés dans l’attaque de Sandy Hook.

“Il y avait beaucoup d’armes à feu que notre tireur aurait pu choisir”, a déclaré Hockley en février 2016. “Il a choisi l’AR-15 parce qu’il savait combien de coups il pouvait tirer … (et) qu’il servirait son objectif de tuer autant de personnes que possible dans les plus brefs délais.”

Barden, Hockley et d’autres familles de Sandy Hook ont ​​trouvé un partenaire sympathique en John McKinney, leur sénateur d’État et le républicain le plus haut placé de la politique du Connecticut à l’époque.

« Mes pensées immédiates en termes de mon rôle dans la foulée étaient: » Je dois faire, et je ferai, tout ce qui est humainement possible pour aider ces familles « , a déclaré McKinney. “[I] rencontré tous les autres républicains de notre caucus, et j’ai été très honnête avec eux. J’ai dit : ‘Je vais négocier et travailler avec les démocrates.'”

Après des mois de réunions avec les familles des victimes, les mairies de la communauté de Newtown et des consultations avec des experts, McKinney et ses collègues ont dévoilé leur projet de loi le 1er avril 2013.

Lorsque le gouverneur de l’époque, Dannel Malloy, a signé le projet de loi bipartisan trois jours plus tard, le Connecticut avait promulgué certaines des lois sur les armes à feu les plus radicales du pays. La nouvelle loi a élargi l’interdiction des armes d’assaut de l’État et interdit la vente de munitions de grande capacité; avait besoin d’un permis délivré par l’État pour acheter une carabine, un fusil de chasse ou des munitions ; et créé le premier registre du pays des personnes reconnues coupables d’une infraction avec une arme mortelle.

Depuis 2013, le Connecticut est l’État le plus peuplé sans une fusillade de masse de quatre morts ou plus, selon une analyse CNN de Gun Violence Archive.

UNE DÉFAITE OUVRE LA VOIE AU SUCCÈS

Les parents de Sandy Hook Promise ont jeté leur dévolu sur Washington, DC, pour voir si le succès de leur État d’origine pouvait être reproduit au niveau fédéral.

“Nous avons approché la législature du Connecticut avec amour et logique, et ils ont écouté”, a déclaré Hockley dans un discours de 2013 présentant le président Barack Obama. “Je crois qu’avec cette même approche d’amour et de logique, le Congrès sera persuadé d’agir.”

En avril 2013, les sénateurs Joe Manchin, DW.Va., et Pat Toomey, R-Penn., approuvés par la National Rifle Association, ont proposé une recommandation conjointe qui aurait exigé une vérification des antécédents criminels des personnes achetant des armes à feu lors d’expositions d’armes à feu et en ligne. La politique, connue sous le nom de vérification universelle des antécédents, était soutenue par plus de 80% des Américains, selon un sondage Pew Research réalisé à l’époque, donnant aux nouveaux dirigeants du mouvement de réforme des armes à feu une raison d’espérer.

“Je me suis juste dit : ‘OK, c’est assez simple. C’est basique. C’est ce que tout le monde veut. Faisons-le'”, a déclaré Mark Barden.

Cependant, la plupart des sénateurs républicains et cinq démocrates ont vu les choses différemment et le projet de loi est tombé à six voix du seuil nécessaire pour briser une obstruction.

L’échec du projet de loi a frappé les familles comme une déception et une trahison: Barden et Hockley ont tous deux déclaré que plusieurs sénateurs avaient prétendu les soutenir, puis avaient voté contre le projet de loi. Mais les deux défenseurs ont tiré des leçons de la défaite et ont juré ce jour-là de redoubler d’efforts dans la prévention de la violence armée.

“Nous avons toujours su que ce serait un long chemin, et nous n’avons pas le luxe de revenir en arrière”, a déclaré Barden au White House Rose Garden. “Nous continuerons d’aller de l’avant et de renforcer le soutien du public pour des solutions de bon sens dans les domaines de la santé mentale, de la sécurité scolaire et de la sécurité des armes à feu.”

Barden et Hockley sont retournés dans le Connecticut avec une passion plus profonde pour leur travail.

