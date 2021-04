Un PÈRE s’exprime après que l’école de sa fille biraciale de sept ans lui ait coupé les cheveux sans permission et l’a laissée en larmes.

Jimmy Hoffmeyer a révélé qu’il avait enlevé sa fille Jurnee de Ganiard Elementary dans le Michigan après qu’un élève blanc et un enseignant lui aient coupé les cheveux à différentes occasions.

Jurnee Hoffmeyer a pleuré après qu’un professeur lui ait coupé les cheveux Crédit: AP

La famille n’a reçu aucune explication sur les raisons pour lesquelles les cheveux de l’enfant de sept ans ont été coupés Crédit: Facebook

Il affirme que l’école n’a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles les cheveux de Jurnee ont été coupés et qu’il envisage maintenant de la sortir complètement de Mount Pleasant Public et de l’inscrire à une école privée.

Hoffmeyer a déclaré à l’Associated Press que Jurnee est arrivé pour la première fois à la maison de l’école le 24 mars avec les cheveux coupés courts d’un côté.

Elle a dit à sa famille qu’un autre enfant l’avait coupé dans le bus scolaire.

Il a amené l’enfant de sept ans dans un salon de coiffure pour le réparer et la différence de longueur n’avait donc pas l’air si extrême.

L’élève blanc et le professeur ont coupé les cheveux de la fille biraciale Crédit: AP

Jurnee avait auparavant les cheveux mi-longs Crédit: Facebook

Pourtant, deux jours plus tard, Jurnee est revenue à la maison avec le deuxième côté de ses cheveux coupés.

«Elle pleurait», a expliqué Hoffmeyer. «Elle avait peur d’avoir des ennuis pour se faire couper les cheveux.»

«J’ai demandé ce qui s’était passé et j’ai dit:« Je pensais vous avoir dit qu’aucun enfant ne devrait jamais vous couper les cheveux », a-t-il poursuivi.

«Elle a dit ‘mais papa, c’était le professeur.’ Le professeur lui a coupé les cheveux pour les égaliser.

Selon Associated Press, un professeur de bibliothèque a coupé les cheveux de la jeune fille, mais l’école a déclaré qu’elle ne pouvait pas être disciplinée.

Hoffmeyer a déclaré que l’école l’avait contacté après les deux incidents avec l’élève et l’enseignant, mais il ne pensait pas qu’ils en avaient fait assez.

Il a affirmé qu’ils avaient refusé de lui montrer la vidéo des deux incidents ou de lui dire exactement ce qui s’était passé.

Hoffmeyer a déclaré qu’après que l’élève eut coupé les cheveux de Jurnee, l’école a appelé et a dit que « la petite fille a volé les ciseaux sur le bureau du professeur, et ils allaient parler aux parents et s’en occuper en conséquence. »

Pourtant, aucune raison n’a été donnée pour expliquer pourquoi l’enseignant a alors décidé de couper la seconde moitié des cheveux de la jeune fille.

«Elle a dit qu’elle n’avait pas le pouvoir de faire quoi que ce soit», a déclaré Hoffmeyer, qui a également une fille de huit ans et une fille de quatre ans, à propos de son appel avec le directeur.

«Elle n’arrêtait pas de me demander ce qu’elle pouvait faire pour que ça disparaisse.»

La famille a également reçu un appel du surintendant du district, mais Hoffmeyer «s’est mis en colère et a raccroché».

Il prétend que le directeur avait suggéré d’envoyer des cartes «Je suis désolé» à la famille.

« Je ne suis pas du genre à essayer de faire des choses sur la race », a déclaré le père, qui est noir et blanc.

«J’ai à peu près grandi avec seulement des Blancs, moi-même.

«Notre genre de cheveux, vous ne pouvez pas simplement les mouiller et les couper parce que, et c’est à ce moment-là que j’ai l’impression qu’ils auraient dû, même s’ils essayaient de le faire dans le plus doux de leur cœur, une fois qu’ils ont vu le résultat, ils aurait dû être comme: «Ouais, nous avons raté» », a-t-il déclaré à WTOC.

«Nous devrions probablement l’appeler et lui faire savoir ce qui vient de se passer.

Hoffmeyer a signalé l’incident à la police de Mount Pleasant mais n’a pas encore été contacté

Le père en colère a également assisté à une réunion de la commission scolaire lundi soir alors qu’il cherchait des réponses et demandait aux autres de repousser le manque d’explications de l’école.

Lors de la réunion, un membre du conseil scolaire public de Mt Pleasant a affirmé que les informations qu’ils avaient reçues jusqu’à présent sur l’incident étaient «inexactes».

«Bien que la politique du conseil d’administration et la loi fédérale limitent le conseil d’administration à commenter les détails relatifs à cette question, nous pouvons vous assurer que les rapports que nous avons examinés sont inexacts», a déclaré la présidente du conseil, Amy Bond.

«J’espère que votre action auprès du bibliothécaire qui a commis cet acte de haine envers une fillette de 7 ans qui ne le méritait pas est plus qu’un congé ou un congé payé, car c’était quelque chose de bien plus traumatisant que de simplement couper les cheveux.

La famille de Jurnee travaille maintenant avec l’Union nationale des parents à propos de l’incident alors qu’ils demandent des excuses complètes de la part de l’école.

Une demande de commentaire de l’école n’a pas été retournée.