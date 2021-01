Le ministère allemand de la Santé a admis qu’il n’y avait « aucune donnée » pour étayer l’affirmation d’un journal du pays selon laquelle le vaccin Oxford / AstraZeneca Covid n’est efficace qu’à 8% chez les plus de 65 ans.

Les scientifiques ont critiqué l’allégation « complètement incorrecte » du jour au lendemain après sa publication par Handelsblatt, qui a déclaré que des sources gouvernementales avaient exprimé des préoccupations à ce sujet.

Mais l’Université d’Oxford a démenti le rapport, affirmant qu’il n’y avait « aucun fondement » à l’allégation et que leurs données avaient déjà été « publiées de manière transparente ».

AstraZeneca, fabriquant le jab pour le compte d’Oxford, a déclaré qu’il était « complètement incorrect ».

Et les scientifiques ont ajouté qu’ils n’avaient « aucune idée » d’où venait le chiffre, ajoutant que cela n’avait pas été prouvé par la recherche sur le vaccin.

Il intervient au milieu d’une dispute amère entre l’Union européenne et AstraZeneca au sujet des livraisons de jab, la société affirmant qu’elle ne pourra pas satisfaire une commande précédente.

En réponse, le bloc commercial – qui n’a pas encore approuvé le vaccin – a menacé d’arrêter les exportations de vaccins contre Covid-19, y compris des millions de doses à destination de la Grande-Bretagne.

Les chefs de la santé de l’UE ont ordonné aux sociétés pharmaceutiques de leur dire quand elles exportent vers des pays extérieurs à l’Union – ce qui signifie que le géant américain Pfizer devra informer les eurocrates quand il essaiera d’envoyer des doses au Royaume-Uni.

Un député conservateur a suggéré aujourd’hui que le briefing officieux contre AstraZeneca pourrait être lié au fait que la société a déclaré qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer les commandes.

« Quoi qu’il en soit, c’est dangereux et irresponsable et n’aide que le mouvement anti-vaccin », ont-ils déclaré.

La Grande-Bretagne a commandé plus de 100 millions de doses d’Oxford / AstraZeneca, qui est administrée à des groupes prioritaires aux côtés du vaccin Pfizer / BioNTech.

Les ministres visent à vacciner 15 millions de personnes les plus vulnérables d’ici la mi-février. Cela comprend les plus de 70 ans, les résidents vulnérables, les foyers de soins et le personnel du NHS.

L’Université d’Oxford et AstraZeneca ont riposté contre les affirmations selon lesquelles leur vaccin n’était efficace qu’à 8%, affirmant que c’était « complètement incorrect »

Le déploiement des vaccins en Europe était déjà parmi les plus lents au monde, mais a été frappé par d’autres problèmes alors que l’Institut Pasteur français a interrompu son coup lundi et AstraZeneca a réduit ses approvisionnements au bloc de 60% en raison de « problèmes d’approvisionnement »

Le chiffre de faible efficacité a été publié par Handelsblatt, un journal économique basé à Düsseldorf.

« Selon les informations fournies à Handelsblatt par les cercles de la coalition, le gouvernement fédéral ne s’attend à une efficacité que de 8% parmi les plus de 65 ans », a écrit le journaliste Gregor Waschinski.

Mais l’Université d’Oxford, AstraZeneca et des scientifiques se sont alignés pour rejeter ces affirmations, affirmant qu’il n’y avait « aucun fondement » à ces allégations.

BRUXELLES MENACE L’APPROVISIONNEMENT EN VACCINS COVID-19 AU ROYAUME-UNI Le ministre britannique des Vaccins, Nadhim Zahawi, a insisté aujourd’hui sur le fait qu’il était « confiant » que les approvisionnements en vaccins Covid du Royaume-Uni ne seront pas perturbés au milieu d’une menace extraordinaire de Bruxelles pour empêcher le médicament Pfizer, qui sauve des vies, de traverser la Manche. Les chefs de la santé de l’UE ont demandé aux entreprises pharmaceutiques de les avertir rapidement lors de l’exportation de vaccins Covid vers des pays en dehors des 27 États membres – y compris des dizaines de millions de doses destinées à la Grande-Bretagne. Cela est venu au milieu des affirmations de deux journaux allemands selon lesquelles le régulateur européen des vaccins pourrait rejeter le jab britannique d’Oxford / AstraZeneca aux plus de 65 ans après que des responsables ont informé anonymement que son efficacité pour les retraités était de 8%, une affirmation qualifiée de « absolument incorrecte » et de « non fondée ». par la société pharmaceutique aujourd’hui. Une nouvelle menace de l’UE signifie que la société américaine Pfizer – qui possède une usine de fabrication de vaccins en Belgique – devra désormais dire aux Eurocrates quand elle veut exporter son jab BioNtech vers le Royaume-Uni, faisant craindre que de telles exportations soient également bloquées ou retardées. Mais le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré à Sky News: « Je suis convaincu qu’ils [Pfizer] livrera les quantités dont nous avons besoin pour atteindre notre échéance de mi-février et au-delà. Pfizer nous livrera. Je suis sûr qu’ils livreront au Royaume-Uni, dans l’UE et dans le reste du monde. Je suis convaincu que cela pourra vacciner toute la population adulte d’ici l’automne ». Il a esquivé la question de savoir si l’UE essayait de bloquer les approvisionnements de l’UE, dont le programme de vaccination est tombé massivement derrière celui de la Grande-Bretagne. Cette décision a été qualifiée de «mesquine et égoïste» par les députés.

