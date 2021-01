UN JUGE en Inde a statué que l’agression d’un enfant à travers ses vêtements ne compte pas comme un crime sexuel.

Le juge Pushpa Ganediwala a annulé la condamnation d’un homme de 39 ans pour agression sexuelle devant la Haute Cour de Bombay après avoir touché le sein d’une enfant de 12 ans par le haut.

L’homme, nommé uniquement Satish dans les documents judiciaires, a attiré le jeune chez lui dans le district de Nagpur en 2016, où il lui a peloté la poitrine et a tenté de lui enlever ses vêtements.

La mère de la jeune fille a retrouvé le jeune de 12 ans désemparé chez lui et a informé la police, Satish étant alors condamné à trois ans pour le crime.

Mais après un appel devant la Haute Cour de Bombay, il a été jugé que l’acte ne constituait pas une agression sexuelle.

La décision a déclaré: «Ce n’est pas le cas de l’accusation que l’accusé a enlevé son haut et a pressé sa poitrine.

«En tant que tel, il n’y a pas de contact physique direct, c’est-à-dire peau à peau avec intention sexuelle sans pénétration.

<< Le fait de presser le sein d'un enfant âgé de 12 ans, en l'absence de tout détail précis quant à savoir si le haut a été retiré ou s'il a inséré sa main dans son haut et pressé sa poitrine, ne relèverait pas de la définition d'agression sexuelle. . "

Il a plutôt été accusé d’avoir «insulté la modestie d’une femme», ce qui entraîne un an de prison.

La décision a déclenché une réaction violente en ligne, avec un utilisateur de médias sociaux tweetant: «C’est dégoûtant d’entendre ce qu’une juge a dit à propos d’un homme adulte tâtonnant une fille mineure en Inde. Il ne fait aucun doute que l’Inde est l’un des pires pays pour les femmes.

Un autre a ajouté: « Cette décision a été rendue par une femme juge. C’est tout ce que nous devons savoir sur l’Inde et le sort de ses femmes victimes. »

En 2012, la loi indienne sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles a été adoptée.

Il définit l’agression sexuelle comme le fait de forcer un enfant à toucher les organes génitaux d’un adulte, ou un adulte touchant les organes génitaux d’un enfant.

La décision pourrait créer un dangereux précédent pour l’Inde, alors que le pays se bat contre une crise de viol en cours.

Les militants font campagne depuis des décennies pour des lois plus dures et une application de la loi contre les violeurs.

La crise a atteint son point d’ébullition à la suite de l’horrible viol collectif et de la mort consécutive de l’étudiant Jyoti Singh.

L’homme de 23 ans et un ami de sexe masculin ont été horriblement battus, Jyoti ayant été violée en groupe et pénétrée avec des poteaux métalliques, laissant des blessures internes horribles et mortelles après être montées dans un bus à New Delhi en 2012.

Une série de nouvelles lois ont été adoptées pour protéger les femmes et les enfants indiens, alors que les fonctionnaires ont été contraints de faire face à l’horrible réalité des crimes sexuels dans ce pays asiatique tentaculaire.

Mais en 2017, le nombre d’attaques était passé à plus de 34000, avec environ six viols par jour.

La même année, un rapport de Human Rights Watch a déclaré que les survivants de crimes sexuels souffraient souvent d’humiliation dans les postes de police et les hôpitaux.

La police était également souvent réticente à enregistrer ses plaintes et les victimes et les témoins recevaient peu de protection.

Meenakshi Ganguly, directeur de HRW pour l’Asie du Sud, a déclaré à Sun Online: «Les lois ont été renforcées à la suite des manifestations publiques après le viol collectif de 2012.

«Le gouvernement a également adopté un certain nombre d’excellentes politiques et initiatives.

«Cependant, comme le montre notre rapport, il reste encore beaucoup à faire, notamment une formation adéquate de la police et d’autres fonctionnaires concernés.»

Les militants espèrent que si les survivants sont traités avec respect et dignité, les enquêtes seront correctement menées et les monstres derrière les outrages seront traduits en justice.