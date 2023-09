La fusillade de Jacksonville donne aux médias américains le récit « raciste blanc » dont ils rêvent

Le meurtre ignoble de trois personnes par Ryan Palmeter est présenté pour soutenir l’affirmation que les Blancs sont les pires ennemis de la communauté noire.

Samedi dernier, Ryan Palmeter, 21 ans, armé d’un fusil semi-automatique AR-15 et d’un pistolet Glock, a tué trois personnes noires dans un magasin Dollar General à Jacksonville, en Floride, avant de se suicider. Comme l’ont clairement montré les reportages, Palmeter était un homme blanc radicalisé et profondément raciste, cela ne fait aucun doute. Nous avons donc là une tragédie qui renforce l’idée selon laquelle les Américains blancs, de par leur nature « suprémaciste » inhérente, attaquent en masse les Noirs. Y a-t-il du vrai dans ce récit ?

Premièrement, il est important de comprendre que la grande majorité de la criminalité aux États-Unis est intra-raciale, ce qui signifie que les crimes contre les Blancs, les Noirs et les Hispaniques sont commis en grande majorité par des membres de leur propre race (l’exception notable est la population asiatique-américaine). , qui sont plus souvent victimes de membres d’autres races). Cependant, les médias grand public mentionnent rarement, voire jamais, les statistiques de la criminalité interraciale entre les Blancs et les Noirs, et pour cause.

Selon les statistiques du Bureau of Justice, il y a eu au total 562 550 actes de violence non mortelles entre noirs et blancs en 2019. Sur ce nombre, 472 550 de ces actes criminels, soit 84 %, étaient des Noirs agressant des Blancs. La même année, il y a eu 89 980 incidents d’agressions de personnes blanches contre des personnes noires, soit seulement 16 % du total des actes criminels signalés entre les deux races.

La situation en matière d’homicides ne dresse pas un tableau moins disproportionné. Selon le FBI, 3 299 Américains blancs ont été assassinés en 2019. Sur ce nombre, 2 594 victimes (79 %) ont été tuées par des auteurs blancs, tandis que 566 d’entre elles (17 %) ont été tuées par des auteurs noirs. Pendant ce temps, 2 906 Noirs américains ont été assassinés en 2019. Sur ce nombre, 2 574 (89 %) ont été tués par des auteurs noirs, tandis que 246 (8 %) ont été tués par des auteurs blancs.

Pour comprendre les données démographiques en jeu, environ 235 millions d’Américains blancs et environ 47 millions d’Américains noirs vivent aux États-Unis. Cela signifie qu’un Américain blanc sur un million a tué une personne noire en 2019. En revanche, 12 Américains noirs sur un million ont tué une personne blanche la même année. Or, si les États-Unis souffraient réellement d’une épidémie de « racisme systémique » contre les Noirs, on pourrait s’attendre à ce que les chiffres de la catégorie des « oppresseurs blancs » soient bien plus élevés. Et c’est pourquoi les médias s’emballent chaque fois qu’une personne blanche commet un crime violent contre une personne noire : ils ne veulent pas que leur public soupçonne que les meurtres inspirés par le racisme comme ceux qui viennent d’être observés à Jacksonville sont des événements extrêmement rares.

L’une des façons dont les médias diffusent de telles histoires consiste à attirer l’attention sur la race du suspect – mais seulement si le suspect est blanc. Par exemple, voici comment CNN a rendu compte de l’affaire pénale impliquant Andrew Lester, qui a abattu un jeune noir en avril : « Un propriétaire blanc de 84 ans qui aurait tiré et blessé Ralph Yarl, un adolescent noir, après que l’adolescent de 16 ans se soit rendu au mauvais domicile pour récupérer ses frères et sœurs, fera face à deux accusations criminelles, a déclaré le procureur du comté de Clay, Zachary. Thompson l’a annoncé tôt lundi soir.

Il est difficile de déterminer exactement quand le style des médias grand public a changé, mais l’époque où l’on lisait dans un article de presse est révolue : « la police recherche un suspect noir ». Pourtant, en refusant de dire la vérité dans le but d’aider les autorités à retrouver les fugitifs, les médias travaillent à l’encontre des meilleurs intérêts de la communauté qu’ils sont censés servir. Il n’est pas surprenant que, dans la mesure où les grands médias sont fortement investis dans l’idéologie libérale, ce programme comporte une composante politique importante, comme le montre clairement l’exemple de Jacksonville.