“Si cela devait passer, je pense qu’il y aurait peut-être eu un sentiment du genre” OK, nous avons terminé. Nous avons réglé ce problème “”, a déclaré Barden. Rappelant les paroles de sa collègue défenseure du contrôle des armes à feu, Sarah Brady, “‘Parfois, vous avez besoin d’une bonne défaite.’ Cela mobilise en quelque sorte les gens, catalyse les gens. Ils savent ce qui se passe. Ça l’a fait pour moi.”

Après avoir étudié d’autres fusillades de masse et la violence armée, ils ont développé une vaste programmation pour éviter les tragédies avant qu’elles ne commencent. Ce travail a produit Connaître les signes, une gamme de programmes qui forment les étudiants et les éducateurs à identifier, signaler et réagir aux comportements qui suggèrent que quelqu’un pourrait se faire du mal ou faire du mal à autrui.

“100 % des tireurs d’école émettent des signaux d’avertissement avant de commettre cela”, a déclaré Barden. “Et si cette personne émettant ces signes avant-coureurs était entourée de personnes qui comprenaient comment rechercher ces signes avant-coureurs, puis avaient la formation et les outils pour réellement faire quelque chose?”

Cette prémisse simple a donné un succès profond. Sandy Hook Promise dit avoir présenté Know the Signs à plus de 23 000 écoles et 18 millions de personnes. Les programmes de formation ont aidé les districts et les étudiants à éviter les menaces de violence en Virginie-Occidentale, en Californie, au Massachusetts et dans d’autres États – sans parler de près de 2 700 étudiants nécessitant une intervention que l’organisation a mis en relation avec des conseillers en cas de crise.

DE SANDY HOOK À ROBB PRIMAIRE

Hockley attribue une partie du succès de l’organisation à sa défaite précoce sur le projet de loi Manchin-Toomey.

“Échouer si rapidement était tout simplement horrifiant pour moi”, a déclaré Hockley. “Mais quand vous avez un échec, cela vous fait parfois voir les choses d’une manière différente.”

Sandy Hook Promise reste une force persistante dans le domaine de la législation sur les armes à feu. Barden dirige le côté politique de l’organisation et a été actif dans tous les efforts majeurs pour la réforme fédérale des armes à feu au cours de la dernière décennie.

Le sénateur Chris Murphy, D-Conn., L’une des principales voix de la réforme des armes à feu, connaît l’engagement de Barden depuis qu’il a quitté le Sénat à la suite du vote universel sur la vérification des antécédents en 2013.

“Je me suis senti mortifié. Je me sentais comme un échec. Je suis sorti de la chambre et il y avait un groupe de familles là-bas”, y compris Barden, a déclaré Murphy. “Il m’a dit quelque chose du genre : ‘Chris, je ne suis pas un avocat pendant quatre mois. Je suis un avocat depuis 40 ans. C’est mon enfant. Je n’abandonnerai jamais.'”

Barden et Murphy se sont associés sur d’innombrables politiques qui ont échoué au cours de leur décennie de travail ensemble : périodes d’attente prolongées, ordonnances de protection contre les risques extrêmes qui retireraient les armes des personnes en crise, obligation pour les fabricants d’armes d’incorporer une technologie permettant uniquement au propriétaire de tirer et un poursuite répétée de vérifications universelles des antécédents.

“Nous étions en train de construire un mouvement qui avait besoin de temps”, a déclaré Murphy. “J’ai prononcé le même discours un million de fois au cours des 10 dernières années à des défenseurs. Je leur dis que chaque grand mouvement de changement social de l’histoire du pays a échoué un million de fois avant de réussir.”

En mai, un autre jeune homme armé d’un fusil d’assaut a assassiné des enfants dans une autre école primaire, cette fois à Uvalde, au Texas. Une fois de plus, les familles ont consolé les nouveaux membres d’un club de toujours alors qu’ils étaient aux prises avec leur propre frustration et chagrin.

Une fois de plus, Murphy a pris la parole au Sénat, suppliant ses collègues de faire n’importe quoi.

