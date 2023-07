CHLOE Ferry a riposté aux trolls qui l’ont cruellement honteuse d’être « trop ​​​​maigre ».

La star de Geordie Shore, 27 ans, a insisté sur le fait qu’elle avait un poids santé après avoir semblé sensiblement plus mince ces derniers mois.

Instagram

Chloe Ferry a riposté aux commentaires sur son poids[/caption] Instagram

La star dit qu’elle est en bonne santé et satisfaite de son poids[/caption]

Répondant aux spéculations récentes concernant son poids, Chloé a publié une longue déclaration et a dit aux gens de ne plus la suivre s’ils n’aimaient pas son contenu.

Elle a écrit: « Récemment, j’ai reçu beaucoup de messages de personnes préoccupées par mon poids disant que je suis trop maigre.

« Mais quand j’avais plus de poids, les gens disaient que j’avais l’air trop gros, j’ai été brutalement terni toute ma vie à la télévision pour mon poids au point que je ne peux pas gagner physiquement !

« En ce moment, j’ai un poids santé et j’aime mon apparence, j’aime qui je suis ! J’ai confiance en les femmes que je suis !

« J’ai souffert de problèmes de santé mentale à cause des abus que j’ai subis via les réseaux sociaux au point que maintenant JE M’EN FAIS PAS si vous n’aimez pas ça ou à quoi je ressemble.

« S’IL TE PLAÎT. Ne me suivez plus et arrêtez d’envoyer des messages négatifs et des commentaires affreux ! »

Chloé a poursuivi: «Mais laissez-moi remettre les pendules à l’heure. J’ai un poids parfaitement sain !

« À toutes ces personnes qui ressentent le besoin de m’envoyer des messages négatifs et de laisser des commentaires affreux, voici une suggestion amicale : ne plus me suivre.

« Sérieusement, si mon apparence ne répond pas à vos normes, il n’est pas nécessaire de rester et de répandre de la négativité. Concentrons-nous tous sur la promotion de la positivité corporelle et embrassons plutôt notre moi unique !

Chloé avait précédemment dit à ses fans qu’elle avait perdu deux pierres et que c’était dû à un travail acharné.

Dans le passé, Chloé a subi pour plus de 50 000 £ de chirurgie esthétique – trois opérations de nez, un remplissage des lèvres, des joues et du menton et deux opérations sur les seins.

Elle a également subi un lifting brésilien des fesses – largement considéré comme la procédure cosmétique la plus dangereuse, après un certain nombre de décès dans le monde – et une liposuccion.

Instagram

Chloé a perdu deux pierres récemment[/caption]