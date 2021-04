La fureur face à l’effondrement «  dévastateur  » des discussions sur la pêche

Il y a eu de la colère vendredi alors que l’effondrement des négociations post-Brexit sur l’accès aux mers norvégiennes a sonné le glas de l’industrie britannique de la pêche en eaux lointaines après des centaines d’années.

Des centaines de pêcheurs et de personnel de soutien risquent de se retrouver sans travail et des magasins de poisson et de frites à travers la Grande-Bretagne vendront de la morue arctique importée de Norvège plutôt que débarquée par des navires britanniques.

Propriétaires du super-chalutier Kirkella doivent se réunir dans quelques jours pour discuter de l’avenir du navire ultramoderne de 50 millions de livres sterling, actuellement mis en attente à Hull, avec des options qui devraient inclure sa vente, son changement de pavillon ou sa location à des opérateurs à l’étranger.

Hull West et la députée de Hessle, Emma Hardy, ont déclaré L’indépendant l’échec des pourparlers a été un coup «dévastateur» non seulement pour les emplois et les revenus de la ville, mais pour «la fière histoire maritime de Hull qui s’est construite sur sa flotte lointaine».

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a également déclaré que les communautés de pêcheurs avaient été «trahies par le Premier ministre».

«Quelle que soit la façon dont les gens ont voté – partez ou restez – ils ne méritent pas cela», a-t-il déclaré.

La Grande-Bretagne a été contrainte par le Brexit de renégocier son accord d’accès avec Oslo, qui était auparavant garanti par un accord UE-Norvège dans le cadre de la politique de la pêche des Communes. L’échec des pourparlers jeudi signifie que les navires britanniques n’ont pas le droit de pêcher dans les eaux subarctiques norvégiennes en 2021.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré que le Royaume-Uni avait présenté une «offre équitable» sur l’accès, mais que les positions des deux parties étaient trop éloignées.

Jane Sandell, directrice générale des propriétaires de Kirkella, UK Fisheries, a décrit le résultat «désastreux» sans accord comme «un jour très noir pour la Grande-Bretagne».

Le secrétaire à l’environnement George Eustice «doit à nos équipages et à la région de Humberside une explication sur les raisons pour lesquelles Defra n’a même pas été en mesure de maintenir les droits que nous avons de pêcher dans les eaux norvégiennes pendant des décennies, sans parler de se vanter d’un` `bonus Brexit », qui a tourné au désastre », dit-elle.

Ne pas parvenir à un accord serait «dévastateur» pour les 100 membres d’équipage employés par UK Fisheries, a-t-elle déclaré.

Le Kirkella basé à Hull dispose d’installations de traitement automatisées et d’un stockage en surgélation capable de transporter 780 tonnes de filets de poisson à moins-28 degrés Celsius. Jusqu’à récemment, il capturait 10 pour cent du poisson vendu dans les friteries britanniques en tant que dernier survivant d’une flotte autrefois fière.

Le député de Hull East, Karl Turner, a déclaré L’indépendant c’était «absolument dégoûtant» de voir le navire leader mondial amarré au quai King George, plutôt qu’en mer.

«Le Brexit était censé être le salut de l’industrie de la pêche», a-t-il déclaré. «Nous avons eu des escrocs comme Nigel Farage et Boris Johnson qui ont couru partout en disant que c’était une opportunité de récupérer l’industrie de la pêche.

«Nous les avertissons à ce sujet depuis au moins deux ans et je crains que ce ne soit probablement le clou dans le cercueil pour pêcher à Hull. L’industrie a reçu la promesse de la terre et ne l’a pas été.

Et Mme Hardy a déclaré: «C’est à la porte du gouvernement. Ils ne peuvent plus blâmer l’UE. Ils n’ont personne d’autre à blâmer qu’eux-mêmes. »

La Fédération nationale des organisations de pêcheurs a appelé à «un examen et une analyse complets» des négociations qui ont échoué.

« La perte d’opportunités de pêche très importantes aura des conséquences directes pour les navires et les entreprises de pêche concernés, mais aussi une série de conséquences indirectes, y compris le déplacement de la flotte », a déclaré l’organisme industriel dans un communiqué.

La Fédération nationale des pêcheurs de poisson (NFFF) a déclaré que le résultat serait probablement une hausse des prix des dîners à emporter, ce qui en soi mettrait en péril les emplois dans les friteries.

«Nous comptons sur des prises nationales pour maintenir la stabilité du marché et tout manque de concurrence aura un impact sur les prix», a déclaré le président de la NFFF, Andrew Crook.

«Nous nous dirigeons rapidement vers des augmentations de la TVA qui mettront de nombreux emplois en péril alors que nous sommes confrontés à tant d’obstacles.»

Les travaillistes ont appelé à un soutien urgent du gouvernement pour protéger les emplois et soutenir les communautés côtières.

Les négociations sur les droits de pêche pour 2021 devaient s’achever d’ici la fin de l’année dernière, mais ont été retardées car M. Johnson a pris son accord commercial avec Bruxelles à la dernière minute possible, ne parvenant à un accord que la veille de Noël. Cela a ouvert la voie aux pourparlers avec la Norvège pour commencer en janvier, ce qui signifie que les premiers mois de cette année avaient déjà été perdus.

L’absence d’accord signifiera que les navires norvégiens seront exclus des eaux britanniques, ce qui donnera aux navires écossais de plus grandes possibilités de capture du maquereau. Mais la préférence des consommateurs pour le poisson blanc comme la morue et l’églefin signifie que le poisson gras ne représente qu’une petite partie du marché britannique.

Un porte-parole de Defra a déclaré: «Nous avons toujours été clair que nous ne conclurons des accords que s’ils sont équilibrés et dans l’intérêt de l’industrie de la pêche britannique.

«Nous avons présenté une offre équitable sur l’accès aux eaux britanniques et l’échange de quotas de pêche, mais nous avons conclu que nos positions restent trop éloignées pour parvenir à un accord cette année.

«La Norvège est un partenaire clé et nous continuerons à travailler avec eux au cours de l’année.»

Les négociations pour un accord pour 2022 devraient commencer à l’automne.

Le coup porté à l’industrie de la pêche en eaux lointaines fait suite aux perturbations massives causées par le Brexit aux exportateurs de fruits de mer britanniques, avec une baisse de 83% des poissons et crustacés vers l’UE en janvier.