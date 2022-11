La fusée lourde géante Falcon de SpaceX est lancée pour la première fois en trois ans

La plus grande fusée opérationnelle au monde a offert un régal supplémentaire le 1er novembre, le matin après Halloween, avec le premier lancement de Falcon Heavy depuis 2019 qui a décollé sous une couverture de brouillard encore effrayante de Cap Canaveral en Floride.

Moins de 10 minutes après le décollage, les propulseurs latéraux de la fusée sont revenus pour un atterrissage réussi et quasi simultané non loin de la rampe de lancement. Le propulseur central a été jeté dans l’océan après avoir envoyé une charge utile classifiée en route pour l’orbite de l’US Space Force.

La mission Falcon Heavy baptisée USSF 44 a été lancée depuis le pad 39-A du Kennedy Space Center de Floride à 9h43 HE (6h43 PT) transportant un prototype de micro-satellite militaire appelé TETRA-1 et un satellite plus grand et non confirmé.

La mission était initialement prévue pour 2020, mais des problèmes de charge utile non divulgués l’ont retardée à plusieurs reprises.

Peu de temps après que la grosse fusée triple de SpaceX ait décollé pour la première fois en 2018, elle a semblé être oubliée dans le battage médiatique autour de la plus grande encore d’Elon Musk. Vaisseau spatial fusée et son compagnon Super Heavy Booster, dont la NASA espère qu’ils ramèneront les astronautes sur la Lune et dont Musk rêve d’utiliser pour construire une société sur Mars.

Mais le plus gros muscle du garage SpaceX qui s’est rendu dans l’espace est toujours le Falcon Heavy. Son premier vol a envoyé une Tesla vers la planète rouge en 2018. Il a volé deux fois de plus, tous deux en 2019.

Falcon Heavy est essentiellement trois boosters Falcon 9 attachés ensemble pour trois fois la poussée. Bien que la configuration soit moins puissante que le système de lancement spatial retardé Artemis I de la NASA ou que le vaisseau spatial et le super lourd le seront finalement, il s’agit actuellement de la fusée opérationnelle la plus puissante au monde.



Vous pouvez revoir le lancement ci-dessus. En raison de leur statut classifié, le déploiement des satellites n’est pas diffusé en continu.

SpaceX a déclaré que les boosters côté atterrissage pourraient être réutilisés dans une future mission de sécurité nationale. Cela pourrait se produire dès janvier, bien qu’un autre lancement Falcon Heavy d’un satellite commercial soit prévu dès décembre.