La fusillade de dimanche incite Streator à acheter des lecteurs de plaques d’immatriculation et à augmenter les patrouilles – Shaw Local

Trois jours après la quatrième fusillade à Streator depuis avril, le conseil municipal de Streator a mis en place mercredi des plans pour acheter des caméras de lecteur de plaque d’immatriculation aux points d’entrée de la ville et aller de l’avant sur une plainte de réduction des nuisances d’un immeuble locatif non loin de la fusillade de dimanche. .

Le maire de Streator, Tara Bedei, a déclaré que la police de l’État de l’Illinois et le bureau du shérif du comté de La Salle avaient convenu d’aider à augmenter les patrouilles les vendredis et samedis soirs.

Bedei a également informé le public de l’état du système de caméras de surveillance de la ville, de la pratique du département de police de vérifier régulièrement les tavernes et de l’embauche de deux nouveaux agents dans le département.

Le conseil a également entendu deux résidents et un propriétaire de taverne lors de la réunion de mercredi concernant les récentes violences.

Le conseil a prévu une réunion spéciale à 17 heures le mardi 27 juin pour approuver l’achat des caméras de lecteur de plaque d’immatriculation. Bedei a déclaré que ces appareils seront capables de lire les plaques d’immatriculation des véhicules entrant et sortant des zones à fort trafic de la ville, ainsi que de déterminer les véhicules entrant et sortant en fonction de leur marque/modèle et de leur couleur.

« Ces caméras nous ont aidés à arrêter deux suspects le 6 mai à Memphis, Tennessee », a déclaré Bedei à propos des caméras utilisées dans d’autres communautés, dont Ottawa.

Le maire a également déclaré que la ville poursuivait une action pour déclarer la propriété au 121 W. Hickory St.une nuisance publique. Un mandat de perquisition a été effectué dimanche dans la propriété, après que des personnes ont été vues sur vidéo s’enfuyant dans la maison, a déclaré le chef de la police John Franklin. Aucune arrestation n’a été effectuée en conséquence, a-t-il déclaré. Selon les ordonnances de la ville, il peut déclarer une propriété de nuisance publique lorsque trois infractions ou plus, décrites spécifiquement dans l’ordonnance de la ville, se sont produites dans l’année. Bedei a déclaré que le procureur de la ville progressait dans le système judiciaire, mais elle a indiqué mercredi que le processus pourrait prendre du temps si le propriétaire le contestait. Une réduction des nuisances peut empêcher le propriétaire de l’utilisation de la propriété ou lui infliger une amende, conformément à l’ordonnance.

Bedei a remercié le bureau du shérif du comté de La Salle et la police de l’État de l’Illinois d’avoir accepté la demande de Streator pour plus de patrouilles les vendredis et samedis. Le maire a déclaré que la police de Streator effectuait des vérifications régulières des tavernes le week-end et en avait effectué une dans la taverne voisine où la victime s’était enfuie. Bedei a déclaré que la taverne n’avait aucun problème. Le propriétaire de la taverne, Angel Vasquez, a déclaré mercredi au conseil dans un commentaire public qu’il maintenait l’ordre dans son entreprise et qu’il serait disposé à parler avec la ville s’il devait faire quoi que ce soit pour améliorer la situation. Bedei a dit qu’elle aimerait rencontrer Vasquez, et il a accepté.

Le maire a déclaré mercredi que la ville dispose de 16 caméras de surveillance dans tout le centre-ville. Elle a déclaré que la ville travaillait avec deux entreprises sur des caméras nécessitant une maintenance.

La résidente de Streator, Natasha Pflibsen, a déclaré au conseil qu’elle aimerait voir une meilleure application des codes de la ville, y compris l’entretien des propriétés des résidents. Elle a également dit qu’elle aimerait voir des patrouilles plus strictes dans les parcs.

« Je ne laisse pas mes enfants jouer dans nos parcs », a-t-elle déclaré.

Corina Hardin, résidente de Streator, a déclaré qu’elle avait peur que sa fille soit seule à la maison dans le quartier où deux fusillades ont eu lieu depuis le 6 mai. La fusillade de dimanche était la deuxième près de l’intersection des rues West Hickory et North Bloomington – la première a entraîné un mort et deux arrestations. Elle a dit qu’elle aimerait voir les patrouilles augmentées sept jours sur sept, pas seulement les vendredis et samedis.