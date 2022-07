La fusillade de la banque de Saanich fait « plusieurs blessés »

Cinq personnes ont été transportées à l’hôpital et deux suspects ont été arrêtés après une fusillade avec la police dans une banque de Saanich, en Colombie-Britannique.

La police demande aux habitants de la région de North Dairy Road à Cedar Hill Cross Road, et entre Richmond Road et Cedar Hill Road, de s’abriter sur place pendant que des agents lourdement armés recherchent un éventuel troisième suspect.

Plusieurs officiers ont répondu au signalement de suspects armés dans une banque du pâté de maisons 3600 de Shelbourne Street avant midi mardi.

Le témoin Brenda Boyd a déclaré à CTV News qu’elle marchait près de l’intersection des rues Shelbourne et Pear lorsqu’elle a entendu au moins 25 coups de feu vers 11h30.

Elle a dit qu’un policier, qui se cachait derrière des buissons, lui a crié de quitter la zone immédiatement.

Boyd a également déclaré avoir vu au moins trois personnes être emmenées sur des civières dans des ambulances en attente.

La police de Saanich a confirmé que plusieurs personnes avaient été blessées dans l’incident. (Nouvelles de CTV)

Les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique indiquent que des ambulanciers paramédicaux ont été appelés sur les lieux de la fusillade à 11 h 21

Sept ambulances sont intervenues sur les lieux et ont transporté cinq patients à l’hôpital. Les médecins sont restés dans la zone “en attente” après 14 heures

Un autre témoin des coups de feu a déclaré qu’il se trouvait dans un magasin de vélos à proximité lorsqu’il a vu “deux policiers se faire tirer dessus” et qu’il a vu une autre personne allongée sur le sol dans un parking voisin.

“C’était tout simplement terrible”, a déclaré Fabien Cousineau. “Ils traînaient des policiers derrière un fourgon de police.”

Tout le trafic était toujours détourné de la zone pour permettre aux véhicules de police et au personnel médical d’accéder aux lieux mardi en fin d’après-midi.

Vers 13 h 30, la police de Saanich a déclaré qu’elle évacuait les maisons et les entreprises à proximité de la scène “en raison de la présence d’un engin explosif potentiel”.

“C’ÉTAIT RAPIDE GUNFIRE”

Cleo Gagner et son fils de 15 ans achetaient de la nourriture pour chat dans une clinique vétérinaire près de la Banque de Montréal sur la rue Shelbourne lorsqu’elle a dit avoir entendu ce qui ressemblait à deux coups de feu.

“Boom, boum”, a-t-elle déclaré à CTV News dans les minutes qui ont suivi l’incident. “Et puis c’était des coups de feu rapides. Plusieurs coups de feu de plusieurs tireurs.”

Elle a estimé qu’ils avaient entendu 40 à 50 coups de feu en succession rapide.

“Puis un policier de Saanich a commencé à se diriger vers le BMO avec sa porte ouverte”, a-t-elle déclaré. “Il sort de son véhicule, sort son arme… puis les coups de feu se sont intensifiés et il s’est retiré.”

La femme a déclaré qu’elle et son fils étaient retournés dans le bureau du vétérinaire et s’étaient réfugiés jusqu’à ce que les choses se calment à l’extérieur.

Un porte-parole de BMO a déclaré que la société était “profondément attristée” par l’incident.

“La sûreté et la sécurité de nos clients et de nos employés sont notre priorité et nos pensées vont à toutes les personnes touchées par les événements d’aujourd’hui”, a déclaré le porte-parole Jeff Roman.

“Nous remercions les intervenants d’urgence pour leur aide rapide et pour avoir aidé à assurer la sécurité du public.”

Une vidéo de témoin obtenue par CTV News montre un groupe de policiers se rassemblant derrière un restaurant voisin avant de charger dans la rue sous une pluie de coups de feu audibles.

Le maire de Saanich, Fred Haynes, dans une brève déclaration sur son compte Twitter mardi, a déclaré: “Nos pensées vont à nos dirigeants, au personnel de la banque et aux résidents… aucun mot ne peut décrire à quel point c’est horrible.”

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.