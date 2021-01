Natalie Cassidy a critiqué les acheteurs irrespectueux qui continuent de la «pencher» dans les supermarchés.

La star d’EastEnders, 37 ans, s’est rendue sur Instagram vendredi pour prier les consommateurs de se donner de l’espace pendant qu’ils sortaient et pour obtenir leurs essentiels.

L’actrice de Sonia Fowler a insisté sur le fait qu’elle avait été rendue «folle» par des gens impolis qui ne respectaient pas la règle de distance sociale de deux mètres au milieu de la pandémie en cours à Londres.

Prenant à son compte Instagram, Natalie a partagé une photo d’elle-même au lit avec une tasse de thé – le seul endroit où elle se sent à l’abri des troupeaux d’acheteurs publics.

Parallèlement au cliché, la star du feuilleton a exhorté ses partisans à être gentils et respectueux envers les autres lorsqu'ils se trouvaient dans des endroits animés.







(Image: natcass1 / Instagram)



«Soyez gentil quand vous sortez pour faire du shopping et arrêtez de vous précipiter parce que ça me rend fou de me faire marcher ou de vous pencher chaque fois que je sors.

«Je ne vais vraiment pas prendre les 87 prunes sur l’étagère, attendez patiemment à 2 mètres de moi. Et d’autres. Bravo », a-t-elle écrit.

Natalie, qui est une maman fière de deux filles, a également mis en lumière les effets dévastateurs de la pandémie dans un article qui suscite la réflexion.







(Image: BBC / Keiron McCarron / Jack Barnes)



L’actrice a admis qu’elle ne pouvait pas arrêter de penser à toutes les personnes qui ont perdu leurs proches à cause du virus mortel.

Elle a exhorté les fans à prendre en considération tout le monde autour d’eux, car nous traversons tous ces moments sans précédent ensemble.

«Les données que nous recevons chaque jour des nouvelles sont tellement bouleversantes», a déclaré Natalie.

«Je voulais juste dire que je pense à tous ceux qui ont perdu quelqu’un et à ceux dont les proches sont à l’hôpital.

«Je pense aux gens seuls et aux docteurs et infirmières qui s'en occupent chaque jour.







(Image: natcass1 / Instagram)



«Il est très facile de s’asseoir et de se plaindre de ne pas voir sa famille ou de ne pas pouvoir aller au pub pour le déjeuner, de ne pas pouvoir aller à la salle de sport ou se faire faire les ongles.

«Mais ce n’est vraiment pas si mal. Continuez, rappelez-vous à quel point nous avons de la chance.

Le message de Natalie a été accueilli avec beaucoup d’amour et de soutien de la part de ses adeptes adorateurs qui l’ont qualifiée d’inspiration après ses sages paroles.