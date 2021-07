La fureur du bon samaritain après que plus de 200 personnes soient passées devant un homme «inconscient» affalé dans une rue animée

UNE FEMME a parlé de sa colère après avoir affirmé que plus de 200 personnes sont passées devant un homme inconscient qui s’est effondré sur le trottoir d’une rue animée.

Le bon Samaritain Alex Morss a été choqué de voir que personne d’autre qu’elle n’est intervenu pour vérifier l’homme près du pont de Bedminster à Bristol pendant la canicule de la semaine dernière.

Alex Morss a remarqué un homme inconscient sur un trottoir à Bristol – mais personne ne s’est arrêté pour l’aider

Elle a dit qu’elle conduisait dans le secteur lorsqu’elle a remarqué qu’un homme s’était évanoui sur le trottoir.

Au lieu de passer devant lui, elle s’est garée et est allée vérifier si l’homme allait bien.

Mme Morss, qui travaille comme écologiste et auteur, a déclaré à Bristol Live: « Deux ou trois douzaines de personnes sont passées juste devant lui pendant que j’attendais les lumières.

« Personne ne s’est arrêté. Quelques-uns ont jeté un coup d’œil, puis détourné le regard.

« J’ai fait le tour du rond-point et je me suis garé dans une aire de stationnement et j’ai marché. Personne n’avait encore vérifié s’il allait bien. »

» PERSONNE NE S’ARRÊTE «

Comme elle était inquiète pour l’homme, elle s’est approchée de lui pour s’assurer qu’il respirait toujours – mais n’a pas pu le réveiller.

Alors qu’elle essayait d’aider, la femme affirme avoir entendu des commentaires tels que « juste un gars perdu » et « quel gâchis ».

Mme Morss ne savait pas pourquoi l’homme était inconscient, alors elle a appelé le 999 et une ambulance a été envoyée pour aider.

Elle a attendu l’arrivée des services d’urgence – et en dix minutes, plus de 200 personnes sont passées à côté de l’homme mais ne se sont pas arrêtées pour l’aider, a-t-elle déclaré.

La femme a ajouté: « Tout le monde a un téléphone sur lui ces jours-ci. Tout le monde peut facilement demander si quelqu’un va bien. Pourquoi hésiter? Est-ce qu’ils craignaient de déranger les services d’urgence, se sentaient mal à l’aise et non qualifiés, ou supposaient qu’il était simplement défoncé ou ivre? «

Après l’expérience, Mme Morss est devenue de plus en plus inquiète pour les sans-abri.

L’auteur pense que les gens sont moins susceptibles de s’occuper de ceux qui en ont besoin en raison de la pandémie de coronavirus.

Mme Morss a déclaré: « Les services d’urgence sont là pour toutes les personnes qui pourraient avoir besoin d’aide, y compris les personnes qui se sont effondrées au coin d’une rue. »

L’incident s’est produit près du pont Bedminster à Bristol Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest