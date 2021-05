La fusée chinoise Long March 5B retournant sur Terre pourrait frapper samedi

Une énorme section d’une fusée chinoise Long March 5B retombe sur Terre et des débris peuvent atterrir samedi soir ou plus tard – si la fusée ne brûle pas en descendant.

La fusée pourrait frapper la Terre vers 23h30 HNE samedi, selon les calculs d’Aerospace Corporation, un groupe à but non lucratif basé en Californie qui exploite un centre de recherche et développement spatial.

Où, exactement, reste un mystère – pour le moment. Samedi matin, les dernières projections d’Aerospace Corporation placent une grande partie des États-Unis – y compris des zones proches de New York, Detroit et San Diego – près des trajectoires projetées de la fusée après l’heure de rentrée prévue. Mais une projection du samedi matin a placé la rentrée prévue de la fusée au-dessus de l’océan Atlantique.

La destination finale de la fusée « ne peut être identifiée que quelques heures après sa rentrée », a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

« La pièce centrale de cette fusée est si massive et brûle si longtemps », a déclaré Leroy Chiao, ancien astronaute de la NASA et commandant de la Station spatiale internationale en 2004-2005. « C’est ce qui rend les choses vraiment imprévisibles là où elles vont se produire. »

Les responsables américains surveillent de près la trajectoire de la fusée. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, est « conscient et il sait que le commandement spatial suit, traque littéralement ces débris de fusée », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Le gouvernement chinois a déclaré qu’il s’attendait à ce que la plus grande partie de la roquette brûle lors de la rentrée.

Une fusée Longue Marche 5B décolle du site de lancement de l’engin spatial de Wenchang à Wenchang, dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine. AP

Voici ce que vous devez savoir:

Quand et pourquoi la Chine a-t-elle lancé la fusée?

La fusée Long March 5B transportant le module central de la station spatiale chinoise Tianhe a décollé du centre de lancement spatial de Wenchang, dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine, le 29 avril 2021. Connue sous le nom de Heavenly Harmony, la station spatiale sera la première de Chine à accueillir des astronautes à long terme.

La Chine prévoit 10 autres lancements pour mettre en orbite des parties supplémentaires de la station spatiale.

La fusée chinoise tombe-t-elle sur Terre?

Oui, et « ce n’est potentiellement pas bon », a déclaré Jonathan McDowell, astrophysicien au Centre d’Astrophysique de l’Université Harvard, au Guardian plus tôt cette semaine.

Habituellement, les fusées à noyau jetées, ou les fusées de premier étage, plongent dans la mer peu de temps après le décollage et ne se mettent pas en orbite comme celle-ci.

Contrairement à d’autres vaisseaux spatiaux tombés sur terre, tels que les débris de la station spatiale Skylab de la NASA, qui s’est écrasé dans le désert australien non peuplé en 1979, la fusée chinoise n’a pas été conçue pour déterminer son point de rentrée, a déclaré Chiao, l’ancien astronaute.

La taille de la fusée rend également sa rentrée difficile à prévoir, a-t-il déclaré.

« Vous avez ce morceau de 22 tonnes de débris de fusée et il va orbiter autour de la terre … et il descendra partout où il va descendre », a déclaré Chiao.

Que dit la Chine à propos de la fusée?

Selon la Chine, la fusée qui tombe sur Terre brûlera principalement à la rentrée, posant peu de menace pour les personnes et les biens sur le terrain, a rassuré le gouvernement du pays vendredi.

S’exprimant à Pékin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré que la Chine suivait de près la rentrée de la fusée dans l’atmosphère, a rapporté Reuters.

« La probabilité que ce processus cause des dommages sur le terrain est extrêmement faible », a-t-il déclaré.

L’agence spatiale chinoise n’a pas encore dit si la scène principale de l’énorme fusée Long March 5B est contrôlée ou fera une descente incontrôlable.

Où atterrira la fusée chinoise?

Personne n’est certain. McDowell a déclaré à CNN qu’il était presque impossible de localiser les débris en raison de la vitesse de déplacement de la fusée – même de légers changements de circonstances modifient radicalement la trajectoire.

Les débris seront entraînés vers la Terre en augmentant les collisions avec des molécules dans l’atmosphère terrestre, a déclaré Space News.

L’orbite des débris couvre une partie de la planète de la Nouvelle-Zélande à Terre-Neuve.

« Il est trop tôt pour savoir exactement quand le corps de la fusée rentrera. Mais nous savons qu’il sera quelque part le long de cette ligne jaune et bleue », a déclaré samedi l’organisation ses prévisions actuelles. « La prédiction actuelle du point de rentrée est l’endroit où l’icône de satellite jaune entourée en orange est épinglée. 🛰 = X marque l’endroit (pour l’instant) »

Il est également trop tôt pour savoir avec certitude où les débris pourraient atterrir, mais l’organisation a suggéré qu’une piste de débris pourrait mesurer jusqu’à 1200 milles et 60 milles de large.

Quelle est la taille de la fusée chinoise qui tombe sur Terre?

Il mesure environ 100 pieds de long et serait l’un des plus gros débris spatiaux à tomber sur Terre.

« C’est presque le corps de la fusée, si je comprends bien, presque intact, qui descend », a déclaré Kirby cette semaine.

Une fusée est-elle déjà tombée sur Terre?

Oui. L’année dernière, une partie d’une fusée chinoise, l’un des plus gros débris spatiaux incontrôlés de tous les temps, est passée directement au-dessus de Los Angeles et de Central Park à New York avant d’atterrir dans l’océan Atlantique, a déclaré CNN.

La fusée de 18 tonnes tombée en mai dernier était le plus gros débris à tomber incontrôlé depuis la station spatiale soviétique Salyut 7 en 1991.

La première station spatiale chinoise, Tiangong-1, s’est écrasée dans l’océan Pacifique en 2016 après que Pékin a confirmé qu’elle avait perdu le contrôle. En 2019, l’agence spatiale a contrôlé la démolition de sa deuxième station, Tiangong-2, dans l’atmosphère.

Source: The Associated Press; maps4news.com/ © ICI; Recherche USA TODAY