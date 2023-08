La fusillade dans une école de Parkland est reconstituée par des experts en balistique. Voici pourquoi.

La fusillade dans un lycée américain la plus meurtrière de l’histoire sera reconstituée vendredi au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, dans le cadre d’un procès contre un ancien adjoint du shérif qui n’est pas intervenu alors que 17 personnes ont été abattues à l’intérieur.

Au moins 140 balles réelles seront tirées à l’intérieur dans le but de déterminer si l’ancien député, Scot Peterson, a une défense viable en affirmant qu’il est resté à l’extérieur du bâtiment car il ne pouvait pas déterminer d’où provenaient les coups de feu. Il a été déclaré non coupable en juin d’accusations criminelles de négligence criminelle à l’égard d’un enfant, de négligence coupable et de parjure. Mais il pourrait encore faire face à la responsabilité dans la poursuite civile intentée par les familles des victimes et un survivant.

Leurs avocats ont indiqué qu’ils avaient l’intention d’utiliser le même type de fusil semi-automatique et le même calibre de cartouches que ceux utilisés par le tireur et qu’ils déclencheraient également l’alarme incendie dans le cadre de la reconstitution. Aucun étudiant ne sera sur le campus vendredi pendant qu’il est en cours.

Que la défense de Peterson ait du mérite ou non, son incapacité à neutraliser le tireur soulève un point de friction familier dans le débat sur le contrôle des armes à feu : si un « bon gars avec une arme à feu » peut réellement mettre un terme à la violence armée. C’est une théorie promue depuis longtemps par la National Rifle Association et certains législateurs républicains à la place de mesures plus strictes de contrôle des armes à feu. « Nous savons par expérience que l’outil le plus efficace pour assurer la sécurité des enfants est l’application de la loi armée sur le campus », a déclaré le sénateur républicain du Texas Ted Cruz en mai 2022.

Mais cette théorie ne s’est pas avérée vraie à Uvalde, au Texas, où il a fallu 77 minutes aux agents pour tuer le tireur qui a tué 19 élèves et deux enseignants à l’école élémentaire Robb l’année dernière malgré la présence de 376 agents de diverses juridictions chargées de l’application des lois. Certains d’entre eux auraient tardé à entrer dans l’école parce qu’ils craignaient le fusil de type AR-15 du tireur. Un agent de ressources scolaire armé était posté à l’école mais n’était pas sur place au moment de l’attaque.

Un ancien policier qui travaillait comme garde de sécurité armé n’a pas non plus été en mesure d’empêcher la fusillade de l’année dernière dans un supermarché de Buffalo, New York. Lui et neuf acheteurs ont été tués dans l’attaque, que le tireur a menée avec un fusil semi-automatique Bushmaster qu’il a illégalement modifié pour augmenter sa capacité.

La police est formée pour affronter immédiatement les tireurs, même s’ils sont seuls sur les lieux. Mais dans les fusillades de masse, ils échouent le plus souvent à neutraliser les tireurs avant qu’ils n’aient déjà réussi à infliger des blessures et des morts. Et les spectateurs y parviennent encore moins.

Ce que les données montrent sur les interventions des témoins et des forces de l’ordre

Selon une base de données gérée par le Advanced Law Enforcement Rapid Response Training Center de la Texas State University, il y a eu 520 attaques actives – définies comme lorsqu’une ou plusieurs personnes « tuent activement ou tentent de tuer plusieurs personnes non apparentées dans un espace public », y compris mais pas limité aux fusillades – entre 2000 et 2022. Dans la plupart de ces cas, la police n’a pas été en mesure d’arrêter l’agresseur, soit parce que l’attaque était déjà terminée au moment où ils sont arrivés, soit parce que l’agresseur s’est rendu ou s’est suicidé.

Ce n’est que dans 160 cas que la police a réussi à intervenir en tirant ou en maîtrisant l’agresseur.

Une étude de 2021 de l’Université Hamline et de la Metropolitan State University a également révélé que le taux de décès dans 133 fusillades de masse dans des écoles entre 1980 et 2019 était 2,83 fois plus élevé dans les cas où un garde armé était présent. Les chercheurs affirment que les résultats suggèrent que la présence d’un garde armé a augmenté l’agressivité des tireurs et que, comme de nombreux tireurs d’école se sont révélés suicidaires, « un officier armé peut être une incitation plutôt qu’un moyen de dissuasion ».

Néanmoins, au moins 28 États autorisent le personnel scolaire et les enseignants à porter des armes sur le campus. À la suite de la fusillade d’Uvalde, le Texas a exigé que chaque école ait un officier armé sur le campus.