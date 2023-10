La fureur des fans de Big Brother face à un changement majeur dans le thème musical – furieux « ça ressemble à Love Island »

Les fans de BIG Brother se sont plaints du nouveau thème avant le lancement très attendu ce week-end.

Les téléspectateurs inconditionnels étaient enthousiasmés par le retour du programme d’expérimentation sociale à succès et espéraient que la chanson d’introduction ferait également son retour.

ITV

Mais les fans ont remarqué que le nouveau thème musical a été mis à jour et que la basse en arrière-plan du morceau de danse populaire a été supprimée.

Beaucoup ont déclaré que la mélodie originale était « atmosphérique » et leur donnait des « frissons », tandis que d’autres l’ont saluée comme « la chanson qui capturait à merveille une époque ».

Mais maintenant, les fans mécontents ont été déçus après que la chanson ait reçu un nouveau remix.

Certains fans ont déclaré que la version redémarrée n’avait pas la « nervosité » originale et ressemblait trop au thème musical de Love Island.

L’un d’entre eux a écrit : « Le thème remixé de Big Brother est la seule chose que je sais que je ne vais pas aimer dans ce redémarrage. Il lui manque le côté sombre et l’urgence de la version précédente. Ramenez la basse !

Un autre a posté : « Seuls les Britanniques comprennent la lourdeur de la combinaison de nostalgie, d’excitation et de génie qu’englobe la pièce originale. »

Un troisième a déclaré : « J’espérais vraiment qu’ils utiliseraient à nouveau la chanson thème originale au retour de la série. Ce n’est pas pareil sans cela.

« Cela commence à ressembler à Love Island, la chanson de Big Brother était emblématique », a commenté un quatrième.

Ce n’est pas le seul changement apporté à la nouvelle série.

La maison a été achevée avec seulement quelques jours à perdre.

Vendredi, Richard Arnold de GMB a donné aux fans un premier aperçu du jardin, qui comprend un bain à remous, des transats et un espace fumeur caché.

Il existe également une toute nouvelle chaise Diary Room qui a déjà divisé les opinions.

Le design jaune et rouge vif est composé à 100 % de polyester recyclé post-consommation, conformément à la démarche de durabilité du redémarrage.

Il est soutenu par une arche de néon colorée qui apparaît sur un fond noir.

La nouvelle chaise s’avère une histoire d’amour/haine avec un fan déclarant sur X : « *C’EST* comment fabriquer une chaise pour un journal intime. »

Cependant, un autre n’était pas d’accord, affirmant : « La nouvelle chaise de la salle du journal est véritablement ignoble. »

Big Brother : The Launch sera diffusé ce dimanche à 21 heures sur ITV1, STV, ITV2 et ITVX dans le cadre d’une prise de contrôle perturbatrice du multicanal et du streaming.

Le reste de la série sera disponible tous les soirs à 21h sur ITV2 et ITVX (sauf le samedi).