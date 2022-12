La “fusée russe” évincée de la vedette nationale

Alexandra Trusova manquera les Championnats de Russie à Krasnoïarsk

La médaillée olympique Alexandra Trusova a été contrainte de se retirer des championnats russes de patinage artistique pour cause de maladie. Le jeune homme de 18 ans devait être l’une des principales attractions de l’événement à Krasnoïarsk.

Le retrait de Trusova de la liste des participants a été confirmé vendredi. Elle avait pris part aux essais jeudi mais ne se sentait pas bien.

“Malheureusement, pour cause de maladie, je vais manquer le championnat de Russie. J’ai hâte de vous voir sur la glace la prochaine fois. Merci à tous pour votre soutien,” a écrit la patineuse artistique sur les réseaux sociaux.

RT Russian a rapporté que Trusova avait une température de 39,4 ° C (102,9 ° F) vendredi matin et que les médecins lui avaient dit de ne pas concourir.

Surnommée “The Russian Rocket” et “Quad Queen” pour ses remarquables routines, Trusova devait être l’un des principaux tirages pour les fans des Championnats de Russie dans la ville sibérienne de Krasnoïarsk, où la compétition féminine débutera vendredi.

Trusova a remporté l’argent olympique aux Jeux de Pékin en février et est médaillée de bronze aux Championnats du monde, parmi de nombreuses autres distinctions. Elle a remporté l’argent aux Championnats de Russie l’an dernier à Saint-Pétersbourg.

Son absence à Krasnoïarsk fait suite au retrait de la star masculine populaire Mark Kondratiuk, qui est le petit ami de Trusova.

Kondratiuk avait participé au programme court masculin plus tôt dans la semaine, terminant avec une modeste 12e place, et était absent pour les routines libres. Il a été rapporté plus tard qu’il souffrait de blessures.

Malgré le retrait de Trusova, les fans de Krasnoyarsk auront la chance de voir un peloton féminin plein de talent qui comprend Kamila Valieva – la championne en titre et médaillée d’or olympique dans l’épreuve par équipe à Pékin – et l’ancienne championne du monde Elizaveta Tuktamysheva.

La championne olympique Anna Shcherbakova est cependant portée disparue, car elle continue de se remettre d’une opération au genou.

Pendant ce temps, les patineurs russes continuent d’être bannis des événements internationaux par l’ISU en raison du conflit en Ukraine.

La Fédération russe de patinage artistique a organisé sa propre série d’épreuves du Grand Prix comme alternative, qui culminera avec la finale à Sotchi en mars.