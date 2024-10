La furieuse Cara Delevingne vue en train de s’en aller après avoir été refoulée du tournage de Saturday Night Live

Cara Delevingne semblait bouleversée après qu’on lui ait refusé de participer au tournage de Saturday Night Live ce week-end.

L’actrice/mannequin de 32 ans a été vue dans une vidéo semblant bouleversée par la situation à New York alors qu’elle était photographiée dans le hall du siège de la série.

Des initiés proches du natif de Londres ont déclaré TMZ qu’« il n’y a pas eu de drame majeur » en la matière, mais plutôt une erreur matérielle fautive.

Delevingne n’avait reçu que des billets pour la séance de répétition du spectacle et non pour l’enregistrement de la série comique, qu’Ariana Grande a animée samedi.

Lorsqu’elle a tenté d’entrer dans le Studio 8H pour le tournage, elle n’avait pas les bons billets, ont indiqué des sources au média, et n’avait pas été inscrite sur une liste d’invités.

Cara Delevingne, 32 ans, semblait bouleversée après s’être vu refuser l’accès à un tournage de Saturday Night Live ce week-end. Photographié à Paris plus tôt ce mois-ci

Delevingne – qui a déclaré qu’elle ne reconnaissait pas Bruce Springsteen à Glastonbury en 2022 – a été photographiée avec un ami dans un ensemble entièrement noir avec une casquette en tricot blanc cassé alors qu’elle quittait le bâtiment vers West 50th Street, en face du Radio City Music Hall. .

Un certain nombre de fans ont réagi à la publication du message sur X par le média, affirmant que l’incapacité de Delevingne à accéder à l’enregistrement reflétait son statut de star décroissant.

Un utilisateur a déclaré : « Elle n’est pas une star. Elle doit suivre les règles comme les autres paysans.

Un autre a dit : « A-t-elle toujours l’impression qu’elle est une célébrité ? tandis que l’un d’eux demandait : « Qui est-elle ?

Un utilisateur de la page Facebook du média a émis l’hypothèse : « Je parie qu’elle a sorti le vieux « Savez-vous qui je suis ». »

Delevingne est à plus d’un an d’un incident au cours duquel les fans ont déclaré qu’elle avait snobé l’icône de la F1 Martin Brundle lors d’un échange en juillet 2023 sur le circuit de Silverstone à Towcester lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Brundle s’était approché de l’actrice mannequin, micro à la main, lorsqu’un des associés de Delevingne lui a dit qu’elle « ne voulait pas parler ».

Brundle a essayé d’expliquer les règles de base sur place, en disant: « C’est l’accord maintenant, tout le monde parle sur la grille. »

Delevingne a été vu plus tôt ce mois-ci à Paris sur le podium du défilé Miu Miu.

Un certain nombre de fans ont réagi à la publication du message sur X par le média, affirmant que l’incapacité de Delevingne à accéder à l’enregistrement reflétait son statut de star décroissant.

Un utilisateur sur Facebook du média a spéculé : « Je parie qu’elle a sorti le vieux « Savez-vous qui je suis » ».

Ariana Grande a animé Saturday Night Live le week-end dernier

Delevingne a déclaré qu’elle ne pouvait pas entendre ce qu’il disait et a secoué la tête pour signaler non, Brundle précisant que « l’accord est que tout le monde doit parler sur la grille ».

Brundle a abandonné ses efforts pour interviewer Delevingne en disant: « Eh bien, je suis sûr que cela aurait été extrêmement intéressant », Delevingne faisant un geste du pouce levé.

Suite à cet échange gênant, Delevingne a retweeté la remarque d’un utilisateur selon laquelle Brundle cherchait simplement à « créer le moment pour la controverse de tout cela », ajoutant : « On m’a dit de dire non, alors je l’ai fait. Merci d’avoir vu les deux côtés xxx.’

Depuis qu’elle est devenue célèbre en tant que mannequin, Delevingne s’est lancée dans la comédie avec des rôles de premier plan dans des films tels que Suicide Squad en 2016 et Valérian et la Cité des mille planètes en 2017.

Elle a également été vue dans des émissions de télévision, notamment Only Murders in the Building de Hulu en 2022 et la série FX American Horror Story en 2023.