La société de fusées Blue Origin, dirigée par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, a subi son premier échec de lancement lundi. Personne n’était à bord, seulement des expériences scientifiques.

La fusée a dévié de sa trajectoire au-dessus de l’ouest du Texas environ une minute après le décollage. Le système d’abandon de lancement de la capsule s’est immédiatement déclenché, soulevant l’engin du haut. Quelques minutes plus tard, la capsule a été parachutée sur le sol désertique éloigné.

Le commentaire de lancement de Blue Origin est devenu silencieux lorsque la capsule a été catapultée de la fusée, annonçant plus tard : “Il semble que nous ayons rencontré une anomalie avec le vol d’aujourd’hui. Ce n’était pas prévu.”

L’accident s’est produit alors que la fusée roulait à près de 1 126 km/h à une altitude d’environ 8 500 mètres. Aucune vidéo de la fusée n’a été montrée – seulement la capsule – après la panne. La fusée atterrit généralement debout sur le sol du désert, puis est recyclée pour de futurs vols; clairement, cela ne s’est pas produit cette fois.

Échec du booster sur le vol sans équipage d’aujourd’hui. Système d’évacuation exécuté comme prévu. pic.twitter.com/xFDsUMONTh —@blueorigin

La commentatrice du lancement, Erika Wagner, a déclaré que la capsule avait réussi à s’échapper, la diffusion sur le Web montrant qu’elle atteignait une altitude maximale de plus de 11 300 mètres. Trente-six expériences étaient à bord, dont la moitié parrainées par la NASA.

“Échec du booster sur le vol sans équipage d’aujourd’hui. Le système d’évacuation a fonctionné comme prévu”, a tweeté la société plus tard.

Aucun autre détail n’a été fourni.

1ers vols touristiques spatiaux l’année dernière

Il s’agissait du 23e vol du programme New Shepard, du nom du premier Américain dans l’espace, l’astronaute Mercury Alan Shepard. Le même type de fusée et de capsule a été utilisé pour transporter des passagers payants lors de trajets de 10 minutes jusqu’aux confins de l’espace. C’était le neuvième vol de cette fusée.

Son dernier vol de passagers remonte au mois dernier. Bezos faisait partie du premier équipage de New Shepard l’été dernier, tandis que d’autres passagers célèbres ont inclus l’acteur canadien William Shatner et NFL Hall of Famer et Bonjour Amérique co-animateur Michael Strahan.

Au total, Blue Origin a transporté 31 personnes aux confins de l’espace.

La société a également passé des années à développer la fusée New Glenn – du nom du regretté astronaute John Glenn – dans l’espoir d’un vol inaugural dans un proche avenir.

La semaine dernière, Blue Origin et Amazon ont été nommés dans le cadre d’une coalition d’entreprises spatiales que la Maison Blanche formait pour encourager les opportunités de formation dans l’industrie spatiale, en mettant l’accent sur “les personnes issues de milieux traditionnellement sous-représentés dans les emplois STEM”. Parmi les autres entreprises participantes figurent des géants de longue date de l’industrie spatiale comme Boeing et Lockheed Martin, ainsi que Space X d’Elon Musk et Virgin Orbit de Richard Branson.