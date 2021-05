La fusée chinoise devrait replonger sur Terre

Les débris d’une fusée chinoise devraient s’écraser sur Terre ce week-end avec des experts essayant de déterminer exactement quand et où les restes toucheront.

Le Long March 5B a été lancé le 29 avril au centre de lancement spatial de Wenchang en Chine. Sa mission était de mettre en orbite un module contenant des quartiers d’habitation pour une future station spatiale chinoise.

Mais après avoir terminé cette tâche, le corps de la fusée fait maintenant le tour de la Terre et va bientôt rentrer dans la basse atmosphère. La nature incontrôlée de sa rentrée a laissé les experts préoccupés par l’impact potentiel qu’elle pourrait avoir lorsqu’elle atterrira. Le gros morceau de débris spatial mesure 98 pieds de long et 16,5 pieds de large et pèse 21 tonnes métriques.

La société de recherche financée par le gouvernement fédéral, The Aerospace Corporation, a publié un tweet vendredi soir indiquant que sa prévision d’atterrissage était de huit heures de chaque côté de 4h19 GMT dimanche matin. Il a identifié une zone près de l’île nord de la Nouvelle-Zélande comme un point de rentrée possible, mais a déclaré que cela pourrait se produire n’importe où sur de grandes parties de la planète.

Porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi qu’il était «pratique courante» à travers le monde que les étages supérieurs des fusées brûlent en rentrant dans l’atmosphère.

<< La Chine suit de près la rentrée de l'étage supérieur dans l'atmosphère. À ma connaissance, l'étage supérieur de cette fusée a été désactivé, ce qui signifie que la plupart de ses pièces vont brûler lors de la rentrée, ce qui risque d'endommager les installations aériennes ou terrestres. et des activités extrêmement faibles », a-t-il dit, selon une traduction sur le site Web du ministère.

Jeudi, Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré aux journalistes que les États-Unis n’avaient pas l’intention de l’abattre et espéraient qu’il atterrirait dans un endroit où il ne nuira à personne.

« Je pense que cela témoigne du fait que pour ceux d’entre nous qui opèrent dans le domaine spatial, il y a une exigence – il devrait y avoir une exigence – d’opérer de manière sûre et – et réfléchie, et de s’assurer que nous prenons ce genre de choses en – en considération lorsque nous planifions et menons des opérations », a-t-il dit.

En effet, il est courant que des fusées et des débris spatiaux retombent sur Terre. L’année dernière, une fusée chinoise de 18 tonnes est passée au-dessus de Los Angeles et de Central Park à New York avant de tomber dans l’océan Atlantique.