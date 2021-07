La fureur des voisins alors que la fête de mariage transforme la rue en «zone de guerre» avec des convois de supercars et de la musique tonitruante pendant QUATRE JOURS

Une « fête de MARIAGE » a transformé une rue en une « zone de guerre » avec des convois de supercars et de la musique tonitruante pendant QUATRE JOURS.

Les voisins étaient furieux des troubles alors que des Porsche et des Lamborghini bordaient les rues de Telford, dans le Shropshire, le week-end dernier.

Les voisins étaient furieux face aux troubles alors que les gens tiraient des feux d’artifice et des canons à fumée

Les voitures de luxe pouvaient être vues alors qu’elles célébraient le «mariage de quatre jours»

La musique aurait retenti jusqu’à 3 heures du matin – avec des feux d’artifice et des canons à fumée colorés déclenchés lorsque les flics étaient appelés.

Les images des troubles montrent de grandes foules d’hommes en costumes entourés de voitures de sport alors qu’ils auraient célébré un mariage qui avait été annulé à cause de Covid.

Un habitant en colère a déclaré que la rue ressemblait à une « zone de guerre » alors que les célébrations ininterrompues se poursuivaient.

Il aurait commencé le vendredi 25 juin et s’est poursuivi jusqu’au lundi soir suivant.

Sur Twitter, un local a écrit: « Cela a été entendu à travers Telford, donc je ne sais pas si plus d’un endroit les a déclenchés, mais ceux sur ma route ressemblaient à une zone de guerre.

« Ils l’ont fait aussi le vendredi. Un week-end de célébrations de mariage. Cela a été plutôt agaçant pour nous voisins car nous avons eu de la musique à 3 heures du matin! »

Un groupe local de surveillance de quartier à Arleston a tweeté: « Absolument furieux que des feux d’artifice soient toujours déclenchés à cette heure de la nuit.

« Tant de résidents ont dû supporter cela au cours des quatre dernières nuits, ce n’est pas juste du tout.

« Mariage ou pas mariage, ce n’est pas le moment approprié pour déclencher des feux d’artifice. »

RAPIDE FURIEUX

Un autre habitant du quartier a écrit sur Facebook : « Un nombre fou de voitures étaient garées sur les accotements, les sentiers, à l’arrêt de bus et juste sur la route.

« De plus, un certain nombre de modèles sportifs bloquaient la route.

« Je l’ai signalé à la police à la demande d’un des invités plus âgés. C’était très inquiétant.

« Les chauffeurs ont eu du mal à passer et les invités concernés semblaient réticents à déplacer leurs voitures.

« Un homme qui était coincé dans l’embouteillage était en route pour l’hôpital. »

La police de West Mercia a confirmé que les informations faisant état d’un comportement antisocial lié au rassemblement étaient « prises extrêmement au sérieux ».

L’inspecteur Mike Phillips, de l’équipe North Telford Safer Neighbourhood, a déclaré: « Nous avons reçu des rapports de comportement antisocial et de conduite dangereuse à Arleston et à Leegomery et dans ses environs au cours du week-end.

« Nous reconnaissons que les comportements des responsables ont montré très peu de respect pour leurs voisins et la communauté au sens large.

« Je voudrais rassurer le public que tous les signalements de comportement antisocial et de conduite dangereuse sont pris très au sérieux.

« Les agents de l’équipe Safer Neighbourhood seront en contact avec ceux qui nous ont signalé ces incidents et nous examinerons les images de la dashcam dans le cadre de l’enquête.

« Je tiens à remercier le public pour son soutien continu et j’encourage toute personne ayant des images de l’incident à nous les soumettre via la page Operation Snap sur le site Web de la police de West Mercia.

« Nous continuerons à travailler avec les autorités locales pour traiter les délinquants de manière appropriée. »