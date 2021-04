Les policiers ont affirmé que des images montrant le moment où un jeune de 13 ans a été abattu à Chicago prouvent que l’adolescent avait une arme à feu.

Les images horribles de la caméra corporelle documentant les derniers instants de l’adolescent Adam Toledo le montrent abattu les mains en l’air par un flic.

Des manifestations ont éclaté après la mort de l’adolescent Crédit: AP

Adam Toledo, 13 ans, a été abattu par la police à Chicago Crédit: Photo de famille

Mais les flics affirment que l’adolescent avait une arme de poing sur lui plus tôt dans la journée, et moins d’une seconde s’est écoulée depuis le moment où Toledo est vu avec une arme à la main et lorsque l’officier Eric Stillman, 34 ans, a ouvert le feu.

L’adolescent a semblé laisser tomber une arme de poing et lever les mains juste avant que le flic n’ouvre le feu.

Une vidéo troublante montre l’officier de Chicago tirant mortellement sur l’adolescent dans une ruelle vers 2 h 30 le 29 mars alors qu’il fuyait la police alors qu’il aurait porté une arme de poing, aux côtés de Ruben Roman, 21 ans.

Le rapport de police a indiqué que Stillman avait tiré sur Adam pour ne pas avoir suivi les instructions, courir, utiliser une force significative susceptible de « causer la mort ou de graves lésions corporelles » et être armé d’un pistolet semi-automatique.

Dans un clip de bodycam graphique de neuf minutes, un flic se rend sur les lieux, où il renverse un homme qu’ils poursuivent et en poursuit un autre, identifié plus tard comme Adam.

« Arrêtez maintenant, montrez-moi vos putains de mains! » le flic crie, après que les officiers ont répondu à des informations faisant état d’au moins neuf coups de feu et de « beaucoup d’agitation » dans la région de South Sawyer, selon l’audio du répartiteur 911.

Adam, vêtu d’un chapeau blanc et portant quelque chose, peut être vu courir devant et se pencher vers un espace dans la clôture avant de se tourner vers le flic et de lever ses mains vides alors que des coups de feu retentissent.

« Des coups de feu, des coups de feu – prenez une ambulance ici maintenant! » le flic peut être entendu dire avant d’approcher le garçon, qui saigne abondamment. «Regardez-moi – où êtes-vous abattu?

Après avoir appelé à l’aide et confirmé qu’une victime par balle avait été abattue «par la police», l’officier a dit: «Où êtes-vous abattu, où êtes-vous abattu? Restez avec moi, restez avec moi».