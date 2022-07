La fusée d’appoint chinoise fait un retour incontrôlé sur Terre

Une fusée d’appoint chinoise a fait un retour incontrôlé sur Terre samedi, ce qui a conduit les responsables américains à réprimander Pékin pour ne pas avoir partagé d’informations sur la descente de l’objet potentiellement dangereux.

Le Commandement spatial américain “peut confirmer que le Long March 5B (CZ-5B) de la République populaire de Chine (RPC) est rentré au-dessus de l’océan Indien vers 10h45 MDT le 7/30”, a déclaré l’unité militaire américaine sur Twitter.

“Nous vous renvoyons au #PRC pour plus de détails sur les aspects techniques de la rentrée tels que la dispersion potentielle des débris + l’emplacement de l’impact”, a-t-il déclaré.

Dans une déclaration publiée sur son profil officiel WeChat, la China Manned Space Agency a ensuite donné les coordonnées d’une zone d’impact dans la mer de Sulu, à environ 35 miles (57 kilomètres) au large de la côte est de l’île de Palawan aux Philippines.

“La plupart de ses appareils ont été ablatés et détruits lors de la rentrée”, a déclaré l’agence à propos de la fusée d’appoint, qui a été utilisée dimanche dernier pour lancer le deuxième des trois modules dont la Chine avait besoin pour achever sa nouvelle station spatiale Tiangong.

L’agence spatiale malaisienne a déclaré avoir détecté des débris de roquettes brûlant lors de leur rentrée avant de tomber dans la mer de Sulu au nord-est de l’île de Bornéo.

“Les débris de la fusée ont pris feu en pénétrant dans l’espace aérien de la Terre et le mouvement des débris en feu a également traversé l’espace aérien malaisien et a pu être détecté dans plusieurs zones, notamment en traversant l’espace aérien autour de l’État du Sarawak”, a-t-il déclaré.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a critiqué Pékin sur Twitter, affirmant que le fait de ne pas partager les détails de la descente de la fusée était irresponsable et risqué.

“Tous les pays spatiaux devraient suivre les meilleures pratiques établies et faire leur part pour partager ce type d’informations à l’avance”, a écrit Nelson, “afin de permettre des prédictions fiables du risque potentiel d’impact de débris, en particulier pour les véhicules lourds, comme le Long March 5B. , qui comportent un risque important de perte de vie et de propriété.

Il a ajouté: “Cela est essentiel pour une utilisation responsable de l’espace et pour assurer la sécurité des personnes ici sur Terre”.

La station spatiale Tiangong est l’un des joyaux de l’ambitieux programme spatial de Pékin, qui a fait atterrir des rovers robotiques sur Mars et la Lune, et fait de la Chine la troisième nation à mettre des humains en orbite.

Le nouveau module, propulsé par le Long March 5B, s’est amarré avec succès au module central de Tiangong lundi et les trois astronautes qui vivaient dans le compartiment principal depuis juin sont entrés avec succès dans le nouveau laboratoire. Lorsque la Chine a lancé son premier module Tiangong en avril 2021, il y avait une frénésie similaire autour de la possibilité de dommages causés par une rentrée de rappel imprévisible.

Les objets génèrent d’immenses quantités de chaleur et de friction lorsqu’ils pénètrent dans l’atmosphère, ce qui peut les faire brûler et se désintégrer. Mais les plus gros comme le Long March-5B peuvent ne pas être entièrement détruits.

En 2020, les débris d’une autre roquette chinoise sont tombés sur des villages de Côte d’Ivoire, causant des dommages structurels mais pas de blessés ni de morts.

La Chine a investi des milliards de dollars dans les vols et l’exploration spatiaux alors qu’elle cherche à construire un programme qui reflète sa stature de puissance mondiale montante

