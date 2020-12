Peter Andre serait furieux contre Katie Price pour avoir glamourisé leur fille Princess en images sur les réseaux sociaux.

Katie, 42 ans, mère de cinq enfants, a offert à sa fille adolescente Princess, 13 ans, un relooking professionnel et a partagé les clichés glamour sur Instagram avec sa base de fans.

On prétend que le hitmaker Mysterious Girl, 47 ans, ne veut pas que leur fille suive les traces de sa mère mannequin glamour sous les projecteurs.

Selon certaines sources, Peter déteste l’idée que sa petite fille grandisse trop vite car elle n’a que 13 ans.

La journée super girly de Princess et Katie a attiré quelques trolls qui auraient laissé Peter se sentir « malheureux » que son ex avait mis leur fille dans cette situation.

Malgré une certaine controverse, l’ancienne actrice de Coronation Street, Kym Marsh, s’est prononcée pour défendre Katie contre les clichés de relooking.





(Image: katieprice / Instagram)



Une source a déclaré au magazine New: « Pete ne veut pas du tout que Princess suive les traces de sa mère.

«Publier ces photos la met en valeur aux yeux du public. Elle n’a que 13 ans et Peter déteste l’idée qu’elle grandisse trop vite.

« Princess a reçu beaucoup de commentaires de trolls en ligne après la publication des photos – Pete est très mécontent que Katie l’ait mise dans cette situation. »

Approché pour un commentaire, le représentant de Katie Price a déclaré au Mirror: « Les deux se concentrent sur le fait d’être de bons parents et sont dévoués à leurs enfants. »

Mirror Online a contacté les représentants de Peter Andre pour obtenir de plus amples commentaires.

Peter et Katie ont mis fin à leur querelle de longue date plus tôt cette année.





(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



L’ancien couple a eu une scission très amère en 2009 qui a conduit à des années de matchs dans la boue.

Enfin, les ex ont estimé qu’ils pouvaient s’entendre à l’amiable tout en coparentalité leurs enfants Junior et Princess.

Peter a deux enfants – Theodore et Amelia – avec sa femme Emily et le couple se demande s’ils devraient en ajouter un de plus à leur couvée.







(Image: Instagram)



Pendant ce temps, Katie a aussi son plus jeune Jett et Bunny avec son ex Kieran Hayler ainsi que son fils aîné Harvey.

Le magnat du maquillage a décidé d’avoir un autre bébé avec son nouvel homme Carl Woods.

Cette année, c’est au tour de Katie d’avoir tous ses enfants à la maison pour Noël et elle a hâte.