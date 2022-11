Chesapeake, en Virginie, peut désormais être ajoutée à la liste des villes où la tragédie a frappé sous la forme d’une fusillade de masse. Hier soir vers 22 h 12 HNE, un homme armé a ouvert le feu à l’intérieur d’un Walmart et a fait six morts et quatre blessés selon CNN. L’employée du magasin, Briana Tyler, a parlé à George Stephanopoulus d’ABC et a déclaré que le tireur était son manager.

Bing se serait suicidé après avoir ruiné des milliers d’autres.

Un autre employé s’est rendu sur les réseaux sociaux pour diffuser en direct depuis la scène et a identifié le responsable comme un homme nommé “André”, Internet confirmerait ensuite que le nom complet de l’homme est Andre Bing.

Bing était également dans une vidéo sur les réseaux sociaux via un autre employé plaisantant avant le tournage.

Cette saison des fêtes a été marquée par des événements faisant de nombreuses victimes comme la fusillade UVA de la semaine dernière et la fusillade de dimanche dans une discothèque LGTBQ à Colorado Springs qui a fait cinq morts et 18 blessés. Le bureau de DC ATF assiste les forces de l’ordre locales dans leur enquête sur le triste cas de violence.

En plus de la douleur de l’acte lui-même, le fait que la personne responsable ait évité la culpabilité de ses crimes en se suicidant est d’autant plus exaspérant.