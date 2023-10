La fusée réutilisable de Stoke Space obtient un nom : Nova

L’objectif de Stoke Space de développer la première fusée entièrement réutilisable au monde vient de recevoir un élan majeur, puisqu’un nouvel investissement important de 100 millions de dollars porte le financement total de la startup aérospatiale à 175 millions de dollars.

Nova.

Un nom sympa, en fait. La fusée Stoke Space Nova. Cela sonne bien. Ou devrions-nous vouloir être plus précis, le Fusée Stoke Space Nova entièrement réutilisable.

« Nos conceptions de véhicules s’appuient sur les idées et les réalisations des générations précédentes », a déclaré Any Lapsa, PDG de Stoke Space, dans un communiqué. communiqué de presse. « Le nom Nova est une façon d’honorer cet héritage passé tout en envisageant un avenir très excitant. »

Nova, bien sûr, vient de « novus », qui signifie « nouveau » en latin. C’est aussi un terme astronomique qui décrit l’augmentation soudaine et temporaire de la luminosité d’une étoile due à une explosion à la surface d’une naine blanche dans un système binaire. Le terme nova était historiquement utilisé parce que, pour les anciens observateurs, il semblait qu’une nouvelle étoile émergeait soudainement dans le ciel. Il est peut-être regrettable que Stoke Space ait choisi de donner à sa fusée le nom d’une explosion cataclysmique, mais je suis heureux d’ignorer cette dénomination. faux pas– du moins pour le moment (j’imagine déjà des gros titres mesquins si une future fusée Nova tombait en panne lors du lancement, ce qui, espérons-le, n’arrivera jamais).

La fusée n’existe pas encore, mais au moins nous avons enfin un nom pour elle. Que la fusée puisse éventuellement prendre vie est désormais une possibilité plus tangible ; Stoke Space, une startup aérospatiale cofondée en 2019 par les vétérans de l’industrie Lapsa et Tom Feldman, a annoncé jeudi un impressionnant investissement de série B de 100 millions de dollars. Ce dernier afflux de capitaux, dirigé par Industrious Ventures aux côtés de contributeurs tels que l’Université du Michigan, Sparta Group et Long Journey, porte le financement total de l’entreprise à un montant respectable de 175 millions de dollars, selon le communiqué de presse.

Spécifications Nova. Image: Espace de ravitaillement

Stoke cherche à développer une fusée de deuxième étage entièrement réutilisable, ce qui n’a pas encore été réalisé dans l’industrie. Même SpaceX, dont l’étage supérieur du Falcon 9 reste consommable, n’a pas atteint cette étape (alors que SpaceX réussit à atterrir et à réutiliser le premier étage du Falcon 9, le deuxième étage est généralement mis au rebut et n’est pas récupéré pour être réutilisé). Stoke prévoit d’équiper la partie supérieure de sa fusée Nova – parce que nous pouvons l’appeler ainsi maintenant – d’un bouclier thermique refroidi de pointe.

Caractéristiques de l’étage supérieur/carénage. Image: Espace de ravitaillement

Stoke a récemment réussi un vol d’essai de décollage et d’atterrissage verticaux le 17 septembre à ses installations de Moses Lake, mettant en vedette le moteur hydrogène/oxygène unique de l’entreprise, entre autres caractéristiques de pointe. Au cours du test en vol de 15 secondes, Hopper2 a décollé à une altitude de 30 pieds (9 mètres) et a atterri dans sa zone d’atterrissage prévue.

Une fois que Nova sera prêt à voler, Stoke le fera profiter du complexe de lancement historique 14 à la station spatiale de Cap Canaveral en Floride, connue pour être la rampe de lancement du vol Mercury-Atlas 6 de la NASA piloté par John Glenn en 1962. Stoke a obtenu les droits exclusifs pour ses vols orbitaux sur ce site emblématique.

Avec les nouveaux fonds en banque, Stoke a une piste plus claire. Mais rappelons-nous que l’entreprise essaie de réaliser quelque chose que personne n’a fait auparavant. Les prochaines étapes ? Une tonne de tests et probablement quelques ratés. Parce que, comme on nous le rappelle souvent, l’espace est difficile.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.