La fureur du prince Harry d’avoir été « snobé » en faveur de William lorsqu’il était enfant | Royal | Actualités

Le prince Harry a fait sensation avec ses mémoires révélateurs, Spare, dans lesquels il détaille une rivalité de longue date avec son frère aîné, le prince William. Le livre comprend des récits de disputes mineures entre frères et sœurs et même de prétendues altercations physiques, remontant à leurs premières années.

Dans un passage, Harry exprimait son mécontentement quant à l’agencement des chambres à Balmoral, affirmant que William, en tant qu’héritier, était favorisé. Il décrivait comment sur les 50 chambres de Balmoral, l’une était partagée entre lui et « Willy », que les adultes appelaient la chambre d’enfant.

« Willy avait la plus grande moitié, avec un lit double, un lavabo de bonne taille, un placard avec des portes en miroir, une belle fenêtre donnant sur la cour, la fontaine, la statue en bronze d’un chevreuil », écrit Harry.

« Ma moitié de chambre était bien plus petite, moins luxueuse. Je n’ai jamais demandé pourquoi. Je m’en fichais. Mais je n’avais pas besoin de demander non plus. De deux ans plus âgé que moi, Willy était l’héritier, alors que j’étais le remplaçant. »

Ailleurs dans ses mémoires, Harry affirme qu’à son arrivée à Eton, William lui a demandé d’agir comme s’ils étaient des étrangers. Harry écrit : « Au cours des deux dernières années, explique-t-il, Eton avait été son sanctuaire. Aucun petit frère ne l’accompagnait, ne le harcelait de questions, ne poussait son cercle social. Il construisait sa propre vie et il n’était pas prêt à l’abandonner. »