Blue Origin, la société spatiale du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a lancé des charges utiles humaines et scientifiques aux confins de l’espace à un rythme rapide. La mission NS-23 de lundi, la 23e pour le système de fusée New Shepard, ne s’est pas déroulée comme prévu. La fusée est devenue ardente peu de temps après son lancement, ce qui a conduit la capsule à effectuer une séparation d’urgence.

La diffusion en direct du lancement a montré la capsule s’éloignant de la fusée, puis redescendant en parachute vers le sol près du site de lancement de Blue Origin au Texas. L’hôte de la diffusion en direct a annoncé l’anomalie imprévue et a raconté le retour en toute sécurité de la capsule.

“Nous répondons à un problème ce matin sur notre site Launch Site One dans l’ouest du Texas”, Blue Origin a tweeté. “Il s’agissait d’une mission de charge utile sans astronautes à bord. Le système d’évacuation de la capsule a fonctionné comme prévu. Plus d’informations à venir dès qu’elles seront disponibles.” Blue Origin plus tard décrit le problème comme un échec de propulseur de fusée.

La mission NS-23 était remplie de 36 charges utiles, y compris des expériences engagées avec la technologie des piles à combustible à hydrogène, des ondes sonores ultrasonores et même de l’art. La NASA a financé 18 des charges utiles. La capsule a semblé effectuer un atterrissage normal, ce qui augure bien pour le matériel à bord.

Blue Origin a accueilli 31 humains dans plusieurs missions, y compris des célébrités comme Star Trek Guillaume Shatner et l’animateur de télévision Michael Strahan. Son dernier vol en équipage a eu lieu début août.

La Federal Aviation Administration a publié lundi un communiqué indiquant qu’elle superviserait l’enquête sur le problème du NS-23. “Avant que le véhicule New Shepard puisse reprendre son vol, la FAA déterminera si un système, un processus ou une procédure lié à l’accident a affecté la sécurité publique”, a déclaré l’agence. “Il s’agit d’une pratique courante pour toutes les enquêtes sur les accidents.”

Cela peut prendre du temps pour déterminer la cause d’un problème de fusée, il se peut donc qu’il n’y ait pas de réponse rapide quant à la raison pour laquelle le booster a rencontré des problèmes. L’anomalie semblait dramatique et dangereuse, mais le bon fonctionnement du système d’évacuation de la capsule était une doublure argentée dans l’échec de la mission.