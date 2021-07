La fureur des fans de Love Island alors qu’ils se voient «voler deux minutes de drame» après la fin prématurée de l’épisode

Les fans de LOVE Island sont restés furieux après avoir été «privés de deux minutes de drame» lorsqu’un épisode s’est terminé trop tôt.

Les téléspectateurs ont pris d’assaut les médias sociaux alors qu’ils se plaignaient d’avoir été « sales » alors que l’émission s’arrêtait à mi-chemin du recouplage.

Alors que les garçons retournaient à la villa depuis Casa Amor, l’épisode a vu Laura Whitmore inciter les célibataires à choisir avec qui ils s’associeraient.

Après qu’Hugo se soit finalement installé en couple avec la nouvelle fille Amy et que Toby ait choisi de ramener Mary de la deuxième villa, l’épisode s’est terminé rapidement.

Cela signifie que les téléspectateurs ne connaîtront pas la décision finale de Liam avant le prochain épisode de Love Island, les fans étant convaincus que Millie aura le cœur brisé.

Alors qu’ils devront aussi attendre de voir le retour de Tyler – qui a craqué avec Clarisse – et Teddy, qui a désespérément envie de revenir à Faye.

« Love Island nous a en fait tous sali ce soir. Comment vont-ils finir de se recoupler tôt ? » un fan a lancé le débat sur Twitter.

Tandis qu’un second était d’accord : « FUMING. Ils font des épisodes ennuyeux de 90 minutes. Mais celui pour lequel nous voulons un long épisode… non, le traîne sur 2. «

« Je savais juste que cela se terminerait tôt, alors pourquoi suis-je surpris », a ajouté un troisième, à côté d’un gif d’un tout-petit faisant une crise de colère sur le sol.

Une femme a conclu: « Moi à 21 heures demain, je suis toujours furieuse qu’ils aient coupé 2 minutes plus tôt », tandis qu’une cinquième a écrit: « Cela s’est terminé 2 minutes plus tôt et je déteste la vie. »

‘QU’EST-CE QUE C’EST L’idiot’

Hugo est entré de Casa Amor avec Amy à son bras – ce qui a suscité une salve d’applaudissements de la part de ses compatriotes insulaires.

Alors qu’Abi a été choquée et déçue par le recouplage alors qu’elle a choisi de rester avec Toby après une semaine avec les nouveaux garçons.

Cependant, Toby est venu au coin de la rue avec Mary à son bras – qui s’est excusé auprès d’Abi, disant que c’était « merde pour [her]”.

Abi a dit à Toby : « Je suis contente pour toi », alors qu’elle semblait retenir ses larmes avant de se rasseoir parmi le groupe en tant que femme célibataire.

Pendant ce temps, Chloé avait les yeux secs alors qu’elle réussissait à se mettre en couple avec le beau coiffeur glaswegian Dale.

La star a déclaré qu’elle partageait un lien avec Dale, bien qu’il ait dit qu’il voulait faire connaissance avec Faye plus tôt dans la nuit.

Mais cela ne l’a pas empêchée de s’impliquer dans le drame, car alors que Toby essayait de s’excuser auprès d’Abi pour avoir trouvé une nouvelle fille, elle s’en est pris verbalement.

« Quel putain d’idiot », a-t-elle déclaré, secouant la tête de colère contre lui, avant d’ajouter de manière audible: « Quel pr ** k ».





Et les fans de Love Island ont accepté, avec un écrit: « Love Chloe. Elle a été finie par Toby avec Abi mais était toujours dégoûtée pour Abi et a montré son soutien.

Un autre a ajouté: « Je suis absolument ravi pour la prochaine interaction de Chloé et Toby hahahah le VENOM sur son visage quand elle l’a vu entrer avec votre premier. »

Et un troisième a dit: « Les gars, je commence à aimer Chloé. »

