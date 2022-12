La fusée SpaceX envoie la première mission mondiale d’étude de l’eau en orbite

Une fusée SpaceX a décollé transportant un satellite pour effectuer une étude sans précédent des eaux de surface de la Terre.

Une fusée SpaceX a décollé tôt vendredi avec un satellite américano-français conçu pour mener une enquête mondiale sans précédent sur les eaux de surface de la Terre, une mission qui devrait apporter un nouvel éclairage sur les mécanismes et les conséquences du changement climatique.

Le booster Falcon 9 détenu et exploité par la société de fusées commerciales d’Elon Musk a illuminé le ciel avant l’aube le long de la côte californienne alors qu’il rugissait de sa rampe de lancement à la base de l’US Space Force de Vandenberg, à environ 160 miles (260 km) au nord-ouest de Los Angeles.

Le décollage, dirigé par une équipe de la NASA, a été diffusé en direct sur le webcast de l’agence spatiale américaine.

L’étage supérieur du Falcon 9, transportant le satellite, a atteint l’orbite en neuf minutes. Quelques instants plus tôt, l’étage inférieur réutilisable s’est séparé de la fusée et s’est envolé vers la Terre, déclenchant des bangs soniques avant de ralentir pour un atterrissage en douceur à la base.

La charge utile de la mission, le satellite Surface Water and Ocean Topography, ou SWOT, a été libérée sur sa propre orbite de départ à environ 850 km au-dessus de la planète moins d’une heure après son lancement. La vidéo d’une caméra montée sur l’étage supérieur de la fusée a montré SWOT flottant au loin.

La pièce maîtresse du satellite est une technologie avancée de radar à micro-ondes pour collecter des mesures haute définition des océans, des lacs, des réservoirs et des rivières sur plus de 90% du globe.

Les données, compilées à partir de balayages radar au moins deux fois tous les 21 jours, seront utilisées pour améliorer les modèles de circulation océanique, renforcer les prévisions météorologiques et climatiques et aider à gérer l’approvisionnement en eau douce dans les régions frappées par la sécheresse, selon les chercheurs.

Les composants du satellite de la taille d’un SUV ont été construits principalement par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA et l’agence spatiale française CNES.

Près de 20 ans de développement par l’agence spatiale américaine avec des contributions d’homologues au Canada et en Grande-Bretagne, SWOT était l’une des 15 missions répertoriées par le Conseil national de recherches comme projets que la NASA devrait entreprendre au cours de la prochaine décennie.

Point de bascule climatique ?

L’un des principaux objectifs de la mission est d’explorer comment les océans absorbent la chaleur atmosphérique et le dioxyde de carbone, dans un processus qui régule naturellement les températures mondiales et a contribué à minimiser le changement climatique.

Les océans ont absorbé plus de 90% de l’excès de chaleur piégé dans l’atmosphère terrestre par les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, estiment les scientifiques.

En balayant les mers depuis l’orbite, SWOT sera en mesure de mesurer de fines différences d’élévation de surface autour des courants et des tourbillons plus petits où l’on pense que la baisse de chaleur et de carbone des océans se produit.

Comprendre ce mécanisme aidera à répondre à une question cruciale – quel est le point de basculement auquel les océans commencent à libérer, plutôt qu’à absorber, de grandes quantités de chaleur dans l’atmosphère, intensifiant ainsi le réchauffement climatique au lieu de le limiter.

La capacité de SWOT à discerner des caractéristiques de surface beaucoup plus petites sur des zones beaucoup plus larges que les satellites précédents aidera également à étudier les impacts de la montée du niveau des océans sur les zones côtières.

Les masses d’eau douce sont un autre objectif clé de SWOT, équipé pour observer toute la longueur de presque toutes les rivières de plus de 330 pieds (100 mètres), ainsi que plus d’un million de lacs et de réservoirs plus grands que quelques pâtés de maisons de New York.

L’inventaire répété des ressources en eau de la Terre au cours de la mission de trois ans de SWOT permettra aux chercheurs de mieux suivre les fluctuations des rivières et des lacs de la planète lors des changements saisonniers et des événements météorologiques majeurs.

L’instrument radar de SWOT fonctionne à la fréquence de la bande Ka du spectre des micro-ondes, permettant à ses balayages de pénétrer la couverture nuageuse et l’obscurité et de cartographier les observations en deux dimensions.

Les études antérieures sur les masses d’eau reposaient sur des données prises à des points spécifiques ou à partir de satellites qui ne pouvaient suivre les mesures que le long d’une ligne unidimensionnelle.

Le satellite devrait commencer à produire des données de recherche dans quelques mois.