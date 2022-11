La fusillade dans un club gay du Colorado était une “profanation” d’un espace sûr

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Dans la ville majoritairement conservatrice de Colorado Springs, le Club Q est depuis longtemps un lieu de prédilection pour les membres de la communauté LGBTQ – un espace sûr où beaucoup pensaient qu’ils pouvaient baisser leur garde et juste être eux-mêmes.

C’est un endroit où les adolescents LGBTQ ont hâte d’être en âge d’entrer pour danser sous les néons. C’est l’un des premiers endroits où les nouveaux résidents LGBTQ sont envoyés pour rencontrer d’autres membres de la communauté et ressentir un sentiment d’appartenance.

Mais tout cela a été brisé ce week-end lorsqu’un homme armé est entré dans le club alors que les gens buvaient et dansaient – ​​tuant cinq personnes et laissant 17 blessés par balle. Alors que la communauté pleure les vies perdues, beaucoup pleurent également parce que cela s’est produit dans un endroit considéré comme un sanctuaire pour beaucoup qui aspirent à s’intégrer.

« Nous ne faisions de mal à personne. Nous étions dans notre espace, notre communauté, notre maison, nous amusant comme tout le monde », a déclaré Joshua Thurman, qui était sur la piste de danse lorsque le tournage a commencé. “Comment pouvons-nous maintenant faire quoi que ce soit en sachant que quelque chose comme ça peut arriver?”

Le Club Q est une discothèque gay et lesbienne de 18 ans et plus qui propose de la danse, des spectacles de dragsters, du karaoké et du drag bingo, selon son site Web. C’est la page Facebook, qui revendique “Nobody Parties like Club Q!”, a publié des dépliants pour une fête d’Halloween, une soirée shots, ainsi que des anecdotes. Certains le décrivent comme un endroit confortable et accueillant qui a attiré ceux qui voulaient s’asseoir pour un repas et se détendre, ainsi que ceux qui voulaient danser jusqu’au petit matin.

Les portes du club sont restées fermées après la fusillade, car de nombreuses personnes ont laissé des fleurs dans un coin à proximité.

Stoney Roberts, l’organisateur de terrain du sud du Colorado pour One Colorado, un groupe de défense des LGBTQ, l’a décrit comme un espace sacré et a déclaré que la fusillade ressemblait à une “profanation”.

Roberts, une personne trans non binaire, a obtenu son diplôme d’études secondaires en 2007 et avait hâte d’être assez vieux pour aller au Club Q, qui, selon Roberts, était à l’époque l’un des seuls espaces sûrs à Colorado Springs pour les personnes LGBTQ.

“J’ai grandi là-bas”, a déclaré Roberts, qui a joué dans les spectacles de dragsters du Club Q de 2009 à 2011. “S’il n’y avait pas le Club Q, s’il n’y avait pas les expériences que j’y ai vécues, je ne serais pas la personne suis, et je ne serais pas aussi passionné que moi pour soutenir la communauté.

Un sentiment d’appartenance pour les membres de la communauté LGBTQ est ce que Matthew Haynes, l’un des cofondateurs du club, espérait créer lorsqu’il a créé le club il y a deux décennies.

“Il y a eu tellement d’histoires heureuses du Club Q”, a déclaré Haynes au Colorado Sun. « Des gens se rencontrent et des relations naissent. Tant de célébrations là-bas. Nous sommes une famille de personnes plus qu’un endroit pour boire un verre et danser et partir.

Les lois du Colorado sont désormais parmi les plus favorables aux personnes LGBTQ du pays, même si cela n’a pas toujours été le cas, et Colorado Springs était particulièrement peu accueillant.

La ville a accueilli Focus on the Family, une organisation chrétienne fondamentaliste qui a fait pression contre les droits LGBTQ, et Colorado for Family Values, qui a poussé en 1992 à un amendement constitutionnel pour empêcher les gouvernements locaux de promulguer des lois anti-discrimination protégeant les personnes LGBTQ. Bien que les électeurs du Colorado aient approuvé l’amendement, la Cour suprême l’a déclaré inconstitutionnel en 1996.