Le professeur Adam Finn, pédiatre à l’Université de Bristol qui n’était pas impliqué dans le développement du jab, a déclaré qu’il n’avait « aucune idée » d’où venaient les huit pour cent.

« Les personnes âgées ont été recrutées pour la phase 3 du Royaume-Uni relativement tard et ont été relativement bien protégées, il y a donc eu peu de cas de Covid-19 qui se sont produits au moment de la soumission des données à la MHRA pour approbation », a-t-il déclaré.

«Il y en avait peut-être plus au moment de la soumission de l’EMA. Aucune idée d’où vient le chiffre de 8%.

Le député conservateur Damian Collins a suggéré aujourd’hui que le rapport pourrait être lié à AstraZeneca, affirmant qu’il ne serait pas en mesure de passer des commandes.

« Je me demande si ce briefing officieux contre le vaccin AstraZeneca Covid en Allemagne n’a rien à voir avec cela? », A-t-il écrit, ajoutant un lien vers une histoire dans laquelle l’UE rejette les raisons de la réduction de l’offre par la société pharmaceutique comme « inacceptables ».

«Quoi qu’il en soit, c’est dangereux et irresponsable et n’aide que le mouvement anti-vaccin.

Une source gouvernementale britannique a déclaré hier à Politico que le chiffre de 8% pourrait représenter le nombre de plus de 65 ans impliqués dans les procès.

«Aucune idée d’où vient leur numéro», ont-ils dit.

«Je sais que huit pour cent est le pourcentage de personnes de plus de 65 ans dans l’étude, mais pas l’efficacité. Je ne sais pas si le journaliste s’est trompé.

« (Le régulateur britannique des vaccins) n’approuverait pas un vaccin ayant une efficacité de 8%. »

Un porte-parole d’AstraZeneca a réfuté ces affirmations, affirmant: « Les informations selon lesquelles l’efficacité du vaccin AstraZeneca / Oxford est aussi faible que 8% chez les adultes de plus de 65 ans sont complètement incorrectes.

«Au Royaume-Uni, le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a soutenu l’utilisation dans cette population et la MHRA a inclus ce groupe sans ajustement posologique dans l’autorisation d’approvisionnement d’urgence.

«En novembre, nous avons publié des données dans The Lancet démontrant que les adultes plus âgés ont montré de fortes réponses immunitaires au vaccin, avec 100% des adultes plus âgés générant des anticorps spécifiques aux pics après la deuxième dose.

Un porte-parole de l’université d’Oxford a ajouté: « Il n’y a aucune base pour les allégations de très faible efficacité du vaccin Oxford-AstraZeneca qui ont circulé dans les médias.

«Les résultats des essais cliniques ont déjà été publiés de manière transparente dans 5 publications scientifiques évaluées par des pairs montrant des réponses immunitaires similaires chez les adultes plus jeunes et plus âgés, un bon profil de sécurité et une efficacité élevée chez les jeunes adultes.

«En outre, les données préliminaires d’efficacité chez les personnes âgées soutiennent l’importance de ce vaccin pour une utilisation dans cette population.

M. Waschinski a doublé ses allégations aujourd’hui, mais a déclaré qu’il ne serait pas en mesure de publier les données derrière les rapports.

« Je comprends que certains aimeraient voir l’histoire étayée par des données réelles », a-t-il tweeté.

« Cependant, il ne s’agit pas d’une prépublication académique, mais d’un article de rapport (politique) qui tente de faire la lumière sur les processus de prise de décision et les obstacles dans la course au vaccin Covid. »

Le ministère de la Santé a refusé de commenter les rapports.