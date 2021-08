La fureur de maman après que l’ascenseur du conseil cassé laisse un fils handicapé coincé dans un appartement

Une mère FURIEUSE a dénoncé son conseil local après qu’un ascenseur cassé dans sa maison a laissé son fils handicapé coincé dans son appartement pendant près de deux semaines.

Julie Boyd, 71 ans, et son fils Samuel Payne, 39 ans, atteint de paralysie cérébrale, se sont retrouvés coincés entre les étages de leur maison communale à Tile Cross, Birmingham en raison du dysfonctionnement du 20 juillet.

Julia Boyd, 71 ans, n’a pas pu rendre visite à son fils pendant près de deux semaines en raison d’un ascenseur cassé Crédit : BPM

Son fils, Samuel Payne, 39 ans, est atteint de paralysie cérébrale – une maladie qui affecte le contrôle musculaire, le mouvement et la coordination Crédit : BPM

Cela signifiait que la mère désespérée était obligée de communiquer avec son fils en fauteuil roulant via des appels vidéo depuis son salon, tandis qu’un voisin lui rendait visite trois fois par jour pour prendre ses repas et ses médicaments.

Et elle a même dû annuler un voyage au Sea Life Center pour le 39e anniversaire de son fils alors qu’ils attendaient 10 jours que le conseil fasse la réparation.

Au lieu de cela, Samuel a été laissé seul à l’étage le jour spécial, car la mère de deux enfants ne pouvait pas physiquement monter les escaliers pour le voir en raison de sa hanche cassée.

« Je dors en bas, mon fils est à l’étage. Il ne peut pas descendre et je ne peux pas me lever – j’aimerais pouvoir, mes jambes ne me laissent pas faire », a déclaré le retraité à BirminghamLive.

« Je deviens de plus en plus déprimé, je leur ai dit que vous devez réaliser que mon fils est bouleversé, je ne peux rien faire. »

S’exprimant mercredi, la mère a également fulminé à propos de son anniversaire comme l’a déclaré aux journalistes locaux « Je ne peux pas le croire ».

« J’avais prévu le Sea Life Centre, alors je leur ai téléphoné hier et leur ai expliqué la situation et ils ont reprogrammé », a-t-elle déclaré.

« Je vais devoir lui faire des sandwichs et j’ai du gâteau et c’est tout ce que je peux faire. »

La mère, qui a une hanche cassée, a déclaré qu’elle « ne pouvait pas y croire » après avoir été forcée d’appeler son fils par vidéo le jour de son anniversaire Crédit : BPM

Le conseil municipal de Birmingham, propriétaire de sa maison, s’est excusé pour le « désagrément » – citant Covid-19 et un arriéré de commandes pour une pièce manquante pour le retard.

Bien qu’ils se soient rendus le lendemain de la panne de l’ascenseur et l’aient commandé immédiatement, le fabricant d’Irlande du Nord a été confronté à des retards dans l’expédition, a ajouté l’autorité.

« Quelqu’un est sorti mercredi, l’a regardé et a dit que nous avions besoin d’une nouvelle pièce. Il a dit qu’il enverrait un e-mail mais je n’ai plus rien entendu, j’ai continué à appeler le logement », a expliqué le retraité.

« Je lui ai dit: ‘Regarde, tu m’as promis fidèlement que tu le ferais’ mais jusqu’à présent, rien. »

Le conseil municipal de Birmingham a confirmé en retard que la pièce était arrivée et a entrepris les réparations le vendredi 30 juillet.

Mme Boyd a confirmé que l’ascenseur était opérationnel après une visite matinale.

Une déclaration du conseil disait: « Nous sommes vraiment désolés pour les désagréments causés par la panne de l’ascenseur du domicile de Mme Boyd et l’impact sur le fils handicapé des locataires.

« Notre ingénieur s’est rendu le lendemain, mais a découvert qu’une pièce de rechange spécialisée était requise du fabricant basé en Irlande du Nord.

Ils ont commandé la pièce immédiatement, mais il y a eu un retard dans l’expédition car l’entreprise avait été temporairement fermée en raison de Covid 19 et avait par conséquent un arriéré de commandes.

« Cependant, la pièce est maintenant arrivée et la réparation doit être effectuée aujourd’hui. »