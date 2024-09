La fusillade dans une école de Géorgie met en lumière les craintes liées à l’interdiction des téléphones portables dans les salles de classe

Les élèves se sont rassemblés pour plus de sécurité dans les salles de classe alors que des coups de feu retentissaient. Lycée Apalachee Les élèves ont envoyé des SMS ou appelé leurs parents pour les informer de ce qui se passait et leur envoyer ce qu’ils pensaient être leurs derniers messages. Une élève a envoyé un SMS à sa mère pour lui dire qu’elle l’aimait, ajoutant : « Je suis désolée, je ne suis pas la meilleure fille possible. »

La fusillade dans une école de Géorgie, qui a fait quatre morts et neuf blessés la semaine dernière, a été le pire cauchemar de tous les parents et met en évidence les inconvénients potentiels des efforts déployés par les États, les districts scolaires et les législateurs fédéraux pour interdire ou restreindre l’accès aux téléphones portables dans les salles de classe.

Les mesures visant à restreindre l’utilisation des téléphones portables dans les écoles ont été motivées par des inquiétudes concernant l’impact du temps passé devant un écran sur la santé mentale des enfants et par les plaintes des enseignants selon lesquelles les téléphones portables sont devenus une distraction constante en classe. Mais ceux qui s’opposent à ces interdictions affirment qu’elles coupent la bouée de sauvetage dont disposent les parents pour assurer la sécurité de leurs enfants en cas de fusillades dans les écoles ou d’autres situations d’urgence.

« Le fait est que les parents et les familles ne peuvent pas compter sur les écoles pour communiquer efficacement avec nous en cas d’urgence, et cela s’est produit à maintes reprises », a déclaré Keri Rodrigues, présidente de la National Parents Union, un groupe de défense de l’éducation. « Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les parents sont profondément préoccupés par la question de savoir s’ils vont ou non recevoir des informations en temps opportun sur la sécurité de leurs enfants. »

Selon le Centre national des statistiques de l’éducation, 77 % des écoles américaines interdisent l’utilisation des téléphones portables à l’école pour un usage non scolaire. Mais ce chiffre est trompeur. Cela ne signifie pas que les élèves respectent ces interdictions ou que toutes ces écoles les appliquent.

Ces restrictions ont été annoncées par les gouverneurs républicains et démocrates, qui sont rarement d’accord sur d’autres questions.

En Arkansas, la gouverneure républicaine Sarah Huckabee Sanders a lancé un programme permettant aux districts scolaires de demander des subventions pour acheter des pochettes dans lesquelles les élèves pourront ranger leurs téléphones pendant la journée d’école. En Californie, le gouverneur démocrate Gavin Newsom a exhorté les districts scolaires à restreindre l’utilisation des téléphones portables et envisage de signer une loi qui obligerait les écoles à mettre en place des restrictions.

« Je ne voudrais pas qu’une nouvelle fusillade dans une école soit la raison pour laquelle nous installons des téléviseurs dans les salles de classe et perturbons l’éducation de nos enfants », a déclaré Newsom vendredi. « Parce que, en substance, c’est à cela que sert un téléphone portable : introduire une télévision dans la salle de classe et perturber la capacité à suivre des cours de qualité. »

Mais pour de nombreux étudiants pris dans la fusillade d’Apalachee, avoir accès à leur téléphone était le seul moyen de communiquer avec leurs proches pendant les moments qu’ils craignaient être les derniers.

« Je t’aime. Je t’aime tellement. Maman, je t’aime », a écrit Julie Sandoval, la petite dernière, à sa mère. « Je suis désolée de ne pas être la meilleure des filles. Je t’aime. »

Non loin de là, a raconté Sandoval, un autre élève était au téléphone et disait à sa mère : « Ils tirent sur l’école ! Ils tirent sur l’école ! »

Mais les partisans de la restriction des téléphones dans les écoles préviennent que le fait d’autoriser l’accès aux téléphones pendant des fusillades ou d’autres situations d’urgence pourrait mettre les élèves encore plus en danger.

« Ce qui est encore plus important pour moi, c’est leur sécurité », a déclaré Kim Whitman, cofondatrice du Phone-Free Schools Movement, un groupe qui milite pour que les écoles adoptent des politiques interdisant aux élèves d’utiliser leurs téléphones portables. « Si mon enfant était au téléphone avec moi et qu’il n’obtenait pas les conseils de l’enseignant parce qu’il était distrait par son téléphone et qu’il n’était pas en sécurité, c’est un scénario encore pire à mon avis. »

Whitman a déclaré qu’elle comprenait les préoccupations concernant la nécessité de tenir les parents informés et que c’est pourquoi un élément clé pour toute école sans téléphone est d’être proactif dans la communication sur les urgences.

L’équilibre entre la sécurité et les préoccupations des parents a guidé l’interdiction des téléphones portables au Grand Island Senior High, le plus grand lycée du Nebraska, qui a mis en place une nouvelle politique en janvier obligeant les élèves à garder leurs téléphones hors de vue et dans leurs sacs ou leurs poches, silencieux ou éteints pendant les heures de cours.

« L’une des questions essentielles que les parents nous ont posées était : « Que se passerait-il si Sally ou Johnny n’avaient pas leur téléphone si, Dieu nous en préserve, une fusillade se produisait ou s’il y avait une sorte de crise dans l’établissement ? », a déclaré Jeff Gilbertson, le directeur de l’école de l’époque, qui dirige aujourd’hui la formation au leadership au sein du Conseil de l’éducation de l’État.

Mais l’école organise des formations de confinement pour rappeler aux élèves les dangers que les téléphones peuvent causer en cas d’urgence.

« Nous apprenons à nos enfants à garder leur téléphone éteint. Il ne faut pas parler au téléphone pendant le confinement, car cela révélerait votre position à un tireur en activité », a-t-il déclaré.

Lors d’autres fusillades dans des écoles, des élèves ont utilisé des téléphones portables pour alerter les autorités ou leurs parents. Lors de la fusillade de 2020 à Uvalde, au Texas, qui a fait 21 morts, un élève de quatrième année a demandé de l’aide dans une série d’appels au 911. Les étudiants de Lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, a envoyé des parents et publié des vidéos effrayantes lors de la fusillade de 2018 qui a tué 17 personnes.

La fusillade de l’école d’Apalachee a rappelé douloureusement à Brandi Scire pourquoi elle avait acheté un téléphone portable à sa fille, aujourd’hui en deuxième année de lycée dans le comté de Broward, en Floride. Ses deux enfants fréquentaient des écoles proches du lycée Marjory Stoneman Douglas lors de cette fusillade de masse.

L’école du fils de Scire était fermée et il pensait qu’il s’agissait d’un exercice jusqu’à ce qu’elle lui envoie un message sur son téléphone. Scire a acheté un téléphone portable pour sa fille l’année suivante pour cette raison.

Les écoles du comté de Broward exigent désormais que les élèves gardent leurs téléphones rangés et en mode avion, mais Scire a dit à sa fille de garder son téléphone allumé et avec elle.

« Il ne s’agit pas d’envoyer des SMS à ma fille pendant les heures normales de cours ou quoi que ce soit de ce genre », a déclaré Scire. « C’est une mesure de sécurité et je suis désolé, je ne peux pas laisser passer ça. »

___

Les journalistes de l’Associated Press Jeff Amy à Winder, en Géorgie, Sophie Austin à Sacramento, en Californie, et Jocelyn Gecker à San Francisco ont contribué à ce rapport.