Les parents ont été consternés après avoir payé 105 £ pour des billets pour la Laponie au Royaume-Uni pour affirmer qu’ils avaient fait la queue pendant des heures dans des conditions froides et exiguës pour voir le Père Noël.

Une pénurie d’acteurs signifiait qu’il n’y avait pas assez de pères Noël et a provoqué un embouteillage, avec des enfants endormis au moment où ils se sont rendus au front.

Des inquiétudes concernant la distanciation sociale ont également été soulevées et un visiteur a déclaré qu’ils étaient «gardés comme du bétail».

La Laponie UK, à Ascot, dans le Berkshire, est la plus grande attraction festive du genre en Europe et a dessiné des visages célèbres tels que Billie Faier et Rochelle et Marvin Humes.

Le cofondateur Mike Battle a déclaré à MailOnline qu’il était « dévasté » qu’une « erreur humaine » avait causé les files d’attente inhabituellement longues et que certains plaignants avaient reçu une autre visite.

Il a déclaré: « Il n’y a pas eu assez de membres de la distribution et c’est terrible. Mais cela n’est jamais arrivé auparavant en 14 ans et cela ne se reproduira plus jamais.

Les parents se lèvent les armes après avoir payé 105 £ pour des billets pour la Laponie au Royaume-Uni pour être « rassemblés comme du bétail » dans des conditions exiguës et faire la queue pendant des heures dans le froid pour voir le père Noël

Une pénurie d’acteurs signifiait qu’il n’y avait pas assez de pères Noël et a provoqué un énorme blocage, avec des enfants endormis au moment où ils se sont rendus au front

La Laponie UK à Ascot, Berkshire, est la plus grande attraction festive du genre en Europe

Un père a déclaré qu’il avait attendu près de trois heures dans la fraîcheur avec son enfant de huit ans après que son créneau de réservation de 20 h 45 ait été repoussé à 23 heures bien après.

Royston a tweeté: « La qualité de l’endroit tient, mais ces 155 minutes à 2 ° C viennent de battre la merde de notre enfant de huit ans. »

Laura Jaramillo a tweeté: « Une file d’attente de 50 minutes dans un magasin claustrophobe avec des centaines de personnes juste pour obtenir notre photo du Père Noël – une pagaille.

«Pas de distanciation sociale! Signalé à la police pour ne pas avoir rencontré de distanciation sociale !! Triste fin de notre voyage.

Une critique sur TripAdvisor par Racmun a écrit: « Littéralement parqués comme du bétail dans les allées des arbres de Noël pour faire la queue pour entrer dans la salle de fabrication des jouets, puis faire la queue pour glacer un pain d’épice, faire la queue pour faire du patin à glace, puis faire la queue pour voir le père Noël. »

M. Battle a déclaré que la confusion des horaires avait vu certains membres du personnel terminer tôt et avait conduit à une « panne » du système de créneaux horaires.

Il a déclaré que si la direction était «navrée», de tels problèmes se produisent parfois dans les affaires, mais «la question est de savoir ce que vous faites ensuite».

Il a lancé une enquête sur ce qui s’est passé et a juré que cela ne se reproduirait plus.

Mais il a souligné que Lapland UK «dépasse toutes les directives actuelles de Covid en matière de santé et de sécurité» et travaille en partenariat avec le Bracknell Forest Council et Public Health England.

Il a ajouté: « Il n’y a que 40 familles pour chaque visite de quatre heures de l’expérience, elles sont séparées en deux groupes et chaque famille est dans sa propre bulle. »

Lapland UK est basé sur les livres d’histoires originaux des fondateurs Mike et Alison Battle et invite les familles à découvrir comment une « civilisation elfique » célèbre Noël

Des préoccupations concernant la distanciation sociale ont également été soulevées au sujet des files d’attente

De nombreux visiteurs de l’attraction d’Ascot, dans le Berkshire, lundi soir, se sont sentis lésés et se sont laissés aller aux organisateurs.

Le père exaspéré Ben Allard a fait part de ses sentiments aux organisateurs alors qu’il était encore dans la file d’attente à 23h30 – près de trois heures de retard.

Il a tweeté à Lapland UK: « En attendant de voir Santa @laplanduk, notre créneau était 2045-2100! Expérience choquante pour mes trois enfants.

Joe College a également pesé: «Une expérience vraiment horrible à Lapland UK aujourd’hui. Quarante cinq minutes de files d’attente pour le patinage sur glace (même si vous réservez un créneau alloué), 40 minutes de files d’attente pour voir le Père Noël (même si vous réservez un créneau alloué).

«Aucune mesure de distanciation sociale appliquée dans le système de files d’attente.

Nicola Gray a déclaré: « Nous avons fait la queue pendant plus d’une heure avec un enfant de cinq ans dans le froid glacial hier.

«Nous n’avons pas été contactés aujourd’hui. Au moment où nous avons pu voir le Père Noël, ma fille dormait.