Dans son rapport sur la fusillade de Jacksonville, l’Associated Press n’a pas pu s’empêcher d’impliquer la politique dans le débat.

« Les élus ont déclaré que les attaques racistes comme celle de samedi ont été encouragées par une rhétorique politique ciblant la « prise de conscience » et par les politiques du gouvernement de l’État dirigé par les Républicains et dirigé par [Governor Ron] DeSantis, dont un visant l’enseignement de l’histoire des Noirs en Floride.

Ce que AP a omis de mentionner, cependant, c’est que le cours d’histoire des Noirs que DeSantis a rejeté du Florida’s College Board devait inclure des « Black Queer Studies », des arguments en faveur des réparations, de l’activisme de rue et de la théorie critique de la race, qui dénigre tous les Blancs comme des oppresseurs tout en les désignant. tous les Noirs en tant que victimes impuissantes et opprimées. Il serait difficile d’imaginer quoi que ce soit d’autre qui aggrave davantage les tensions entre les races que ce programme d’études universitaires. Quoi qu’il en soit, le fait qu’AP suggère, un jour seulement après que le crime ait été commis, que Ryan Palmeter a été incité à tuer en raison de la politique de l’administration républicaine est le comble de l’imprudence journalistique.

Pendant ce temps, les conservateurs remarquent une différence frappante dans la manière dont les médias couvrent la fusillade de Jacksonville par rapport à celle de Nashville. Le 27 mars, Aiden Hale (née Audrey Elizabeth Hale), un homme transgenre, a tué par balle sans discernement trois enfants de neuf ans et trois adultes à la Covenant School, une école chrétienne privée de la banlieue de Nashville. Hale était un ancien élève de l’école.

Alors que les grands médias se sont empressés de décrire la fusillade de Jacksonville comme un « crime haineux (ici, ici et ici) », ce qui était très certainement le cas, la même étiquette ne s’est pas appliquée lorsque six chrétiens ont été assassinés de sang-froid par une personne transgenre.

« Nous avons ouvert une enquête fédérale sur les droits civiques et nous poursuivrons cet incident comme un crime de haine. » a déclaré Sherri Onks, un agent spécial du FBI. « Les crimes haineux sont toujours et resteront toujours une priorité absolue pour le FBI car ils ne constituent pas seulement une attaque contre une victime, ils visent également à menacer et à intimider une communauté entière. »

Sommes-nous censés croire que la communauté chrétienne, qui s’oppose largement au mouvement transgenre, ne s’est pas sentie menacée et intimidée par l’acte odieux de Hale, d’autant plus qu’il s’est produit quelques jours seulement avant qu’une manifestation prévue pour la « Journée de vengeance des trans » ait lieu à Washington DC?

Pourtant, au lieu de discuter des détails de la fusillade de Nashville et de ses victimes chrétiennes, les médias ont concentré leur attention sur la communauté transgenre. NBC News, par exemple, a publié un article intitulé « La peur envahit la communauté trans du Tennessee alors que l’accent est mis sur l’identité de genre du tireur de Nashville ». L’article mentionnait une artiste de drag transgenre, Denise Sadler, qui avait déclaré qu’elle devrait embaucher des gardes armés après l’attaque. « la rhétorique anti-trans engendrée par la fusillade. » Pas un mot, cependant, sur la façon dont les chrétiens géraient les problèmes de sécurité.

Pendant ce temps, CBS News serait allé jusqu’à interdire le mot « transgenre » de sa couverture du tireur de Nashville, malgré le fait que la police avait identifié Hale comme transgenre presque immédiatement. Essayez maintenant d’imaginer les journalistes de CBS écrivant l’histoire de la fusillade de Jacksonville sans mentionner le terme « suprémaciste blanc ».

Tout bien considéré, les médias de l’establishment sont les principaux pourvoyeurs de haine et de peur qui sèment la discorde entre les races. Bien qu’il existe certainement aux États-Unis un petit groupe d’individus, issus des communautés noire et blanche, qui pourraient être décrits comme racistes, les statistiques ne soutiennent pas l’affirmation selon laquelle le pays souffre de « racisme systémique ». En fait, à en juger par la manière dont les médias traitent de telles histoires, il serait plus correct de dire que les États-Unis souffrent d’une « propagande systémique », du genre de celles qui inspirent les imitateurs mentalement dérangés. Les médias américains doivent vraiment clarifier les faits sur les relations raciales aux États-Unis avant de déclencher à eux seuls une discorde civile irréversible entre les Noirs et les Blancs.