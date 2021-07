La fusée Blue Origin atteint l’espace

Blue Origin a l’intention de faire passer les touristes par la ligne dite Karman.

La course aux milliardaires pour l’espace est une grosse affaire.

Le voyage est l’aboutissement d’un voyage de 20 ans pour Bezos avec sa société, Blue Origin.

Le milliardaire fondateur d’Amazon Jeff Bezos et son équipage de fusée New Shepard ont décollé mardi du désert de l’ouest du Texas, à destination de l’espace et de la gloire et s’attendant à revenir sur Terre environ 11 minutes plus tard.

« Décollage ! #NewShepard a nettoyé la tour avec Jeff, Mark, Wally et Oliver à bord », a tweeté sa société de tourisme spatial, Blue Origin.

Bezos a lancé non seulement un voyage rapide dans l’espace, mais ce que l’homme le plus riche du monde espère être une entreprise rentable. Blue Origin prévoit deux autres vols cette année seulement. Le vol d’aujourd’hui marque le 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11.

Richard Branson et son équipage Virgin Galactic se sont précipités historiquement au bord de l’espace la semaine dernière. Bezos et son équipe Blue Origin disent qu’ils vont le violer aujourd’hui.

C’est le 16e vol pour New Shepard mais le premier à inclure des personnes. Bezos et Blue Origin ont quelque peu dédaigné le vol de Branson il y a neuf jours, affirmant que l’altitude maximale de Virgin Galactic de 53,5 miles n’avait pas atteint le véritable espace.

La NASA, l’Air Force, la Federal Aviation Administration et certains astrophysiciens considèrent que la frontière entre l’atmosphère et l’espace commence à 80 km. Ainsi, les passagers des voyages touristiques Virgin Galactic, qui peuvent atteindre une altitude maximale d’environ 55 miles, gagneront des ailes d’astronaute.

Blue Origin a l’intention d’envoyer des touristes à environ 66 miles. C’est au-delà de la ligne dite Karman, à 100 kilomètres au-dessus de la Terre, reconnue par la plupart des fédérations internationales de l’aviation et de l’aérospatiale comme le seuil de l’espace.

« Seulement 4% du monde reconnaît une limite inférieure de 80 km ou 50 miles comme le début de l’espace », a tweeté Blue Origin avant le vol de Branson. « New Shepard vole au-dessus des deux frontières. L’un des nombreux avantages de voler avec Blue Origin. »

New Shepard, une fusée et capsule de 60 pieds entièrement automatisée, est principalement conçue pour le tourisme spatial grâce à des systèmes de vol automatisés, de grandes fenêtres et un intérieur moderne. Après le décollage, le booster retourne à l’installation pour un atterrissage vertical tandis que la capsule flotte brièvement dans l’espace, puis atterrit près du site de lancement à l’aide de parachutes.

Branson, 71 ans, et un équipage de deux pilotes et trois spécialistes de mission ont été transportés à une altitude de plus de 13 kilomètres par l’avion VMS Eve, du nom de la mère de Branson. Une vidéo en direct a ensuite montré l’avion spatial VSS Unity libéré d’entre les fuselages jumeaux du vaisseau-mère, utilisant la puissance d’une fusée pour voler jusqu’à la limite quelque peu contestée de l’espace.

Comme Branson, Bezos, 57 ans, fournira à son véhicule New Shepard l’approbation ultime en devenant le premier à le piloter. Seront également à bord son frère Mark, l’avocate de longue date des femmes dans l’espace Mary Wallace « Wally » Funk, et Oliver Daemen, le vainqueur de facto d’une vente aux enchères pour le quatrième siège de la capsule. Funk, 82 ans, sera la personne la plus âgée de l’espace. Daemen, 18 ans, sera le plus jeune.

Pour Bezos, le fondateur d’Amazon dont la fortune a été estimée à 177 milliards de dollars, ce court voyage est l’aboutissement d’un voyage de 20 ans avec son entreprise, Blue Origin. Le vol sera le moment le plus marquant et déterminant de l’entreprise.

Mark Bezos, 53 ans, est un entrepreneur et pompier volontaire au service d’incendie de Scarsdale à Scarsdale, New York. Jeff Bezos a déclaré qu’il considérait son frère comme son ami le plus âgé et le plus proche. Funk est célèbre pour son rôle dans le « Mercury 13 », un groupe de femmes qui ont suivi une formation d’astronaute non officielle financée par le secteur privé dans les années 1960 mais n’ont pas été sélectionnées pour piloter des missions de la NASA.

« Je n’ai jamais pensé que je pourrais monter », a déclaré Funk après que Bezos l’ait sélectionnée pour le vol.

Daemen, un étudiant en physique des Pays-Bas, a été finaliste d’une vente aux enchères pour le siège. Le gagnant de la première place, qui a offert 28 millions de dollars, a choisi de rester anonyme et de piloter une future mission New Shepard à la place. Le père de Daemen, Joes, est le fondateur du fonds spéculatif néerlandais Somerset Capital Partners.

« Je suis super excité d’aller dans l’espace », a-t-il déclaré. « J’ai rêvé de ça toute ma vie. »