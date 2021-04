Pendant un an, nous nous sommes éloignés de la vie publique par peur du virus. Ce faisant, nous nous sommes rendus moins vulnérables à une autre menace: les fusillades de masse dans les espaces publics.

Bien que de nombreuses formes de violence armée aient augmenté pendant la pandémie – violence des gangs, incidents domestiques, violence de représailles dans laquelle les auteurs connaissaient les victimes – le nombre de fusillades en public était le plus bas en une décennie, selon l’Associated Press / USA TODAY / Northeastern University base de données sur les massacres. Alors que la nation se rapproche d’un retour à la «normale», trois fusillades de masse au cours du mois dernier rappellent que la menace du COVID-19 est loin d’être le seul problème de santé publique du pays.

Jeudi, huit personnes ont été tuées dans une fusillade dans une installation de FedEx à Indianapolis. Le 16 mars, des fusillades dans trois spas de la région d’Atlanta ont fait huit morts et le 22 mars, une fusillade dans une épicerie de Boulder, dans le Colorado, en a tué 10.

« Il y a quelque chose dans ces crimes qui est vraiment un coup de poing pour les gens. Vous faites l’épicerie, et on a l’impression que si cela peut arriver là-bas, nous sommes tous à risque, et je ne peux pas porter de masque pour me protéger. cela », a déclaré Jillian Peterson, professeur de justice pénale à l’Université Hamline et co-fondateur du Violence Project, un centre de recherche qui suit et étudie la violence armée.

Au fur et à mesure que la pandémie s’atténuait, de nombreuses personnes s’inquiétaient d’un retour à la vie publique. Aussi incontrôlable que le COVID-19 le ressentait, de nombreuses personnes comprenaient que si elles portaient des masques et maintenaient une distance, elles pouvaient jouer un rôle dans leur propre sécurité. Mais beaucoup de gens se sentent impuissants à se protéger de la menace d’un tireur de masse. Chaque espace public se sent vulnérable – écoles, concerts, épiceries, lieux de culte.

«Nous devons agir»:Biden appelle le Congrès à passer au contrôle des armes à feu

Bien que les auteurs soient responsables de la violence qu’ils infligent, les experts ont déclaré que la recherche fournit un certain nombre d’actions que la société, les institutions et les individus peuvent prendre pour aider à prévenir les fusillades de masse, qui restent rares. Cette connaissance, a déclaré Peterson, peut agir comme un antidote à l’impuissance.

« Nous agissons comme si ces monstres étaient effrayants, et ils se présentent simplement et le mieux que nous puissions faire est de courir plus vite et de nous cacher », a déclaré Peterson. « Notre objectif est de montrer la voie aux auteurs, afin que nous puissions avoir de vraies conversations sur la façon dont nous pouvons empêcher les gens plus tôt. … Une fois que vous avez compris quelque chose, cela atténue l’anxiété parce que la vérité est que nous pouvons couper cela plus tôt. »

Ce que nous savons des auteurs

Le projet Violence définit une fusillade de masse comme quatre personnes ou plus tuées dans un espace public où l’auteur n’a pas de relation avec les victimes. Peterson a déclaré que jusqu’à la fusillade d’Atlanta, il n’y avait pas eu de fusillade répondant à ces critères depuis mars 2020. Selon les recherches d’USA TODAY, des massacres de 10 personnes ou plus ont disparu pendant la pandémie.

«C’est vraiment frappant», a déclaré Peterson. « Nous n’avons pas pu nous rassembler en masse, les tireurs sont sortis des médias, donc nous avons perdu cet effet de contagion. Je pense qu’il y a un certain nombre d’entre nous qui espéraient peut-être que cela durerait, mais maintenant ils semblent être émergent. «

La violence de masse est plus difficile à contrôler que la pandémie par une action individuelle, mais Peterson a déclaré que la recherche du Violence Project montre qu’il existe de nombreuses similitudes dans les profils des auteurs qui fournissent des points d’entrée prévisibles pour couper quelqu’un de la violence. Les données montrent que la violence armée est un problème disproportionnellement masculin.

Experts:«Les armes à feu ne tuent pas les gens; les hommes et les garçons tuent les gens

« Nous avons interviewé des auteurs de fusillades de masse qui sont en prison. Nous avons interviewé leurs mères et leurs sœurs et leurs professeurs d’école primaire pour essayer de comprendre vraiment profondément cette voie », a déclaré Peterson.

Les chercheurs ont découvert un traumatisme de la petite enfance parmi les tireurs de masse. Les auteurs n’ont souvent pas accès aux soins de santé mentale et au soutien par les pairs. Ils développent de faibles capacités d’adaptation et atteignent un point de crise. Beaucoup sont suicidaires.

