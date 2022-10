La fureur des clubs de LaLiga contre la fuite de Whatsapps du président de la FA

Luis Rubiales occupe son poste depuis 2018. Photo par Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press Sports via Getty Images

Les équipes de LaLiga, Séville, Valence et Villarreal, ont demandé des excuses au président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) après avoir déclaré qu’elles étaient les trois équipes qu’il détestait le plus.

El Confidencial a publié mardi une série de messages qui auraient été envoyés par Luis Rubiales lors d’une conversation avec son père dans laquelle il a exprimé son mépris pour les trois clubs.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“Voyons si nous pouvons essuyer le sol avec eux, ce sont les équipes que j’aime le moins sauf une de toutes”, a-t-il écrit à propos de Séville lors d’un match qu’ils ont fini par perdre 2-1 contre le Real Madrid en 2020.

Répondant à son père, qui a dit qu’il n’aimait pas Séville et Valence, Rubiales a ajouté: “Pour moi, dans cet ordre, c’est Villarreal, Séville et Valence.”

La défaite de Séville contre Madrid dans ce match comprenait un but refusé de Luuk de Jong, ce qui a conduit Rubiales à ajouter: “Ils seront sur mon dos à propos du VAR.”

Les trois clubs ont qualifié les propos de Rubiales de “irrespectueux, inacceptables et arrogants” et ont laissé entendre qu’ils dénaturaient la transparence de la compétition.

“Séville, Valence et Villarreal souhaitent exprimer notre condamnation commune du mépris du président de la RFEF envers nos clubs”, indique le communiqué commun.

“La conversation dans laquelle il parle avec tant d’affront, d’animosité et d’arrogance envers les trois clubs est inacceptable venant de quelqu’un qui occupe un poste d’une telle responsabilité et qui doit veiller de la même manière aux intérêts de tous les clubs de football espagnols.

“Séville, Valence et Villarreal condamnent le mépris et le manque de respect de Rubiales envers nos organisations et, surtout, envers les sentiments des supporters. De même, nous exprimons notre inquiétude quant aux conséquences possibles que son attitude envers nos clubs pourrait avoir, compte tenu de son comportement ne contribue pas à la transparence de la concurrence.

“Séville, Valence et Villarreal exhortent Rubiales à rectifier la situation et à s’excuser publiquement auprès des trois clubs et de nos supporters.”

El Confidencial a publié une série de messages privés obtenus du téléphone de Rubiales tout au long de l’année, y compris des conversations avec le défenseur barcelonais Gerard Pique à propos de l’organisation de la Super Coupe d’Espagne en Arabie saoudite.

La RFEF a signalé le vol d’informations à la police, tandis que Rubiales a déclaré qu’il pensait que la “mafia” était derrière l’acte dans le but de le discréditer.