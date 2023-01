La fureur de maman après que son fils rentre à la maison affamé après un “terrible” dîner scolaire

Une maman a critiqué les repas “terribles” distribués à l’école secondaire de son fils et dit qu’il rentre à la maison affamé.

La nourriture à l’école Royds Hall à Huddersfield n’est pas bonne à manger, selon une mère inquiète.

Ce dîner de poulet déconstruit ne devrait pas rapporter d’étoiles Michelin à une école de Huddersfield Crédit : YorkshireLive/MEN

Mais l’école affirme que les élèves se voient offrir un large choix d’options nutritives et que les enfants adorent la nourriture.

Les photos prises par le fils de la femme montrent de maigres repas comme du riz ordinaire avec un morceau de poulet ou de viande hachée.

Un autre repas servi au garçon consistait en deux goujons de poulet garnis d’une paire de pommes de terre bouillies.

La mère a déclaré à YorkshireLive: “Au Royds Hall, les dîners scolaires sont terribles – mon enfant rentre à la maison affamé et il vient de me montrer quelques-uns des dîners scolaires de la semaine dernière.

“Quand mon enfant avait 7 et 8 ans, le dîner de l’école était incroyable.

“Cependant, l’école a un service de restauration moins cher appelé Mellors Catering et la nourriture vient de se détériorer.”

Elle a ajouté: “Je voulais juste faire savoir à tout le monde que les repas qu’ils donnent à nos enfants sont terribles.

“Certains enfants vont à l’école pour ce seul repas de la journée mais ne veulent pas s’exprimer.”

La maman a également déclaré que le seul choix de boisson pour les élèves était une bouteille d’eau de 330 ml.

Les habitants ont été divisés par la décision de la mère de faire publiquement honte aux dames du dîner à l’école de son fils.

Margaret a déclaré: “J’aurais honte de servir cette assiette à qui que ce soit – je suis estomaqué.”

J’aurais honte de servir cette assiette à n’importe qui – je suis abasourdi Marguerite

Millie a dit: “Si les déjeuners scolaires sont si horribles, pourquoi ne pas l’envoyer avec un panier-repas?”

Nicola a déclaré: “Cette assiette illustrée est ce que l’enfant a choisi.

« À l’école de nos enfants, les cadres supérieurs se tiennent au bar à salade en mettant activement des légumes dans les assiettes des enfants – sinon ils ne l’essayeraient pas.

Tanny a déclaré: “Mes enfants ne se plaignent jamais de leurs dîners.

“Mon plus jeune a toujours tendance à avoir moins parce qu’il n’aime rien.”

Christian a déclaré: “Ramenez les années 1970 – pour un repas scolaire, vous obtiendriez un hamburger ratatiné avec d’épaisses frites grasses nageant dans une assiette de fèves au lard.

“Il serait suivi d’un gâteau aux flocons de maïs à la confiture et à la mélasse avec une crème anglaise servie dans une énorme cruche en aluminium battue.”

L’école dit que les enfants peuvent choisir parmi une gamme de plats chauds, froids et d’accompagnement, ainsi que des pommes de terre en veste et des sandwichs.

Un porte-parole a déclaré: “Nous prenons très au sérieux notre responsabilité de fournir des aliments nutritifs.

“Nous vérifions fréquemment les normes et écoutons attentivement toute préoccupation soulevée par les élèves, le personnel ou les parents.

“Les retours jusqu’à présent cette année ont été positifs.

“Notre service traiteur propose une gamme d’aliments nutritifs.”

Le porte-parole a ajouté: “Les élèves font leur propre sélection parmi une gamme de plats chauds et froids, principaux et d’accompagnement, ainsi qu’une sélection de sandwichs et de pommes de terre en veste qui sont disponibles tous les jours, tous servis aux élèves par l’équipe de restauration.

“Les élèves peuvent choisir entre de l’eau minérale en bouteille ou de l’eau aromatisée.”

Mellors, la société qui assure la restauration de l’école, a déclaré: “Nous sommes fiers d’utiliser des produits de qualité et des fournisseurs locaux pour la fourniture de nos repas scolaires à travers le Share Mat (fiducie multi-académie) où nous avons travaillé en partenariat pour nourrir les élèves et le personnel pendant quatre ans.

“Nous nous conformons aux normes des écoles alimentaires pour nous assurer que chaque repas servi à nos clients est sain et nutritif.”