Paris Charles a accepté, en disant: « Nous sommes partis juste après minuit et n’avons jamais pu voir le Père Noël du tout.

«Nous n’avons toujours pas été contactés – j’ai laissé mes coordonnées à un membre de la direction et on m’a dit que je recevrais un appel aujourd’hui mais j’attends toujours.

La star de TOWIE Billie Faier a visité la Laponie au Royaume-Uni dans sa famille

La Laponie UK a dessiné des visages célèbres tels que Rochelle et Marvin Humes

JW Kay a déclaré sur Facebook: « Nous avons attendu bien plus d’une heure dans la file d’attente pour voir le père Noël. C’était tellement dommage que les enfants soient devenus trop fatigués et étourdis au moment où nous sommes entrés dans la cabine du Père Noël.

Jennifer Nushi a répondu: « Nous avons dû être dans la même file d’attente pour le Père Noël lundi soir.

« Ma patience était assez mince à la fin pour essayer de divertir un enfant de six et huit ans dans le froid! Je leur ai envoyé un e-mail et leur ai envoyé un message pour se plaindre.

Mais malgré le carnage, les clients ont rendu hommage au personnel patient qui, selon eux, leur a offert des rafraîchissements, et M. Battle a déclaré qu’il était fier de ses employés.

Selon son site Web, Lapland UK a facturé aux clients un billet de 105 £ par personne lundi soir. Mais les billets le samedi sont fouettés pour 135 £ chacun.

Il y a une usine de jouets, une patinoire, une expérience théâtrale immersive de 90 minutes, des cafés, une confiserie, la cuisine de la mère Noël et bien sûr le Père Noël dans sa cabine.

M. Battle a justifié le prix: « Nous sommes la première entreprise à placer les clients au centre d’un plateau de tournage. »

Il a déclaré que lui et sa femme Alison avaient investi 4 millions de livres sterling dans l’attraction, qui comprend des accessoires de niveau hollywoodien, et que des cadeaux tels que des jouets faits à la main et un portrait de famille sont inclus dans le prix.

Qu’est-ce que vous obtenez jusqu’à 130 £ par billet? La Laponie UK facture jusqu’à 130 £ par personne pour les billets. Selon son site Web, il comprend: Invitation personnalisée à chaque enfant du Père Noël par courrier Boîte de présentation (une par réservation) Passeport elfe pour chaque enfant Une copie du Lapland Times Toutes les activités et performances, y compris le patinage sur glace Beau cadeau de remerciement du Père Noël pour chaque enfant (prix de vente conseillé 25 £) Stationnement à la forêt de Whitmoor Toy Factory Toy pour le jour de Noël avec carte de remerciement du Père Noël pour chaque enfant (prix de vente conseillé 30 £).

Les déplacements entre les niveaux ne sont actuellement pas conseillés et Lapland UK a récemment été contraint d’offrir des remboursements à ceux des zones de niveau 3.

Cela a conduit à un arriéré de personnes en attente de remboursement, des dizaines de personnes se plaignant encore sur les réseaux sociaux cette semaine.

M. Battle a déclaré que des milliers de personnes avaient été forcées d’annuler et qu’il passait au crible l’énorme pile de demandes de remboursement – dont il ne recevrait généralement qu’une poignée chaque année.

Répondant aux commentaires en colère sur les réseaux sociaux, il a déclaré à MailOnline: « Ils font rage en Laponie alors qu’ils devraient peut-être faire rage contre le gouvernement ou Covid. »

Il a défendu ses entreprises britanniques «courageuses» pour s’être ouvertes dans la pandémie.

M. Battle a déclaré: « Dès le début de la pandémie, nous avons pris la décision de ne pas abandonner notre objectif d’aider les familles à honorer et à célébrer la magie de l’enfance à Noël, croyant que le Père Noël représente les enfants et ne les laisserait pas tomber, donc nous ne pourrions pas non plus.

«L’expérience de la Laponie au Royaume-Uni ne consiste pas uniquement à socialiser en soi, mais à célébrer les merveilles de sa propre famille.

«Comme nous construisons à partir de zéro chaque année, nous avons pu repenser et produire une émission de coffre-fort Covid où les familles restent dans leurs propres bulles tout au long.

«Cela a nécessité un investissement massif dans tous les aspects pour conserver la magie tout en protégeant tout le monde.

M. Battle a déclaré: « Lundi soir, nous avons eu une erreur humaine en ce qui concerne la planification des membres de la distribution, ce qui a prolongé le temps d’attente pour un petit nombre de familles et a abouti à une expérience décevante.

«Toute l’équipe de LaplandUK a eu le cœur brisé car nous savons l’importance de ce que nous faisons pour nos visiteurs.

« Les familles affectées lors de cette tournée ont été remboursées, et certaines sont revenues pour que les enfants puissent avoir une discussion approfondie avec le père Noël sur la façon dont ses elfes se sont mal comportés. »