Mais cette fois, le “mouvement de changement social” était plus fort, le lobby des armes à feu était plus faible et quelque chose s’est déchaîné. Travaillant avec une coalition bipartite de sénateurs comprenant le whip minoritaire John Cornyn, un républicain du Texas, Murphy a aidé à faire adopter une législation de compromis acceptée comme la première grande victoire fédérale des partisans de la réforme des armes à feu en près de trois décennies.

Signée par le président Joe Biden en juin, la loi donne aux autorités 10 jours au lieu de trois pour effectuer des vérifications des antécédents des acheteurs d’armes à feu et oblige les agents fédéraux à demander aux forces de l’ordre locales si les acheteurs de moins de 21 ans ont des antécédents criminels ou de santé mentale juvéniles. Cela incite également les États à adopter des lois sur le drapeau rouge comme celle adoptée par le Connecticut en 1999, le premier État du pays à le faire.

Il est loin d’être complet et n’a pas la force que Murphy aurait préférée. Mais il décrit la législation à la fois comme l’aboutissement d’une décennie de durs combats et l’ouverture d’une nouvelle ère dans la politique des armes à feu.

“Bien que ce ne soit que le début, mec, c’était un début assez important”, a déclaré Murphy.

Les défenseurs de longue date ont remporté d’autres victoires en 2022 : en février, les assureurs du fabricant d’armes Remington Arms ont accepté de verser 73 millions de dollars aux familles des victimes pour régler un procès centré sur la commercialisation agressive par l’entreprise du fusil d’assaut utilisé à Sandy Accrocher.

Plus important pour les familles que le paiement est l’accès aux communications internes de Remington, y compris ses stratégies publicitaires, et le droit de divulguer les documents.

“J’ai hâte de comprendre ce qui se passait dans les coulisses, sous le voile”, a déclaré Barden qui, avec les autres familles parties au procès, prévoit de publier les documents au début de 2023.

Plus récemment, un juge du Connecticut a ordonné au radiodiffuseur de droite Alex Jones de verser 473 millions de dollars américains en dommages-intérêts punitifs aux familles des victimes et à un premier intervenant dans une affaire évaluant les dommages causés par les mensonges répétés de Jones au sujet de la fusillade de Sandy Hook, y compris des allégations selon lesquelles il a été mis en scène et les parents en deuil étaient des “acteurs de crise”.

Cette ordonnance augmente la facture de Jones dans plusieurs cas à près de 1,5 milliard de dollars, un chiffre que les familles espèrent décourager les autres théoriciens du complot de répandre des mensonges nuisibles qui conduisent au harcèlement.

“Mon objectif était de faire connaître la vérité et de mettre fin à ce mauvais comportement”, a déclaré Scarlett Lewis, partie à l’une des affaires, dont le fils de 6 ans, Jesse, a été tué à Sandy Hook. “Et je pense qu’avec un comportement d’intimidation, vous essayez d’abord de l’ignorer, puis quand ça ne s’arrête pas, vous devez trouver le courage de lui résister.”

Mais pour la coalition de parents qui ont passé 10 ans à résister à la désinformation, aux puissants lobbies et à la marche apparemment sans fin de la tragédie américaine, les victoires sont simplement suivies de plus de travail.

Jones a publiquement réprimandé l’idée de verser “de l’argent” aux familles dont il s’est moqué et a juré de faire appel de sa décision. Depuis que le projet de loi bipartite sur les armes à feu est entré en vigueur, 332 personnes sont mortes dans des fusillades de masse aux États-Unis, selon les données de Gun Violence Archive.

Mais Barden et Hockley ne montrent aucun signe de ralentissement. Entre leurs entretiens séparés pour ce rapport, ils se sont excusés pour une conférence téléphonique. Ils ont discuté de la liste des invités pour un prochain gala. Ils se sont occupés avec impatience des détails de leurs carrières qui ne sont plus nouvelles et non par choix, maintenant avec persistance l’élan qu’ils ont tiré du pire jour de leur vie.

“J’avais l’habitude de rire qu’on va se mettre en faillite, mais il y aura toujours un besoin pour les gens de se sentir reconnus et visibles, et de savoir qu’il y en a d’autres autour d’eux qui vont garder un œil sur “, a déclaré Bardon. “Il y aura toujours un besoin pour cela, et donc il y aura toujours un besoin pour ce beau petit, petit projet qui est le nôtre.”