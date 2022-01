La fusée SpaceX risque de s’écraser sur la Lune en mars. Voici ce que la NASA prévoit de faire ensuite

La NASA a déclaré jeudi qu’elle avait l’intention d’étudier le cratère formé lorsque les restes d’une fusée SpaceX devraient s’écraser sur la Lune début mars, qualifiant l’événement « d’opportunité de recherche passionnante ».

La fusée a été déployée en 2015 pour mettre un satellite de la NASA en orbite et son deuxième étage, ou propulseur, flotte depuis dans le cosmos, un destin commun pour de telles technologies spatiales. « Sur sa trajectoire actuelle, le deuxième étage devrait impacter la face cachée de la Lune le 4 mars 2022 », a déclaré à l’AFP une porte-parole de la NASA. L’impact du morceau de fusée pesant quatre tonnes ne sera pas visible depuis la Terre en temps réel. , et le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, qui est actuellement en orbite autour de la Lune, ne sera pas non plus « en mesure d’observer l’impact au fur et à mesure qu’il se produit », a déclaré la porte-parole.

Le LRO pourrait être utilisé plus tard, cependant, pour capturer des images pour des comparaisons avant et après.

Trouver le cratère « sera difficile et pourrait prendre des semaines, voire des mois », a déclaré la porte-parole, ajoutant que « l’événement unique présente une opportunité de recherche passionnante ».

Étudier un cratère formé par un objet dévalant avec une masse et une vitesse connues (il se déplacera à 9 000 kilomètres par heure), ainsi que la matière que l’impact remue, pourrait faire avancer la sélénologie, ou l’étude scientifique de la lune.

Des engins spatiaux ont déjà été intentionnellement écrasés sur la Lune à des fins scientifiques, comme lors des missions Apollo pour tester des sismomètres, mais il s’agit de la première collision involontaire à être détectée.

L’astronome Bill Gray, créateur d’un logiciel utilisé pour déterminer les trajectoires d’astéroïdes et d’autres objets, a été le premier à calculer la nouvelle trajectoire de collision du propulseur avec la Lune.

Il pense que les débris spatiaux devraient toujours être dirigés vers la lune lorsque cela est possible : « S’ils frappent la lune, alors nous en apprenons quelque chose », a déclaré Gray.

