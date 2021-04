La fureur de LOCKDOWN a éclaté en Europe – avec des propriétaires de restaurants italiens qui se sont affrontés avec des flics à propos de la fermeture du pays et du chaos des vaccins.

La manifestation d’hier soir à Rome est la dernière d’une série de manifestations contre le verrouillage à travers l’Italie tandis qu’une troisième vague de la pandémie de coronavirus s’installe en Europe.

Le lock-out, fatigués par les Italiens, supplie les autorités d’ouvrir le pays, qui a vu son PIB chuter de 8,9% pendant la pandémie.

Les manifestants ont été bloqués des zones habituellement utilisées pour les manifestations et se sont affrontés avec la police anti-émeute scandant «nous sommes tous des travailleurs» sur l’une des places centrales de la ville.

Pendant ce temps, des manifestants, soupçonnés d’être associés à l’extrême droite, ont lancé des pierres, des bombes fumigènes, des feux d’artifice et des bouteilles sur la police.

Cela intervient alors que les commerçants ont organisé une manifestation à Naples samedi, tandis qu’une manifestation similaire a été organisée par des restaurateurs à Rome la semaine dernière.

L’Italie a passé ses vacances de Pâques en lock-out – et les restaurants, les bars et les commerces non essentiels resteraient proches jusqu’au mois prochain.

Le déploiement des vaccins en Italie a été lent avec 12 millions de doses administrées, dont 4,2 millions pour les personnes âgées de 80 ans et plus et seulement 1,26 million de doses administrées aux personnes âgées de 70 ans.

Les agents de santé ont reçu 3,1 millions de doses, tandis qu’un total de 2,4 millions est passé dans une catégorie opaque nommée «autres».

Le Premier ministre italien Mario Draghi a maintenant mandaté pour que tous les travailleurs de la santé reçoivent le coup – dans l’espoir d’écraser le sentiment anti-vax.

Contrairement à d’autres pays, l’Italie ne s’est pas concentrée sur la première vaccination de ses citoyens âgés lorsqu’elle a lancé sa campagne de piqûres à la fin du mois de décembre.

Jusqu’à présent, les pays de l’UE n’ont administré qu’environ 19 jabs pour 100 personnes, contre 55 sur 100 au Royaume-Uni.

Cela survient alors que les usines d’AstraZeneca ont été au centre d’une «guerre des vaccins» entre Londres et Bruxelles, le Royaume-Uni insistant sur le fait qu’il a la première réclamation sur la production de vaccins selon les termes des contrats signés l’année dernière.

Et selon le Corriere Della Sera, des médecins en Italie tentent désormais de réserver des rendez-vous pour la vaccination en Serbie, un pays où 26% de la population est vaccinée.

La nation d’Europe de l’Est, située en dehors de l’UE, a connu une augmentation de ses vaccinations en raison d’accords avec la Chine et la Russie pour leurs coups Sinopharm et Spoutnik V.

Bien qu’ils ne soient pas approuvés par l’Agence européenne des médicaments, les médecins italiens continuent de réserver des rendez-vous de jab.

Les Italiens réservent maintenant via le consulat serbe à Milan et l’ambassade à Rome, rapporte le Corriere Della Sera.

En Serbie, les vaccins sont gratuits pour les étrangers et les personnes avec ou sans permis de séjour.

L’Italie a vu 114 000 morts à cause du virus tueur – le deuxième pire bilan en Europe après la Grande-Bretagne.

Son système de santé est toujours soumis à une pression aiguë – avec des unités de soins intensifs toujours surchargées, a déclaré l’ISS, tandis que les décès quotidiens continuent de s’accumuler.

Pourtant, contrairement à ses voisins européens, une grande partie de la Grande-Bretagne a vu un assouplissement des restrictions hier, avec des pubs, des restaurants, des gymnases, des coiffeurs et des magasins non essentiels ouvrant leurs portes pour la première fois cette année.

Cela intervient alors que le gouvernement italien prépare un nouveau plan de relance d’une valeur d’environ 40 milliards d’euros (34,6 milliards de livres sterling) pour soutenir son économie battue par les coronavirus, a déclaré une source à l’agence de presse Reuters.

Mais ses citoyens ne sont toujours pas satisfaits – comme en témoignent les manifestations de ces dernières semaines.

S’exprimant lors de la manifestation d’hier soir, un manifestant, Maurizio, a déclaré: «Au ministre (de la Santé) Speranza, je veux dire:« Réduisez votre salaire de 80% et voyons combien de ces personnes y parviendront ».

«Parce que je ne peux pas garder mon entreprise ouverte comme ça.»

Pendant ce temps, Silvio Bessone a déclaré à Reuters: «Le problème est que nous ne savons tout simplement pas quoi faire.

«Ils nous disent que nous ne pouvons faire que des plats à emporter, mais dans mon quartier qui compte 3 000 habitants, quel genre de plats à emporter puis-je faire?»

Le week-end dernier à Naples, des commerçants ont retenu de la lingerie lors d’une manifestation contre les fermetures de Covid.

Ils se sont opposés à la décision du gouvernement italien d’autoriser certains magasins à rester ouverts, comme ceux vendant des sous-vêtements, tout en ordonnant à d’autres de fermer.