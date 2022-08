La fusée lunaire de la NASA est sur la bonne voie pour le lancement malgré les coups de foudre

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – La nouvelle fusée lunaire de la NASA est restée sur la bonne voie pour décoller lors d’un vol d’essai crucial lundi, malgré une série de coups de foudre sur la rampe de lancement.

La fusée Space Launch System de 322 pieds (98 mètres) est la plus puissante jamais construite par la NASA. Il est sur le point d’envoyer une capsule d’équipage vide en orbite lunaire, un demi-siècle après le programme Apollo de la NASA, qui a fait atterrir 12 astronautes sur la lune.

Les astronautes pourraient retourner sur la Lune dans quelques années, si ce vol d’essai de six semaines se passe bien. Les responsables de la NASA préviennent toutefois que les risques sont élevés et que le vol pourrait être écourté.

Au lieu d’astronautes, trois mannequins de test sont attachés à la capsule Orion pour mesurer les vibrations, l’accélération et le rayonnement, l’un des plus grands dangers pour les humains dans l’espace lointain. La capsule compte à elle seule plus de 1 000 capteurs.

Des responsables ont déclaré dimanche que ni la fusée ni la capsule n’avaient subi de dommages lors de l’orage de samedi ; l’équipement au sol n’a pas non plus été affecté. Cinq coups de foudre ont été confirmés, frappant les tours de 600 pieds entourant la fusée au Kennedy Space Center de la NASA. Les frappes n’étaient pas assez fortes pour justifier un nouveau test majeur.

“De toute évidence, le système a fonctionné comme prévu”, a déclaré Jeff Spaulding, directeur principal des tests de la NASA.

D’autres orages étaient attendus. Bien que les prévisionnistes aient donné 80% de chances de temps acceptable lundi matin, les conditions devraient se détériorer pendant la fenêtre de lancement de deux heures.

Sur le plan technique, Spaulding a déclaré que l’équipe avait fait de son mieux au cours des derniers mois pour éliminer toute fuite de carburant persistante. Une paire de tests de compte à rebours plus tôt cette année a entraîné des réparations aux vannes qui fuient et à d’autres équipements défectueux ; les ingénieurs ne sauront si tous les correctifs sont bons que quelques heures seulement avant le décollage prévu.

Après tant d’années de retards et de revers, l’équipe de lancement était ravie d’être enfin si proche du vol inaugural du programme d’exploration lunaire Artemis, du nom de la sœur jumelle d’Apollon dans la mythologie grecque.

“Nous sommes à moins de 24 heures du lancement en ce moment, ce qui est assez étonnant compte tenu de l’endroit où nous nous sommes rendus dans ce voyage”, a déclaré Spaulding aux journalistes.

Le vol de suivi Artemis, dès 2024, verrait quatre astronautes voler autour de la lune. Un atterrissage pourrait suivre en 2025. La NASA vise le pôle sud inexploré de la lune, où l’on pense que des cratères ombragés en permanence contiennent de la glace qui pourrait être utilisée par les futurs équipages.

Marcia Dunn, Associated Press