La fusillade au cinéma Corona voit «un adolescent tué et 1 blessé» lors de la projection du film Purge

Une fusillade MORTELLE dans une salle de cinéma a montré un adolescent tué et un autre blessé une semaine seulement après l’anniversaire d’Aurora.

Les victimes regardaient le film d’horreur The Forever Purge lorsque la fusillade a éclaté lundi soir.

Le tournage a eu lieu au cinéma Corona Crédit : ABC7

La zone a été bouclée mardi Crédit : FOX11

La fusillade a eu lieu juste avant minuit au Regal Edwards Corona Crossings, en Californie.

À la suite de l’incident, une femme de 18 ans est décédée sur les lieux et un jeune de 19 ans a été hospitalisé. Leurs noms n’ont pas été annoncés.

Le film qu’ils regardaient est le cinquième de l’anthologie The Purge – où le principe est que le gouvernement autorise tous les crimes, y compris le meurtre.

La description sur le site Web de Regal Edwards pour le film se lit comme suit: « Toutes les règles sont enfreintes car une secte de maraudeurs sans foi ni loi décide que la purge annuelle ne s’arrête pas à l’aube et ne devrait jamais se terminer. »

théâtre

The Forever Purge n’a pas non plus été répertorié dans les listes des prochains jours au théâtre.

Le caporal Tobias Kouroubacalis a déclaré à Press-Enterprise qu’il ne savait pas si des détectives enquêtaient pour savoir si le thème du film pouvait être lié à la fusillade.

Un adolescent est tué par balle et un autre est blessé lors d’une projection de film au cinéma

Aucun mobile n’a encore été dévoilé, cependant, les enquêteurs sont toujours sur les lieux.

‘RESTE LOIN’

Les gens sont priés de rester à l’écart du théâtre en ce moment.

Les détectives tentent actuellement de déterminer si une troisième personne a tiré sur les victimes ou s’il s’agissait d’une tentative de meurtre-suicide, a déclaré Kouroubacalis au média.

L’attaque survient une semaine seulement après le neuvième anniversaire du massacre du cinéma Aurora qui a fait 12 morts et 70 blessés.

Le 20 juillet 2012, James Eagan Holmes, alors âgé de 24 ans, a ouvert le feu à l’intérieur du cinéma Century 16 dans une banlieue de Denver, au Colorado, alors que des centaines de personnes regardaient une projection de minuit de Batman : The Dark Knight Rises.

Le film à succès n’avait commencé qu’environ 15 minutes plus tôt lorsque Holmes a quitté le théâtre n ° 9 par une porte de sortie à droite de l’écran, l’a maintenu ouvert avec un petit chiffon et est entré dans le parking.

Le film The Forever Purge était projeté au moment du tournage Crédit : Splash

Ses cheveux d’un orange ardent, Holmes a enfilé un équipement tactique complet de la tête aux pieds, y compris un casque balistique, un masque à gaz, des gants et des écouteurs, avant de se diriger vers le théâtre avec de la musique dans les oreilles.

Armé de trois armes à feu, il a lancé deux cartouches de gaz lacrymogène vers la foule des cinéphiles. Beaucoup ont d’abord cru que c’était une cascade pour le film jusqu’à ce qu’ils voient Holmes debout devant l’écran.

Et soudain, l’agresseur vêtu d’une armure a tiré son AR-15 vers le plafond, puis a commencé à tirer sans discernement sur les rangées d’innocents devant lui.