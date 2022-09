La colère croissante à Whitehall face au limogeage brutal du haut responsable du Trésor a éclaté au grand jour aujourd’hui alors qu’un ancien chef de la fonction publique a accusé Liz Truss de « déstabiliser » les conseillers impartiaux de son gouvernement.

Et un autre ancien mandarin senior de Whitehall a déclaré que le limogeage de Sir Tom Scholar indiquait que Mme Truss et le chancelier Kwasi Kwarteng voulaient s’entourer de « oui hommes et femmes », ajoutant : « C’est une voie sûre vers une mauvaise prise de décision et un gouvernement faible. ”

Lord Wilson – qui dirigeait la fonction publique sous Tony Blair – est le troisième ancien secrétaire du cabinet à s’exprimer sur le limogeage de Sir Tom Scholar, qui a été démis de ses fonctions par le chancelier Kwasi Kwarteng quelques jours après la nomination de Mme Truss au poste de Premier ministre.

Cela est venu après que le nouveau Premier ministre s’est élevé contre la supposée «orthodoxie du Trésor» pendant la campagne à la direction des conservateurs, et a lancé une chasse au nouveau chef de département qui soutiendra son plan controversé de 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts bénéficiant largement aux riches et aux entreprises à un période d’inflation galopante.

L’ancien ministre du Trésor, Lord Agnew, a défendu mardi la décision de limoger Sir Tom, le qualifiant d’incarnation de “l’influence néfaste de l’orthodoxie du Trésor”.

“Qu’il s’agisse d’une résistance lente et passive à la création d’un bureau du Trésor dans le nord, à laquelle il a farouchement résisté, ou des arrangements bâclés dans la construction des prêts de rebond pendant la pandémie, tous les chemins l’ont ramené”, a déclaré Agnew. .

Mais Lord Wilson – secrétaire du cabinet entre 1998 et 2002 – a déclaré que de telles attaques étaient “mal judicieuses”.

“Limoger sommairement un haut fonctionnaire clé, jugé par la plupart des gens comme exceptionnel, est en ce moment déstabilisant”, a-t-il déclaré. «Cela peut affecter le moral; il y a déjà eu une perte affligeante de talents au cours de la dernière décennie.

Les attaques des politiciens contre la fonction publique étaient “autodestructrices”, a-t-il déclaré.

« Cela ressemble à une tentative de rejeter sur les institutions la responsabilité de l’échec des politiques passées des ministres. Les fonctionnaires mettront en œuvre tout ce que le gouvernement décidera, loyalement et avec énergie, comme ils l’ont toujours fait. Cela devrait être un moment pour créer des liens, pas pour attaquer.

L’ancien secrétaire permanent du ministère de l’Intérieur, Sir David Normington, a également ajouté sa voix au chœur de l’indignation des mandarins.

Le bordel de Lord Agnew “suit une formule séculaire – si vous ne pouvez pas vous frayer un chemin au gouvernement, attaquez la fonction publique et lancez quelques insultes sur les élites métropolitaines en cours de route”, a déclaré Sir David, qui a dirigé le ministère de l’Éducation de 2001 à 05 et le ministère de l’Intérieur jusqu’en 2011 avant d’être nommé premier commissaire de la fonction publique.

“La triste réalité est qu’en limogeant Sir Tom Scholar, l’un des fonctionnaires les plus compétents de sa génération, le Premier ministre et la chancelière ont envoyé un message clair à la fonction publique qu’ils ne sont pas intéressés par des conseils impartiaux et ont l’intention de s’entourer de “oui” hommes et femmes.

«C’est une voie sûre vers de mauvaises décisions et un gouvernement faible. C’est aussi un autre petit pas sur la voie de la politisation de la fonction publique.

Sir David a déclaré qu’il était “décevant” que l’actuel secrétaire du cabinet, Simon Case – qui reste en poste malgré les indications antérieures selon lesquelles Mme Truss voulait le destituer – n’ait “pas réussi à défendre les valeurs de la fonction publique” en acquiesçant à Scholar. congédiement.

Les anciens secrétaires de cabinet Lord O’Donnell et Lord Butler ont déjà exprimé leur consternation face à la destitution de Sir Tom, ce qui signifie que des protestations ont été faites par tous sauf un de ceux qui ont dirigé la fonction publique entre 1988 et 2012.

Fonctionnaire de trente ans, Sir Tom, 53 ans, a travaillé en étroite collaboration avec Gordon Brown et David Cameron avant de prendre la tête du Trésor en 2016.

Il a été le principal secrétaire privé de M. Brown avant de s’installer à Washington en tant que représentant du Royaume-Uni auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il a ensuite travaillé comme directeur de cabinet du dernier Premier ministre travailliste et est revenu à un poste de direction au Trésor au plus fort de la crise bancaire. Il a été conseiller principal pour l’Europe auprès de M. Cameron.