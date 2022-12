La fusée SpaceX Falcon 9 lance Moon Lander et Rover: comment regarder

Alors que le vaisseau spatial Orion, un élément clé de La mission Artemis I de la NASAest sur le chemin du retour vers la Terre après être allé bien au-delà de la Lune, un nouvel atterrisseur lunaire du Japon et un petit rover des Émirats arabes unis devraient décoller de Floride tôt jeudi.

La mission Hakuto R est dirigée par la société privée japonaise iSpace et enverra son atterrisseur M1, qui a à peu près la taille d’un congélateur coffre, à la surface de la lune.

“Notre première mission jettera les bases pour libérer le potentiel de la lune et la transformer en un système économique robuste et dynamique”, dit Takeshi Hakamadafondateur et PDG d’iSpace, dans un communiqué.

Hakamada a ajouté que la société espère contribuer au programme Artemis. L’agence spatiale américaine s’est déjà engagée à acheter des pierres de lune que M1 collectera.

L’atterrisseur et le rover décolleront au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9, qui atterrira ensuite son propulseur de premier étage environ 10 minutes plus tard à Cape Canaveral Space Force Station.

iSpace était l’un des finalistes du Prix ​​Google Lunar X concours, qui s’est terminé en 2018 sans qu’aucun gagnant ne soit déclaré. Mais il a levé des fonds pour continuer seul et sécuriser certains clients avec des ambitions lunaires similaires. C’est ainsi qu’un rover nommé Rashid du programme spatial des Émirats arabes unis s’est retrouvé à bord de M1.

Rashid est sur le point d’étudier la poussière de lune et enverra des images et des données sur Terre.

Si la mission réussit, le Japon et les Émirats arabes unis rejoindront les États-Unis, la Russie et la Chine en tant que seules nations à avoir réussi à mettre un robot sur la surface lunaire. Un autre finaliste du Lunar X Prize, Israël SpaceIL, a tenté son propre alunissage en 2019, mais la mission s’est terminée par un crash sur la lune qui a détruit le vaisseau spatial.

L’atterrisseur a un long voyage entre le décollage et l’atterrissage sur la lune, effectuant des mois de tests dans l’espace avant son arrivée au cratère Atlas sur la face proche de la lune, prévue pour avril.

Après quelques retards, le lancement est maintenant prévu pour 00h37 PT (03h37 HE) jeudi depuis Cap Canaveral.

Vous pouvez regarder la mission via le livestream ci-dessous.