La fureur de maman en tant que centre de jeux facture des frais de nettoyage de 30 £ après que son tout-petit s’est mouillé dans une piscine à balles – mais cela a-t-il un sens?

Une maman est restée furieuse lorsqu’un centre de jeux l’a piquée pour 30 £ pour nettoyer après que son tout-petit s’est mouillé dans la piscine à balles.

Mais le centre dit qu’il en avait parfaitement le droit, car « il y avait du pipi partout », a expliqué son patron défensif dans le Queensland.

Yan et son fils Jayden Crédit: Kidspot

Elle a été facturée 51 $ AUS pour le «nettoyage de pipi» à Brisbane

La fuite accidentelle s’est produite après que Yan et son fils de deux ans et demi, Jayden, aient suivi un cours de musique au Cream House Premium Cafe de Brisbane, explique Kidspot en Australie.

Le couple était des visiteurs réguliers, Jayden ayant épuisé son excès d’énergie – après avoir utilisé la salle de bain – dans l’aire de jeux douce adjacente après la musique.

Mais cette fois, se souvient la maman de 30 ans, son bambin a accidentellement « fait pipi dans la piscine à balles ».

Elle a déclaré: «Il pleurait alors j’ai immédiatement changé de pantalon et puis il m’a montré où cela s’était passé à la porte de la piscine à balles.

«J’ai pris mes lingettes et je suis allé dans la région, je me suis excusé auprès des gens autour de nous et j’ai essuyé tout ce qui était mouillé.

« C’était dans un coin et sur un tapis en plastique sans balles autour, alors j’ai pensé que je l’avais assez bien nettoyé. »

C’était inattendu, car le petit Jayden n’avait eu que quelques accidents à l’extérieur de la maison depuis qu’il avait appris à être propre.

Lorsqu’un autre parent a informé le personnel de l’accident, l’employé « a aspergé la zone de désinfectant ».

‘PAYER UNE AMENDE’

Mais ensuite, la propriétaire du café, Rachel, a traversé pour l’informer: « Dans cette situation, vous devez payer une amende. »

Yan a déclaré à Kidspot: « J’étais très contrarié d’entendre cela. »

Être invité à payer des frais de nettoyage de 30 £ était « tellement cher », a-t-elle dit – d’autant plus qu’elle a également reçu un supplément de carte de crédit.

La mère furieuse a ensuite contesté l’accusation et a demandé à voir la politique du centre de jeux.

Yan a reçu la documentation en bonne et due forme – mais elle n’a pas mentionné le paiement de l’astreinte.

Elle a déclaré: « Celui qu’elle m’a envoyé n’avait aucune mention d’amendes ou de frais de nettoyage en cas d’accident.

« J’ai été traumatisé. Je ne vais plus jamais dans un centre de jeux avec mon fils. »

Yan a également déclaré: « Ce jour-là, il l’a fait dans la piscine à balles … il y avait du pipi partout. »

J’ai pris mes lingettes et j’ai essuyé partout dans la piscine à balles qui était mouillée. Maman de Brisbane, Yan

Cependant, sa version a été contestée par Rachel, qui a affirmé : « Son petit garçon a déjà fait pipi dans d’autres parties du sol du café et c’est OK pour nous car nous pouvons facilement le nettoyer et le désinfecter pour les autres clients.

« Mais ce jour-là, il l’a fait dans la piscine à balles et il y avait du pipi partout. »

Rachel a dit qu’elle n’avait inculpé qu’un autre parent avant Yan – après que leur enfant ait vomi dans l’aire de jeux douce.

Elle a affirmé que le jour de l’incident de pipi, elle était sur le point de dire à Yan qu’au lieu de payer les frais, elle aurait pu contacter l’entreprise de nettoyage commercial du centre pour nettoyer en profondeur la zone.

Mais la conversation s’est terminée avant qu’elle ne puisse faire cette offre.

Rachel a déclaré que le nettoyage supplémentaire coûtait 70 £, la mère en colère couvrant moins de la moitié de ce montant.

Elle a ajouté: « C’est un espace public et je dois assumer la responsabilité des autres familles qui viennent ici.

« Je n’ai pas fait pipi dans la piscine à balles, mais je dois payer pour le nettoyage. Elle est la bienvenue pour revenir à Cream House et le négocier.

Mais Yan est catégorique, ils « ne reviendront jamais en arrière » et elle se sent « désolée » pour son fils car « ce n’est pas de sa faute ».

Son tout-petit aime normalement la piscine à balles après avoir profité de la séance de musique