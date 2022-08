La fusée lunaire originale de la NASA était puissante, mais une affirmation célèbre a été exagérée

Pour tous ceux qui comptabilisent les commérages de l’ère Apollo de la NASA : oui, l’alunissage a eu lieu, mais non, la fusée Saturn V n’était pas si bruyante qu’elle a fait fondre le béton, et ces ondes sonores ne se sont pas allumées. l’herbe en feu jusqu’à un mile de la rampe de lancement.

C’est la découverte d’un nouveau étude publiée dans le Journal of the Acoustical Society of Americaqui cherche à corriger certains des mythes qui ont circulé dans le monde à l’ère d’Internet.

“La Saturn V a pris ce genre de statut légendaire et apocryphe”, co-auteur Kent L. Gee, de l’Université Brigham Young, dit dans un communiqué. “C’était l’occasion de corriger des informations erronées sur ce véhicule.”

Les données du siècle dernier sur le volume sonore de l’énorme fusée qui a transporté les astronautes sur la Lune sont limitées, donc Gee et ses collègues ont utilisé un modèle physique pour estimer que l’intensité sonore du lancement aurait été d’environ 204 décibels. Le moteur d’un avion de ligne commercial est d’environ 120 à 160 décibels, mais il est important de comprendre l’échelle impliquée pour interpréter cette comparaison.



“Les décibels sont logarithmiques, donc tous les 10 décibels représentent une augmentation d’un ordre de grandeur”, a déclaré Gee. “Cent sept décibels équivaudraient à 10 moteurs d’avion. Deux cents équivaudraient à 10 000 moteurs.”

C’est certainement fou fort, mais pas assez pour “fondre” le béton. En fait, l’utilisation de ce mot devrait être un gros conseil que cette rumeur n’a pas été vérifiée par de nombreux scientifiques. Les ondes sonores intenses ne feraient pas fondre le béton, mais elles pourraient faire éclater le béton. Il en va de même pour le son de la fusée allumant l’herbe en feu d’une manière ou d’une autre. L’équipe de Gee suggère que s’il y avait des feux d’herbe à proximité d’un lancement de Saturn V, cela était plus probablement lié au panache du moteur de fusée ou aux débris chauffés du lancement.

La correction du record culturel intervient alors que la NASA se prépare pour le voyage inaugural de sa dernière grande fusée, le système de lancement spatial tant attendu. SLS a des années de retard mais est actuellement sur le point de lancer le Mission Artémis 1 de Floride lundi; il enverra une capsule Orion non vissée autour de la lune.

SLS sera encore plus puissant que Saturn V et produira probablement une quantité de bruit comparable. Ne vous attendez pas à ce qu’il fonde ou brise quoi que ce soit à proximité, mais si quelqu’un était assez fou pour essayer de se tenir juste à côté de la fusée au lancement, cela briserait instantanément ses tympans.

Toujours mieux de regarder les fusées à distance, les enfants.