Ashlyn May, 18 ans, et Reese Congleton, 19 ans, ont grandi à Colorado Springs en se sentant obligés de garder leur identité queer silencieuse. May se souvient avoir été regardée avec dégoût quand, dans une classe de collège, elle a proposé que la chanson de Queen “I Want to Break Free” parlait d’explorer le fait de devenir gay.

Même maintenant, “c’est effrayant de se tenir la main en public”, a déclaré Congleton.

Congleton était nerveuse à l’idée d’aller au Club Q pour la première fois parce qu’elle n’avait pas fait son coming-out à beaucoup de monde ni été dans un bar auparavant. À l’intérieur, des lumières arc-en-ciel rebondissaient dans la pièce où les drag queens feraient leur grande entrée à travers un rideau sur la scène.

Le public animé était enthousiasmé par Congleton, qui a déclaré qu’elle était passée du sentiment d’avoir été simplement tolérée en public à “être célébrée”. … C’est vraiment spécial de ne pas se sentir seul.

C’est pourquoi May a assisté au bingo les mercredis soirs, où le compliment d’une drag queen à propos d’une tenue a dissipé leurs insécurités. “Oui, j’ai chaud !” a déclaré May, qui était ravie d’amener leur jeune sœur queer au Club Q pour le bingo cette semaine pour lui montrer “c’est bien d’être queer, et c’est bien d’aimer qui vous aimez.”

Justin Godwin, 24 ans, et son ami ont visité le Club Q pour la première fois samedi et sont partis dans un Uber quelques minutes avant la fusillade. Il a dit qu’il pensait à tous les gens qui dansaient, s’asseyaient au bar et profitaient de la nuit.

« Ils sont tous là pour des raisons différentes, qu’ils soient des habitués, leur première fois, ils fêtent quelque chose. C’est juste censé être un environnement amusant où nous nous sentons en sécurité, où les gens ne vous jugent pas, ne vous regardent pas ou quoi que ce soit », a déclaré Godwin. “Vous êtes juste vous-même, comme peu importe à quoi vous ressemblez, comme si tout le monde se sentait le bienvenu.”

“C’est juste fou de penser que quelqu’un avait l’intention d’y aller et de faire du mal à qui que ce soit”, a-t-il déclaré. “C’est juste triste pour les gens qui trouvent une maison quelque part et qui est ruinée.”

Korrie Bovee, qui s’identifie comme queer, a déclaré que le Club Q était la pierre angulaire d’une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui se soutenaient mutuellement, dans une ville où le harcèlement verbal n’est pas rare et où la liberté d’être soi-même ne se trouve pas toujours dans les écoles. ou des églises à Colorado Springs.

“Mes enfants vivent ici”, a déclaré la femme de 33 ans en essuyant une larme de son œil. “C’est juste difficile de savoir que j’élève mes enfants dans ce contexte.”

Roberts a déclaré que le Club Q est aménagé de manière “confortable et chaleureuse” avec un bar, une piste de danse et une cabine de DJ. Il y a un patio où les gens peuvent se rassembler à l’extérieur. Et les DJ sont “toujours incroyables”.

“Il y a juste un sentiment écrasant d’authenticité et une énergie accueillante”, a déclaré Roberts. « Ce niveau de confort est si important. … Mon cœur va aux gens qui pensaient qu’ils étaient dans les bras de ce confort et cela s’est avéré ne pas être le cas.

Roberts a déclaré qu’en tant que personne queer noire, la plupart des endroits de Colorado Springs semblent accueillants, mais il y a toujours cette «nuance sous-jacente de réaliser où vous êtes».

Au Club Q : « Vous pouvez respirer profondément et vous pouvez être vous-même. »