Les tireurs de masse développent souvent un grief avec le monde et trouvent quelqu’un d’autre à blâmer. Ils passent du temps sur Internet à dialoguer avec d’autres personnes qui valident ces griefs. Ils ont accès à un site choisi pour se livrer à des violences de masse, et ils acquièrent les armes pour le faire.

« Vous pouvez penser à la façon dont vous coupez cela à n’importe lequel de ces points le long du chemin », a déclaré Peterson.

Les experts ont déclaré que les gens peuvent prendre des mesures sociétales, institutionnelles et individuelles qui réduiraient la probabilité de fusillades de masse.

• Au niveau de la société, cela peut inclure un meilleur accès aux soins de santé mentale et à la vérification des antécédents.

• Sur le plan institutionnel, cela peut exiger davantage de formation sur la prévention du suicide dans les lieux de travail et les écoles.

• Individuellement, cela peut signifier donner aux gens les moyens de repérer une personne en crise.

« Nous cherchons toujours un mobile. S’il s’agissait d’une attaque terroriste, nous disons: » Oh, c’est ça, maintenant nous savons pourquoi ils l’ont fait. » Si c’est la maladie mentale, nous disons la même chose. Mais derrière chaque affaire de terrorisme, derrière chaque affaire de santé mentale, il y avait beaucoup d’opportunités d’intervention qui ont été manquées », a déclaré James Densley, professeur de justice pénale à la Metropolitan State University et co- fondateur du Violence Project.

Les individus peuvent repérer les signes et ils ne devraient pas les ignorer

Peterson a déclaré que 80% des auteurs montrent des signes de comportement de crise. Après des fusillades de masse, les gens déplorent les signes avant-coureurs qui ont été manqués, ou ceux qui ont été vus mais qui n’ont jamais conduit à une intervention.

Tyler Bayless, qui a vécu avec l’homme accusé dans la fusillade d’Atlanta pendant six mois en 2019 et 2020 au Maverick Recovery Center de Roswell, en Géorgie, a déclaré que le suspect s’était rendu dans des salons de massage et s’était livré à des actes sexuels, puis avait exprimé sa culpabilité en raison de sa foi chrétienne.

« Quand j’ai vu les gros titres, mon esprit s’est tourné vers lui », a déclaré Bayless. «J’ai toujours pensé qu’il ferait quelque chose, mais j’ai pensé qu’il se ferait du mal, pas quelque chose comme ça.

La personne accusée d’avoir tué 17 personnes à Parkland, en Floride, était un adolescent en difficulté qui avait été expulsé du lycée Marjory Stoneman Douglas pour «des raisons disciplinaires» et avait publié des informations troublantes sur les réseaux sociaux avant la fusillade de 2018. Un étudiant a déclaré que le tireur avait été abusif envers sa petite amie.

«Les gens remarquent que quelque chose ne va pas», a déclaré Peterson. « C’est plus facile à dire rétrospectivement, bien sûr. »

Gérer nos angoisses autour de l’inconnu

En 2019, un sondage Gallup a révélé que près de la moitié des Américains craignaient d’être victimes d’une fusillade de masse et que les femmes exprimaient systématiquement une plus grande inquiétude que les hommes.

«Les cas effraient les gens parce qu’ils ont l’impression que cela peut arriver à n’importe qui, à tout moment et en tout lieu. Même à vous», a déclaré James Alan Fox, professeur de criminologie, de droit et de politique publique à la Northeastern University.

Fox a souligné que les fusillades de masse restent rares, mais que les angoisses du public peuvent être influencées par la couverture médiatique.

« Quand vous voyez une vidéo de gens qui courent et le son des coups de feu, qu’est-ce que cela fait pour nous? Nous savons à quoi ressemblent les coups de feu. Nous savons à quoi ressemblent les gens qui courent », a-t-il dit. « Ces images effraient le spectateur et jouent dans l’état d’esprit des gens qui aimeraient voir leur communauté ressembler à ça tant que ce sont eux qui tiennent l’arme. Ces vidéos sont passionnantes pour certaines personnes et terrifiantes pour d’autres. »

Bien que plus d’un demi-million de personnes aux États-Unis soient décédées des suites du COVID-19, le pays est en passe de reprendre la vie publique une fois que la menace du virus ne se profile plus. La violence armée a tué plus de 40 000 personnes en 2020. Les experts ont déclaré qu’un engagement à endiguer cette épidémie semble moins certain.

Violence domestique à l’âge de COVID-19:Que se passe-t-il lorsque vous êtes coincé à la maison, mais que la maison n’est pas en sécurité?

«L’Amérique n’était pas bien avant la pandémie, et si nous nous concentrons uniquement sur la pandémie, cela ne signifie toujours pas que nous avons résolu tous les problèmes qui existaient avant elle. «Ça ne veut pas toujours dire bon», a déclaré Densley. « Quand nous reviendrons à la normale, si nous n’avons rien changé, nous reviendrons à cette ligne de base, et ce ne sera pas nécessairement un endroit heureux. »